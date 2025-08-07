Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).4 комментария
При столкновении грузовика с автобусом в Ленобласти пострадали шесть человек
Всеволожская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе «Кола» в Ленобласти, в котором пострадали шесть человек, среди которых ребенок.
«По предварительной информации, около 20 часов произошло столкновение рейсового пассажирского автобуса и грузового автомобиля на 22-м км трассы «Кола» в районе деревни Разметелево Всеволожского района. Работу аварийных и специализированных служб координирует и. о. городского прокурора Михаил Семека», – сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что в ходе проверки будут оценены обстоятельства произошедшего. Ее ход и результаты – на контроле городской прокуратуры.
В пресс-службе Комитета по здравоохранению Ленобласти сообщили, что число пострадавших в ДТП достигло шести человек.
«Шесть пострадавших, из них один ребенок, – тяжелое состояние», – сказали там ТАСС.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, водитель автомобиля каршеринга сбил двух женщин на остановке в Красном Селе в Петербурге, одна из пострадавших скончалась, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.