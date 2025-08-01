Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.0 комментариев
Нефть коррекционно подорожала в начале месяца
Мировые цены на нефть коррекционно выросли
Мировые цены на нефть в пятницу выросли в рамках коррекции, хотя в целом на рынке господствуют опасения снижения экономической активности из-за импортных пошлин США.
Цена октябрьского фьючерса на марку Brent ро состоянию на 7.51 растет на 0,26%, до 71,89 доллара за баррель, а сентябрьского фьючерса на нефть марки WTI – на 0,23%, до 69,42 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим, что накануне нефть подешевела более чем на 1%.
Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41% на товары, поставляемые в США из 60 стран.
Как отмечает Reuters со ссылкой на аналитиков, введенные американской администрацией пошлины «ограничат экономический рост за счет повышения цен, что отразится на потреблении нефти».