Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.8 комментариев
В США заявили о достижении прогресса на переговорах с Киевом по Украине
Axios: США достигли прогресса на переговорах с Киевом и НАТО по Украине
Американская администрация зафиксировала значительный прогресс в обсуждении украинского вопроса с представителями Киева и союзниками по НАТО в Британии, сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид.
Барак Равид отметил, что встречи прошли в Британии и были посвящены поиску решения конфликта на Украине, передает ТАСС.
По данным Axios, американские чиновники заявили, что многочасовые переговоры, состоявшиеся в преддверии возможной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске, позволили достичь значительного прогресса по вопросу прекращения войны на Украине. Представитель США подчеркнул, что встречи приблизили стороны к достижению целей, поставленных президентом Трампом.
Axios сообщает, что переговоры проводились при участии ключевых союзников по НАТО и представителей Киева, а их содержание было сосредоточено на путях достижения скорейшего урегулирования.
Ранее в Кремле подтвердили место исторической встречи Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине на Аляске.
Представители США, Украины и ряда европейских стран планируют провести в эти выходные встречу в Британии для согласования позиции перед саммитом лидеров США и России.
Политолог Андрей Быстрицкий заявил о заходе Евросоюза в тупик после решения Путина и Трампа встретиться на Аляске.