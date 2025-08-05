Telegraph узнала, что Иран запросил у «Талибана» список шпионивших для MI6 афганцев

Tекст: Ирма Каплан

«Тегеран надеется использовать афганцев, которые помогали Великобритании, в качестве разменной монеты на ядерных переговорах. Руководство движения «Талибан*» отдало приказ полицейским в Кабуле арестовать как можно больше людей, следует из просочившегося документа», – пишет газета Telegraph.

По данным издания, руководители Корпуса стражей исламской революции Ирана обратились к «Талибану» для доступа к списку афганцев, которые помогали Великобритании выслеживать шпионов для MI6, просили убежища в королевстве или работали с армией Британии. Эти списки стали доступны из-за утечки в британском минобороны. Из-за нее скомпрометированными оказались порядка 25 тыс. афганцев еще до прихода талибов к власти.

«Необходимо срочно найти как можно больше таких людей до санкций против Ирана в конце августа, чтобы использовать их в качестве инструментов закулисного торга», приводит ТАСС слова высокопоставленного иранского чиновника.

Известно, что одного человека из списка из Ирана в Афганистан уже перевезли, что говорит о начале сотрудничества между странами по данному вопросу.

После утечки данных около 4,5 тыс. афганцев были перевезены в Великобританию, позднее их число достигнет до семи тысяч человек.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агрессивная риторика Великобритании, Германии и Франции в адрес Ирана связана скорее с желанием продемонстрировать силу, «игрой на публику», чем с реальным намерением искать решения, сообщает Politico.