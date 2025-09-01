Стартовал прием заявок на III Всероссийские педагогические чтения

Tекст: Валерия Городецкая

Старт регистрации на III Всероссийские педагогические чтения объявили организаторы Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Подать заявку можно с 1 сентября по 5 октября 2025 года на официальном сайте проекта. К участию приглашаются педагоги и представители научно-образовательного сообщества, готовые делиться собственным опытом и разработками.

По итогам отборочного этапа экспертная комиссия выберет 150 лучших практик, авторы которых смогут представить свои проекты в Москве. Презентации состоятся на площадке Российской академии образования, а итоговое мероприятие пройдет в Министерстве науки и высшего образования в ноябре.

Организаторы отмечают, что педагогические чтения служат платформой для обмена передовыми методиками, авторскими технологиями и воспитательными практиками, основанными на традиционных ценностях. Участники также смогут прослушать онлайн-лекции и принять участие в стратегических сессиях.

Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова заявила: «Всероссийские педагогические чтения дают возможность педагогам не только представить собственные практики, но и стать частью сплоченного профессионального сообщества, где рождаются современные решения для системы образования».

В прошлом году в проекте приняли участие 2305 педагогов. В этом сезоне программа очных мероприятий обновлена, а авторы лучших практик разработают структуру урока «Разговор о важном» на основе традиционных ценностей.