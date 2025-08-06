Беспилотный вездеход пообещали показать на международном форуме

Беспилотный вездеход пообещали показать на форуме в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Компания «Альтикам» представит новую малогабаритную гусеничную платформу высокой проходимости на первом международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего», который пройдет в Москве с 7 по 17 августа 2025 года, передает РИА «Новости».

Генеральный директор «Альтикам» Владислав Зеликов сообщил : «На форуме мы представляем нашу новую разработку – малогабаритную гусеничную платформу высокой проходимости, которая предназначена для работы в сфере коммунального хозяйства, на транспорте, в задачах логистики». По его словам, беспилотник способен перевозить грузы на расстояние до 20 километров по пересеченной местности и отличается лёгким управлением – подготовка оператора занимает всего несколько часов.

Платформа оснащена цифровым каналом связи, поддержкой трансляции изображения высокой чёткости, а также возможностью установки тепловизоров, лидаров и систем обнаружения утечки газов.

Помимо наземных решений, на форуме будет представлен новый беспилотный вертолет В-120 от компании «Омнитех». Как рассказал генеральный директор Алексей Урбанский, этот аппарат проходит летные испытания, может перевозить до 50 килограммов и находиться в воздухе 2,5 часа. Судно предназначено для анализа состояния трубопроводов и доставки грузов в труднодоступные регионы, его можно использовать даже в сложных погодных условиях, а систему управления для него разработали специалисты компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во всех соединениях Воздушно-десантных войск России создали подразделения по использованию и обслуживанию беспилотных систем и летательных аппаратов. Центр «Рубикон» нанес рекордное число ударов по позициям ВСУ. Правительство ввело новый класс для полетов беспилотников.