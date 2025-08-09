В США заявили о достижении прогресса на переговорах с Киевом по Украине

Axios: США достигли прогресса на переговорах с Киевом и НАТО по Украине

Tекст: Вера Басилая

Барак Равид отметил, что встречи прошли в Британии и были посвящены поиску решения конфликта на Украине, передает ТАСС.

По данным Axios, американские чиновники заявили, что многочасовые переговоры, состоявшиеся в преддверии возможной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске, позволили достичь значительного прогресса по вопросу прекращения войны на Украине. Представитель США подчеркнул, что встречи приблизили стороны к достижению целей, поставленных президентом Трампом.

Axios сообщает, что переговоры проводились при участии ключевых союзников по НАТО и представителей Киева, а их содержание было сосредоточено на путях достижения скорейшего урегулирования.

Ранее в Кремле подтвердили место исторической встречи Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине на Аляске.

Представители США, Украины и ряда европейских стран планируют провести в эти выходные встречу в Британии для согласования позиции перед саммитом лидеров США и России.

Политолог Андрей Быстрицкий заявил о заходе Евросоюза в тупик после решения Путина и Трампа встретиться на Аляске.