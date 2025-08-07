При столкновении грузовика с автобусом в Ленобласти пострадали шесть человек

Мировые СМИ вынесли предстоящую встречу Путина и Трампа на первые полосы

Tекст: Валерия Городецкая

Издание Financial Times подчеркивает, что объявление о предстоящей встрече лидеров прозвучало на следующий день после переговоров Путина с спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, которые обе стороны назвали продуктивными, передает РИА «Новости».

Американская New York Times отмечает, что эта встреча станет первым очным саммитом президентов России и США за более чем четыре года, а британская Times и финская Helsingin Sanomat подчеркивают, что Путин и Трамп встретятся очно впервые за семь лет. По данным испанской Periodico, в этом году лидеры уже шесть раз говорили по телефону.

Британская Telegraph сообщает, что встреча пройдет в узком формате, без участия других стран, а советник российского президента Юрий Ушаков отверг предложение США о трехсторонних переговорах с участием главы киевского режима Владимира Зеленского, о чем пишет Guardian. Немецкая Berliner Zeitung отмечает, что последствия саммита будут в первую очередь значимы для Европы.

Газета Wall Street Journal считает, что этот саммит может стать одним из важнейших событий второго срока Трампа, а Telegraph указывает на рост надежд на окончание конфликта на Украине. New York Times называет инициативу Путина еще одной его победой. Японская Nikkei также подчеркивает признаки сближения между США и Россией. По оценке CNN, ключевым вопросом станет содержание предложений российской стороны.

Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

Накануне Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.