  • Новость часаХуситы заявили об атаке на район ядерного центра Израиля
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польский Генштаб расписался в бессилии против России
    Кулеба признался в побеге с Украины
    Эксперт предсказал кризис власти в Японии после отставки Исибы
    Агроном объяснил щедрый урожай помидоров в 2025 году
    МИД России потребовал разъяснений от Аргентины по высказываниям Буллрич
    Лидеры БРИКС обсудили создание более справедливого мирового порядка
    ЕС задумался о санкциях против Китая из-за России
    Возросло число жертв теракта в пассажирском автобусе в Иерусалиме
    Медведев пригрозил Финляндии крахом из-за противостояния с Россией
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    19 комментариев
    8 сентября 2025, 19:10 • Новости дня

    Хуситы заявили об атаке на район ядерного центра Израиля

    Хуситы впервые сообщили об ударе по району Димоны и аэропортам

    Tекст: Евгения Караваева

    Военно-политическое движение «Ансар Алла» объявило о нанесении удара по районам Израиля с использованием трех беспилотников, одной из целей стал район Димоны.

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) впервые объявило об атаке на район вблизи города Димона в Израиле, где расположен ядерный исследовательский центр, передает РИА «Новости».. По словам представителей хуситов, операция проводилась второй день подряд и была нацелена на объекты на территории Израиля.

    В заявлении вооруженных сил «Ансар Алла» в их Telegram-канале говорится: «Второй день подряд военно-воздушные силы Йемена провели качественную военную операцию на территории оккупированной Палестины с использованием трех беспилотников». В сообщении уточняется, что целями атаки стали аэропорт Лод в Яффо (Бен-Гурион), аэропорт Рамон в Умм-эр-Рашраше (Эйлат) и важный объект в районе Димоны.

    Хуситы утверждают, что «операция успешно достигла своих целей». Официальные власти Израиля пока не прокомментировали сообщения об инциденте. Подобные заявления со стороны йеменских хуситов прозвучали впервые относительно региона, где находится ядерный центр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля заявила о перехвате трех беспилотников, запущенных с территории Йемена. А хуситы организовали крупномасштабную атаку с использованием дронов против нескольких городов и пустынных районов Израиля.

    7 сентября 2025, 23:43 • Новости дня
    Симоньян объявила о тяжелой болезни и предстоящей операции

    Симоньян: У меня диагностировали страшную болезнь

    Симоньян объявила о тяжелой болезни и предстоящей операции
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», что ей диагностировали тяжелое заболевание, предстоит операция.

    «Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. <…> За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», – приводит слова Симоньян ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

    Речь идет о церковном ордене княгини Ольги, которым ее наградил накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    Симоньян заявила, что вышла в эфир с целью поддержать семьи российских военных, находящихся на фронте. Она также напомнила, что ее супруг Тигран Кеосаян уже девятый месяц находится в коме. По словам Симоньян, испытания, выпавшие на ее семью, стали особенно тяжелыми в последнее время: «Как говорят у нас в России, «пришла беда – отворяй ворота». Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы».

    В субботу в Москве патриарх вручил Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени «во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Симоньян рассказывала, что ее муж пережил клиническую смерть. Кеосаян находится в коме после клинической смерти, пережитой из-за серьезных проблем с сердцем. Тигран Кеосаян – российский режиссер, член Гильдии продюсеров России. Среди его работ фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной» и другие.

    В июле Симоньян заявила о завершении главного труда своей жизни. Так она высказалась о своем романе «В начале было Слово – в конце будет Цифра». Кроме того, она заявляла, что отказалась бы от карьеры, если бы не СВО. Она сказала, что продолжает работу из-за сложной политической ситуации, отметив, что уже реализовала все свои профессиональные амбиции.

    Комментарии (42)
    8 сентября 2025, 11:24 • Новости дня
    Представитель Абрамовича опроверг уголовные дела против бизнесмена на Джерси

    Tекст: Ольга Иванова

    На острове Джерси отсутствуют какие-либо уголовные дела или обвинения в отношении Романа Абрамовича, суд также не рассматривает подобных производств, сообщил представитель бизнесмена.

    Против Романа Абрамовича на Джерси не ведутся уголовные производства, передает ТАСС. Представитель бизнесмена подчеркнул, что никаких обвинений против Абрамовича не выдвигалось, его имя не фигурирует ни в одном уголовном деле на острове.

    Он отметил: «Любые заявления о причастности господина Абрамовича к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности. Против Абрамовича не выдвинуто никаких обвинений, на Джерси не ведется никаких уголовных производств, связанных с его именем. Более того, суд Джерси фактически подтвердил, что в судах Джерси не находится на рассмотрении ни одно уголовное производство в отношении Абрамовича».

    Представитель выразил сожаление по поводу публикации The Guardian, где, по его словам, содержались ничем не подтвержденные, вводящие в заблуждение и дискредитирующие утверждения относительно бизнесмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти острова Джерси якобы начали уголовное расследование в отношении миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщало издание The Guardian со ссылкой на некие документы.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 10:51 • Новости дня
    NYT сообщила об уничтожении 92 американских наемников на Украине

    The New York Times: На Украине уничтожили 92 американских наемника

    NYT сообщила об уничтожении 92 американских наемников на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета The New York Times подсчитала число погибших американских наемников на Украине и сообщила о размере их зарплат.

    Не менее 92 американских наемников были убиты во время боевых действий на Украине, передает ТАСС со ссылкой на публикацию The New York Times.

    По информации газеты, с 2022 года на Украину могли прибыть от одной до нескольких тысяч граждан США. Источник газеты – Музей истории Украины во Второй мировой войне – сообщает, что подтверждено не менее 92 погибших из числа так называемых добровольцев-американцев.

    The New York Times пишет, что зарплата американских наемников сопоставима с выплатами украинским военным. Базовая ставка составляет одну тысячу долларов в месяц, а за участие в боях можно получать еще три тысячи долларов ежемесячно. Многие из тех, кто прибыл на Украину, ранее служили в армии США. Некоторые после первого боя стремятся перейти на менее опасную работу, например, в логистику.

    Издание отмечает, что власти США практически не поддерживают добровольцев, чтобы избежать прямого столкновения с российскими военными. Помощь поступает только от некоммерческих организаций, которые в том числе занимаются отправкой останков погибших наемников на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ начала действовать новая структура, в которую вошли латиноамериканские и испаноговорящие наемники. Командование ВСУ осуществляет набор таких бойцов через социальные сети. Наемники получают предложения о службе на Украине с обещаниями высокой оплаты.

    Американский наемник получил 28 лет тюрьмы за убийства мирных жителей на Украине.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 11:32 • Новости дня
    Скачко объяснил слова Зеленского о «победе» Украины

    Политолог Скачко: Зеленский говорит о «победе» Украины из-за подготовки к выборам

    Скачко объяснил слова Зеленского о «победе» Украины
    @ Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев планирует смириться с потерей территорий при подписании мирного договора в обмен на помощь Запада на будущих выборах. Банковая хочет привести на пост президента Владимира Зеленского или другого управляемого ставленника, который гарантировал бы неприкосновенность нынешней команде, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о «победе» Украины в случае сохранения хоть какой-то территории страны.

    «Заявление Зеленского о «победе» адресовано в первую очередь украинскому электорату в преддверии потенциальных выборов. Тактика Банковой ясна – позиционировать Зеленского как президента-победителя, не отдавшего свою страну на «растерзание» второй армии мира. Более того, это будет преподноситься как единоличная победа Украины при некоторой опосредованной помощи Запада», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Впрочем, даже частичное сохранение Украины как государства соответствует планам европейских и американских «ястребов», не желающих утрачивать антироссийское прокси в центре Восточной Европы. Таким образом, Зеленский выражает готовность следовать условиям Запада при урегулировании украинского кризиса в обмен на помощь в электоральной кампании», – продолжил собеседник.

    «Причем речь на выборах может идти даже не о переизбрании самого Зеленского, а о приходе на пост президента какого-либо управляемого ставленника из команды, который гарантировал бы им постэлекторальную неприкосновенность в уголовном плане, а также сохранение основных финансовых и материальных активов», – детализировал аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что сохранение хоть какой-то части украинской территории будет считаться «победой» Киева. Для обоснования этого тезиса он сказал, что российские власти якобы стремятся «полностью оккупировать» всю Украину.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, с иронией отреагировала на эти заявления, разместив в своем Telegram-канале цитату из песни Леонида Утесова «Все хорошо, прекрасная Маркиза». «Все хорошо, прекрасная Маркиза, / Дела идут и жизнь легка, / Ни одного печального сюрприза, / За исключением пустяка». «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо», – написала дипломат, приложив видео с клипом на эту песню.

    Ранее Зеленский указывал, что готов «вести переговоры о территориях» при проработке потенциального мирного соглашения, но только лично с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, другие украинские переговорщики не имеют полномочий на обсуждение вопросов территориальной целостности.

    Путин в ходе пленарного заседания десятого Восточного экономического форума пояснил свою позицию по встрече с украинскими представителями. «Совсем недавно руководство киевского режима, мягко говоря, нелестно о нас отзывалось и исключало всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим: они об этих контактах просят, во всяком случае, предлагают», – напомнил он.

    «Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам. На пресс-конференции в Пекине я сказал, что смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам», – подчеркнул российский лидер. Газета ВЗГЛЯД объясняла, какие нарративы запустит украинская пропаганда, если Запад с помощью дипломатии убедит Зеленского отказаться от контролируемой Киевом части Донбасса.

    Комментарии (7)
    8 сентября 2025, 06:16 • Новости дня
    Aydinlik: Ермак и Сырский на русском языке обсуждали взятку Грэму
    Aydinlik: Ермак и Сырский на русском языке обсуждали взятку Грэму
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкое издание Aydinlik сообщило, что получило видеозапись, на которой глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсуждают взятку американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Как подчеркивает Aydinlik, публикуя видео, издание пока не получило подтверждение подлинности видеозаписи независимой экспертизой, передает РИА «Новости».

    На кадрах Ермак и Сырский обсуждают дефицит боеприпасов и роль американского сенатора и других лиц в украинских делах. Речь идет о передаче денег в обмен на содействие в поставках вооружений.

    «Картина, вырисовывающаяся из разговора, поражает: речь идет о киевской сети лоббирования через взятки в США», – пишет Aydinlik.

    Издание указывает, что Ермак говорит о «выплате денег сенатору за продвижение частных интересов». При этом отмечается, что «двое высокопоставленных чиновников вели беседу на русском языке, несмотря на официальную риторику».

    По информации газеты, в ходе беседы называются также имена «Рената» и «Бени», которые могут относиться к бизнесмену Ренату Ахметову и премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) занимает одну из самых жестких антироссийских позиций в США. При этом он заявлял, что конфликт на Украине может закончиться до Рождества.

    Комментарии (8)
    8 сентября 2025, 09:39 • Новости дня
    Путин внес в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток
    Путин внес в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о прекращении действия Европейской конвенции по предупреждению пыток. Законопроект внес президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также протоколов № 1 и № 2 к ней, передает ТАСС.

    В проекте говорится: «Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года».

    В пояснительной записке отмечается, что Россия с 2023 года не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток из-за блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от РФ. Российские обращения по этому вопросу оставались без ответа, несмотря на требования конвенции о сотрудничестве между сторонами.

    В документе подчеркивается, что такие «дискриминационные обстоятельства» нарушают представительные права России и подрывают механизм взаимного мониторинга соблюдения обязательств в сфере защиты от пыток. В связи с этим предлагается денонсировать не только саму конвенцию, но и оба протокола к ней.

    С инициативой денонсации к президенту обратилось правительство РФ. Россия была членом Совета Европы с 1996 года, но в 2022 году объявила о выходе после приостановки ее прав в уставных органах СЕ. Москва уже уведомила генсека Совета Европы о выходе и о денонсации основного документа – Европейской конвенции по правам человека.

    Отмечается, что Россия поэтапно денонсирует документы СЕ, которые не могут действовать в новых условиях. Власти страны подчеркивают, что не отказываются от борьбы с преступлениями и соблюдения прав человека, используя для этого национальное законодательство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России приняло решение о расторжении международных соглашений с Норвегией, Финляндией и Швецией по вопросам сотрудничества в Баренцевом регионе.

    Комментарии (5)
    8 сентября 2025, 08:21 • Новости дня
    В деле об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова появился новый обвиняемый
    В деле об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова появился новый обвиняемый
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следствие предъявило обвинение украинцу Андрею Гедзику по делу о теракте, унесшем жизнь начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

    Гедзику инкриминируется участие в террористическом сообществе, совершение теракта, контрабанда, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств, передает РИА «Новости».

    Гедзик объявлен в розыск и включен Росфинмониторингом в список террористов, он имеет гражданство Украины.

    Остальным фигурантам дела – Курбонову, Точиеву, Падиеву, Сафаряну – предъявлено новое обвинение.

    Дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. Задержанный исполнитель Ахмаджон Курбонов заявлял, что его завербовали украинские спецслужбы, ему обещали за теракт 100 тыс. долларов и выезд в Европу.

    По версии следствия, Падиев и Точиев обеспечили Курбонову жилье и передавали ему деньги. В январе Росфинмониторинг внес всех участников в перечень террористов и экстремистов.

    Напомним, следствие по делу взрыва, в котором погиб Кириллов, завершено.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил Звезду Героя России вдове погибшего генерала Игоря Кириллова.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 14:16 • Новости дня
    Лурье разрыдалась после решения суда оставить квартиру Долиной
    Лурье разрыдалась после решения суда оставить квартиру Долиной
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Полина Лурье заплакала после решения Мосгорсуда, который отклонил ее жалобу на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной.

    Лурье после заседания суда, которое проходило в закрытом режиме, вышла заплаканной, передает РИА «Новости».

    Защита Лурье намерена продолжить добиваться отмены решения по квартире, сообщила адвокат Светлана Свириденко.

    Напомним, в понедельник апелляционная инстанция признала законным решение Хамовнического суда о возврате певице Ларисе Долиной квартиры, которую она потеряла в результате мошеннических действий.

    Сама певица стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине.

    Комментарии (27)
    8 сентября 2025, 02:23 • Новости дня
    Зеленский объяснил, что считает «победой» Украины в конфликте с Россией

    Зеленский заявил о «победе» Украины в случае сохранения хоть какой-то территории

    Зеленский объяснил, что считает «победой» Украины в конфликте с Россией
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина «побеждает» Россию, если та лишила киевский режим контроля не над всей территорией страны.

    Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что Москва якобы стремится взять под свой контроль всю территорию Украины. По его версии, это и должно считаться победой России, а пока этого не произошло, «победа на стороне» киевского режима, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица заявил, что Зеленский выразил готовность обсуждать территориальные вопросы с президентом России Владимиром Путиным, опираясь на действующую линию соприкосновения.

    При этом Зеленский хочет вести переговоры о территориях только лично с Путиным. Зеленский заявил, что ограничения на переговоры с Россией, введенные украинским Совбезом, на него не распространяются.

    Путин пригласил Зеленского в Москву для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. Зеленский отказался приехать. Путин подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.


    Комментарии (2)
    8 сентября 2025, 16:38 • Новости дня
    МИД России потребовал разъяснений от Аргентины по высказываниям Буллрич

    Россия отвергла обвинения Аргентины в прослушивании президентского дворца

    МИД России потребовал разъяснений от Аргентины по высказываниям Буллрич
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломаты России направили запрос аргентинским властям с требованием официальных разъяснений по поводу заявлений министра безопасности Патрисии Буллрич.

    МИД России рассчитывает получить официальные разъяснения от аргентинской стороны из-за высказываний министра безопасности Патрисии Буллрич, передает ТАСС. Посол Аргентины был приглашен на Смоленскую площадь для обсуждения ситуации.

    В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что «МИД России рассчитывает на получение в максимально короткие сроки исчерпывающих официальных разъяснений аргентинской стороны по поводу неприемлемых высказываний министра Патрисии Буллрич».

    В МИД подчеркнули, что высказывания Буллрич о возможной попытке дестабилизации политической ситуации в Аргентине с помощью прослушки вызвали обеспокоенность в Москве. «До сведения посла Аргентины доведено, что российская сторона решительно отвергает указанные утверждения члена правительства Аргентины; заявлено, что они не содержат каких-либо доказательств и в силу этого являются безосновательными и голословными», – отметили на Смоленской площади.

    Ранее министр безопасности Аргентины Патрисии Буллрич заявила о причастности Москвы к прослушиванию телефонов в президентском дворце этой страны.

    Комментарии (5)
    8 сентября 2025, 01:24 • Новости дня
    Guardian: На острове Джерси решили выяснить источники состояния Абрамовича

    Guardian: Власти острова Джерси начали расследование в отношении Абрамовича

    Guardian: На острове Джерси решили выяснить источники состояния Абрамовича
    @ Ki Price/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В отношении российского миллиардера Романа Абрамовича властями острова Джерси (коронное владение Великобритании), который является офшором, якобы начато уголовное расследование, пишет Guardian со ссылкой на некие документы. При этом адвокаты Абрамовича заявили, что «в Джерси нет уголовных дел против него».

    Следователи добиваются получения данных о банковских счетах компаний, связанных с Абрамовичем, и делают соответствующие запросы в швейцарские суды, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Guardian.

    Один из запросов, как заявлено, касается подозрений в якобы отмывании средств. Еще один запрос связан с возможным нарушением санкционного режима. По информации Guardian, после включения Абрамовича в санкционный список острова Джерси в 2022 году были зафиксированы переводы активов, якобы связанных с ним.

    Швейцарский суд разрешил передать Джерси документы, несмотря на протесты адвокатов бизнесмена.

    Адвокаты не только отвергли все обвинения, но и заявили, что в отношении Абрамовича не было выдвинуто никаких обвинений. Как пишет Guardian, по их словам, «в Джерси нет уголовных дел против него; суд Джерси фактически подтвердил, что в судах Джерси нет на рассмотрении никаких уголовных дел в отношении нашего клиента». «Любые утверждения о причастности господина Абрамовича к преступной деятельности являются ложными», – заявили адвокаты.

    Guardian пишет, что следователи Джерси хотят установить источники состояния Абрамовича, полученного «в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах».

    Джерси – остров в проливе Ла-Манш, который является коронным владением Британской короны, но не входит в Великобританию. Джерси является офшором, «налоговой гаванью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле сообщалось, что правительство Британии рассматривет возможность подачи иска к Абрамовичу для передачи замороженных 2,34 млрд фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси», на гуманитарную помощь на Украине. В 2022 году у Абрамовича возникли сложности с продажей недвижимости в Британии из-за санкций.

    Комментарии (17)
    8 сентября 2025, 10:08 • Новости дня
    ФСБ задержала азербайджанца за подготовку терактов
    ФСБ задержала азербайджанца за подготовку терактов
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Ставропольском крае пресечена деятельность гражданина Азербайджана, который проводил разведку объектов и собирался изготовить взрывные устройства для терактов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Мужчина вступил в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию по собственной инициативе, указало ведомство, передает ТАСС.

    По заданию главарей террористов, завербованный проводил детальную разведку ряда объектов, предполагаемых для совершения диверсий и терактов. В числе таких объектов были административные здания силовых ведомств и транспортная инфраструктура Ессентуков и Ставрополя.

    Мужчина приобрел компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и разместил их в тайнике. Он намеревался использовать опыт службы в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана для создания нескольких взрывных устройств.

    В ходе следственных мероприятий были изъяты компоненты для взрывных устройств, средства связи и электронные носители, на которых хранилась информация о его деятельности в интересах украинской террористической организации. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту.

    Ранее в Москве задержали украинскую гражданку, при обыске у нее нашли взрывчатку. Также установлена ее связь с украинскими спецслужбами.

    До этого ФСБ задержала в ЛНР женщину, ее подозревают в корректировке ракетных ударов киевского режима.

    В Воронеже мужчину обвинили в госизмене за переводы в криптовалюте на счета военизированного подразделения, связанного с разведкой Украины.

    Комментарии (9)
    8 сентября 2025, 03:40 • Новости дня
    Захарова пошутила над заявлением Зеленского о «победе» Украины

    Захарова ответила Зеленскому словами из песни «Все хорошо, прекрасная маркиза»

    Захарова пошутила над заявлением Зеленского о «победе» Украины
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Владимира Зеленского о «победе» Украины, напомнила о песне «Все хорошо, прекрасная маркиза» в исполнении Леонида Утесова.

    Захарова разместила в Telegram цитату из песни: «Все хорошо, прекрасная маркиза,/ Дела идут и жизнь легка,/ Ни одного печального сюрприза,/ За исключением пустяка». «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо», – процитировала Захарова, опубликовав также видео с клипом на эту песню.

    Песня была написана на французском языке в 1935 году Полем Мизраки, а позже переведена на русский поэтом Александром Безыменским. Утесов впервые исполнил эту композицию в дуэте со своей дочерью Эдит, после чего она стала широко известной, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что Украина «побеждает» Россию, пока киевский режим утратил контроль не над всей территорией страны.

    Комментарии (2)
    8 сентября 2025, 11:10 • Новости дня
    Медведев заявил о подготовке Финляндии к войне с Россией
    Медведев заявил о подготовке Финляндии к войне с Россией
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Хельсинки создает инфраструктуру НАТО в непосредственной близости от российской границы, усиливая военную активность региона.

    Медведев заявил, что власти Финляндии проводят курс на подготовку к войне с Россией, вероятно формируя плацдарм для нападения, передает ТАСС. Об этом Медведев написал в своей авторской колонке для агентства.

    «После вступления в НАТО под видом оборонных мероприятий Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас», – подчеркнул Медведев.

    По его словам, Североатлантический альянс активно вовлечен в происходящее и занимается освоением всех пяти операционных сред Финляндии: суши, моря, воздуха, космоса и киберпространства. Зампред Совбеза отметил, что усиливается военная активность на этих направлениях.

    Медведев также указал на процесс создания штабной структуры передовых сухопутных сил НАТО в Лапландии у самой российской границы, где численность войск может достигнуть до 5 тыс. человек. Кроме того, по его сведениям, в городе Миккели разворачивается штаб командования сухопутного компонента корпусного уровня объединенных вооруженных сил НАТО.

    Он добавил, что новые военные гарнизоны уже появляются в населенных пунктах, включая Ивало, находящийся всего в 40 километрах от границы России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил о готовности экономики России к новому пакету санкций. Он призвал помнить о русофобии европейцев. Медведев также заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен якобы руководствуется эмоциями, а не разумом.

    Комментарии (8)
    8 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Медведев пригрозил Финляндии крахом из-за противостояния с Россией

    Медведев: Противостояние с Россией может привести Финляндию к краху

    Медведев пригрозил Финляндии крахом из-за противостояния с Россией
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Финляндии должны осознавать последствия противостояния с Россией, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    По его словам, нынешняя политика Хельсинки может привести к полному краху финской государственности, передает ТАСС.

    «Строя в припадке реваншизма новую «линию Маннергейма» (читай: готовя военную инфраструктуру для очередной агрессии против России), финскому истеблишменту главное – не забывать, что противостояние с нами может привести к краху финской государственности уже навсегда», – написал Медведев в колонке «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность».

    Он добавил, что Москва больше не собирается «миндальничать» с финской стороной, как это было в 1944 году. По его словам, Россия не намерена делать Финляндии поблажек, а финны «получат ровно то, что заказали».

    Ранее Медведев заявил о подготовке Финляндии к войне с Россией.

    Комментарии (20)
    Главное
    ЕК разработала 19-й пакет санкций против России
    В Грузии потребовали изъять из Конституции пункт о вступлении в ЕС и НАТО
    «Аэрофлот» сообщил о планах подписать контракты на 90 МС-21
    Глава Роснедр заявил о бесконечных запасах нефти в России
    Лавров заявил о скептицизме в связи с мирным договором Баку и Еревана
    Представитель Абрамовича опроверг уголовные дела против бизнесмена на Джерси
    Лурье разрыдалась после решения суда оставить квартиру Долиной

    Почему Россия для Индии оказалась важнее США

    Похоже, президент США Дональд Трамп просчитался в расчете на то, что введение пошлин заставит Индию отказаться от закупок российской нефти. А ведь расчет был с бухгалтерской точки зрения верным: ущерб от пошлин несравнимо выше, чем прибыль от закупок российского топлива. Почему же в таком случае торговля с Россией оказалась для Индии важнее торговли с США? Подробности

    Перейти в раздел

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации