Ростех сообщил о возможностях комбинированных ударов «Искандерами»

Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия – недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».
Ростех: Ракетами «Искандера» можно наносить комбинированные удары по объекту
Возможности оперативно-тактического комплекса «Искандер» позволяют применять комбинированные удары с использованием различных боевых частей, рассказали в Ростехе.
В зоне спецоперации на Украине «Искандер», разработанный холдингом «Высокоточные комплексы», считается одним из самых опасных вооружений для противника, особенно для объектов, расположенных в глубоком тылу, отметили в корпорации, передает ТАСС.
«Один из вариантов его применения – комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения. С учетом высокой точности и идеальной синхронизации ударов, у противника не остается никаких шансов», – сообщили в Ростехе.
Ранее Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области. ВС России поразили «Искандером» пункт морпехов ВСУ в Николаевской области, а в Сумской области «Искандером» был уничтожен украинский пункт управления БПЛА.