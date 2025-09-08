Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.0 комментариев
Хуситы заявили об атаке на район ядерного центра Израиля
Хуситы впервые сообщили об ударе по району Димоны и аэропортам
Военно-политическое движение «Ансар Алла» объявило о нанесении удара по районам Израиля с использованием трех беспилотников, одной из целей стал район Димоны.
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) впервые объявило об атаке на район вблизи города Димона в Израиле, где расположен ядерный исследовательский центр, передает РИА «Новости».. По словам представителей хуситов, операция проводилась второй день подряд и была нацелена на объекты на территории Израиля.
В заявлении вооруженных сил «Ансар Алла» в их Telegram-канале говорится: «Второй день подряд военно-воздушные силы Йемена провели качественную военную операцию на территории оккупированной Палестины с использованием трех беспилотников». В сообщении уточняется, что целями атаки стали аэропорт Лод в Яффо (Бен-Гурион), аэропорт Рамон в Умм-эр-Рашраше (Эйлат) и важный объект в районе Димоны.
Хуситы утверждают, что «операция успешно достигла своих целей». Официальные власти Израиля пока не прокомментировали сообщения об инциденте. Подобные заявления со стороны йеменских хуситов прозвучали впервые относительно региона, где находится ядерный центр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля заявила о перехвате трех беспилотников, запущенных с территории Йемена. А хуситы организовали крупномасштабную атаку с использованием дронов против нескольких городов и пустынных районов Израиля.