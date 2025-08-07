Ватикан назван одним из возможных мест встречи Путина и Трампа

В Кремле оценили переговоры Путина и Уиткоффа

Ушаков: Переговоры Путина и Уиткоффа прошли конструктивно и полезно

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, основной темой обсуждения стал украинский кризис, передает РИА «Новости». Также стороны затронули вопрос перспектив возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

«Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема – это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», – сказал Ушаков.

Напомним, в среду в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Они длились около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев после встречи Путина и Уиткоффа выразил уверенность в преобладании конструктивного диалога между странами.