Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.0 комментариев
Израильские военные нанесли удар по столице Йемена Сане
Израиль атаковал Сану, контролируемую йеменским движением «Ансар Аллах»
Израильские военные нанесли авиаудар по контролируемой хуситами столице Йемена Сане.
Израильские военные нанесли авиационный удар по Сане – столице Йемена, находящейся под контролем движения «Ансар Аллах», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.
Пока не уточняется, по каким именно объектам нанесен удар.
Движение «Ансар Аллах», также известное как хуситы, контролирует значительную часть территории Йемена, включая столицу Сана, с 2014 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские хуситы провели крупномасштабную атакующую операцию с использованием беспилотников против нескольких городов и пустынных районов Израиля. Армия Израиля заявила о перехвате трех дронов, запущенных с территории Йемена. Хуситы сообщили об атаке на район израильского ядерного центра.