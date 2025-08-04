Цена нефти Brent упала до минимума с конца июля

Стоимость Brent достигла 68 долларов впервые с 24 июля

Tекст: Денис Тельманов

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась до 68 долларов впервые с 24 июля, передает РИА «Новости». Согласно данным торгов на 16.15 по московскому времени, октябрьские фьючерсы на Brent подешевели на 2,3% и зафиксировались на уровне 68,07 доллара за баррель. Минутами ранее цена достигала отметки ровно 68 долларов.

Одновременно сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,63%, достигнув уровня 65,56 доллара за баррель. Участники рынка отмечают, что такое падение связано с общими тенденциями снижения стоимости сырья на глобальных площадках в начале текущей недели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть начали снижаться после публикации итогов заседания восьми стран ОПЕК+, имеющих добровольные ограничения.

В пятницу мировые цены на нефть выросли в рамках коррекции на фоне опасений снижения экономической активности из-за импортных пошлин США. В четверг мировые цены на нефть начали немного снижаться на фоне оценки данных по запасам сырья в США.