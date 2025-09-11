Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.2 комментария
Песков заявил об отсутствии новых комментариев после инцидента с БПЛА в Польше
В Кремле подчеркнули, что после инцидента с беспилотниками на территории Польши все необходимые пояснения уже даны Минобороны России, которое предложило Варшаве консультации, сообщил пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что у Кремля отсутствуют новые комментарии относительно инцидента с БПЛА на территории Польши, передает ТАСС.
«Нет, нового комментария не будет. Главное, что его комментировало наше министерство обороны, оно и консультации при необходимости предложило. Вы слышали заявление Минобороны, там нечего добавить», – заявил представитель Кремля.
Песков добавил, что Кремль не заметил изменений в риторике Варшавы после произошедшего. По его словам, высказывания польских властей не отличаются от последних заявлений других европейских столиц. Пресс-секретарь подчеркнул, что подобная риторика сохраняется на европейском уровне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание в связи с нарушением воздушного пространства Польши дронами.
Российское Министерство иностранных дел заявило о готовности участвовать в выяснении обстоятельств инцидента с беспилотниками на фоне обвинений со стороны Варшавы.
Польские военные впервые с начала спецоперации на Украине сбили дроны, вторгшиеся в воздушное пространство, что повлекло временное закрытие аэропорта Варшавы.