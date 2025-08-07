Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия – недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».0 комментариев
Ватикан назван одним из возможных мест встречи Путина и Трампа
Глава союза староверов Севастьянов: Путин и Трамп могут встретиться в Ватикане
Ватикан рассматривается в качестве возможного места встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Об этом сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, передает РИА «Новости».
«Мне сообщили что Ватикан возможная площадка. Приглашение папы Льва, подтвержденное госсекретарем Паролином, в силе», – сказал он. Севастьянов сослался на источник в Ватикане.
Глава Всемирного союза староверов ранее общался с понтификом Франциском.
В июле папа римский подтвердил готовность Ватикана принять переговоры по Украине.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на чиновника Белого дома сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи накануне высказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу желание встретиться с Дональдом Трампом.
Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.