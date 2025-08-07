Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).2 комментария
В Мариуполе восстановили техникум отраслевых технологий
Хуснуллин сообщил о восстановлении в Мариуполе техникума отраслевых технологий
Техникум отраслевых технологий в Мариуполе вновь открыл двери после восстановления, параллельно продолжается ремонт второго корпуса и других учебных заведений города.
О восстановлении одного из корпусов Мариупольского техникума отраслевых технологий сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает официальный сайт правительства России.
В обновленном учреждении готовят специалистов для строительной отрасли, ЖКХ, а также слесарей, электромонтеров и машинистов локомотивов.
По словам Хуснуллина, сейчас идет ремонт второго корпуса техникума, а также продолжается восстановление строительного и электромеханического колледжей, техникума транспорта и промышленных технологий.
В среднем профессиональном образовании в воссоединенных регионах за два года обучались более 39 тыс. студентов, а более 50 тыс. педагогов прошли повышение квалификации по российским стандартам.
В рамках расширения образовательных возможностей создано 200 медиаклассов и шахматных клубов при школах. С 2022 по 2025 год в регионы поставлено более 12,5 млн учебников и художественной литературы, 183 тыс. единиц мебели, 15,2 тыс. единиц оборудования для пищеблоков. Кроме того, 200 школ получили новые кабинеты естественно-научного цикла.
В 2025/2026 учебном году планируется выделить 19 017 бюджетных мест для среднего профессионального образования в воссоединенных регионах, из которых 6447 предназначены для ДНР, уточнил замминистра строительства и ЖКХ Алмаз Хусаинов.
