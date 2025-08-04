  • Новость часаВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому
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    Война будущего докажет бессилие США и Израиля
    Спецпосланник президента США Келлог собрался с новым визитом в Киев
    В Часовом Яре нашли подземный пункт обороны ВСУ с инструкторами из НАТО
    ВС России разрезали пополам группировку ВСУ на юге Красноармейска
    Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским
    FT сообщила об «убийственном разговоре» президента Швейцарии с Трампом
    СК: Пилоты Су-30 потеряли сознание перед падением самолета на дом в Иркутске
    Семьи мигрантов решили депортировать после надругательства над девочкой под Калугой
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    6 комментариев
    4 августа 2025, 13:05 • Новости дня

    Эксперт объяснил, как ВС России освободили 200 населенных пунктов в 2025 году

    Эксперт Кнутов: Россия достигла беспрецедентной слаженности войск в СВО

    Эксперт объяснил, как ВС России освободили 200 населенных пунктов в 2025 году
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия использует в зоне СВО новую тактику, которую даже Киев признал успешной – штурм укрепрайонов изнутри. Также российские дроноводы активнее уничтожают ближние тылы ВСУ, чем обескровливают противника. Все это вкупе позволило нашим войскам достичь беспрецедентных успехов на фронте, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось об освобождении Россией 200 населенных пунктов с начала года.

    «Освобождение более 200 населенных пунктов – это впечатляющий показатель. При этом все происходит не в рамках генерального наступления, а поступательно, без привлечения каких-то колоссальных ресурсов. Этот успех объясняется тем, что российские силы постоянно совершенствуют тактику ведения боя», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Мы практически полностью отказались от лобовых штурмов. Фронт СВО движется в целом с востока на запад, а теперь наши войска обходят населенные пункты с севера и юга. Они изолируют район боевых действий, проводя тактическое и огневое окружение. После этого начинается изматывание, обескровливание противника, и только потом следует штурм», – рассказал аналитик.

    «Кроме того, российские войска используют новый прием, который даже украинское военное командование было вынуждено признать успешным – это так называемое просачивание. Суть в том, что после окружения населенного пункта мы забрасываем туда малые диверсионно-разведывательные группы, накапливая силы внутри», – продолжил он.

    «В ходе проникновения наши военные используют мотоциклы для преодоления пересеченной местности, а также надевают специальные костюмы, не позволяющие приборам ночного видения их засечь. Другие подразделения в это время проводят отвлекающие маневры и атаки, но так, чтобы свести потери к минимуму», – отметил спикер.

    «Те, кто находится в городе, некоторое время никак себя не выдают. Когда же внутри украинского укрепрайона накапливается достаточное количество наших военных, начинается штурм, причем – снаружи и изнутри. Это совершенно деморализует противника, и примерно в половине случаев они вообще предпочитают спасаться бегством», – детализировал эксперт.

    «Кроме того, наше командование за последний год добилось еще большей слаженности различных соединений: артиллерии, ракетчиков, дроноводов, ПВО, сбивающей беспилотники, оперативно-тактических расчетов, Воздушно-космических сил и танковых подразделений, служащих для поддержки пехоты и в качестве САУ», – рассказал собеседник.

    «Важнейшим элементом в этой системе являются беспилотники – с их помощью ведут разведку, корректируют огонь, уничтожают живую силу противника. Также незаменима артиллерия и ракетные войска, которые поражают большие площади и хорошо защищенные укрепления», – продолжил Кнутов.

    «Естественно, важна авиация – фронтовые бомбардировщики Су-34, работающие по противнику ФАБами с управляемыми модулями планирования и коррекции. Также отмечу переносные РЭБ, помещающиеся в ранцы. Они позволяют прикрывать от украинских дронов небольшие группы наших бойцов, продвигающихся непосредственно за линию фронта», – детализировал аналитик.

    Тем временем спикер также указал на большие проблемы Украины с ПВО и на нехватку снарядов и бронетехники. По его словам, это стало результатом роста скепсиса в Европе и США по поводу военной поддержки Украины, а также «работы» российских военных.

    «Помимо этого, на ряде направлений ВСУ не хватает личного состава. Наиболее подготовленных бойцов бросили в Сумскую область, чтобы попытаться сдержать наше продвижение к Сумам, а например, Покровск оказался уже окружен с трех сторон. Украинское командование вынуждено «размазывать» резервы по всей длине фронта, что их крайне сильно изматывает и дает нам еще один козырь», – указал аналитик.

    «Что касается ближайших перспектив, то с началом сезона дождей, вероятно, темпы наступления снизятся, но ВСУ от этого легче не станет. Мы, скорее всего, попытаемся выбить противника из Покровско-Краматорской агломерации. Также усилим давление на Константиновку и Дружковку. Кроме того, прогнозирую серьезнейшие бои за мощный Славянско-Краматорский укрепрайон», – резюмировал Кнутов.

    Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили в зоне СВО более 200 населенных пунктов с начала 2025 года, такие данные приводит ТАСС. Освобожденный в субботу подразделениями Южной группировки войск населенный пункт Александро-Калиново в ДНР стал 209-м за последние семь месяцев.

    Только за прошедшую неделю российские силы освободили семь населенных пунктов: Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка и Зеленый Гай в ДНР, Малиевка в Днепропетровской области и Темировка в Запорожской, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

    Отдельно нужно отметить освобождение города Часов Яр в ДНР. Операцию проводили десантники из Иваново, Костромы и Ярославля. Военнослужащим пришлось пройти 20 км под непрерывным огнем украинской артиллерии и дронов.

    В ходе операции было зачищено более 4,2 тыс. зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военных, уничтожено более 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов дронов. Россияне вывели из города 65 мирных жителей. По предварительным данным, в Часовом Яре была уничтожена самая крупная группировка за всю историю СВО.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему освобождение Часова Яра стало серьезным достижением российских войск и открыло путь к остальным ключевым городам на территории ДНР, включая Константиновку, Славянск и Краматорск.

    3 августа 2025, 14:20 • Новости дня
    Эксперты объяснили бессилие Киева против «Герани-3»

    Военный эксперт Кнутов: Массовые атаки «Геранями-3» – прорыв России в СВО

    Эксперты объяснили бессилие Киева против «Герани-3»
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия начала проводить массовые атаки реактивными беспилотниками «Герань-3», против которых у Украины почти нет средств. Также Москва использует тактику «волчьей стаи», что делает удары еще более разрушительными и непредсказуемыми, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Борис Джерелиевский. Ранее российские дроны успешно поразили объекты в украинской столице.

    «Герань-3» внешне почти неотличима от предыдущей модели – «Герани-2», но сущностная разница принципиальна. Во-первых, новый БПЛА полностью композитный. К тому же там стоит реактивный двигатель, что снижает шум и позволяет лететь с гораздо большей скоростью – 600-800 км/ч, разгоняясь при пикировании на цель. Поэтому у зенитной артиллерии ВСУ не остается времени для уничтожения беспилотника», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «К тому же новый БПЛА весит больше предшественника – и этот прирост идет в пользу увеличения массы боевой части примерно до 300 кг. Кстати, в «Герани-3» используются в том числе и термобарические заряды, обладающие большей разрушительной силой. Поэтому новые российские дроны могут уничтожать хорошо защищенные пункты противника и, возможно, пробивать некоторые подземные укрытия», – подчеркнул собеседник.

    «Помимо этого, в «Герани-3» используется система наведения с инфракрасной тепловой камерой и элементами искусственного интеллекта, что позволяет атаковать цель с большей точностью», – продолжил аналитик.

    «Кроме того, российские силы стали чаще применять на передовой и по тыловым подразделениям ВСУ комбинированные атаки: вместе с беспилотниками удар наносится крылатыми ракетами и «Искандерами». Также перед основной атакой Россия пускает дешевые БПЛА «Гербера», выглядящие как и «Герань-3». Украинская ПВО тратит ресурсы и время на них, теряя силы для отражения идущего следом разрушительного налета», – указал он.

    «Плюс ко всему, Россия, судя по всему, использовала при недавней атаке на Киев и ударах по передовой тактику «волчьей стаи». В этой схеме один БПЛА идет наверху, координируя атаку, а другие летят к цели внизу с разных сторон. В случае уничтожения верхней «Герани-3» на ее место незамедлительно поднимается другая», – детализировал спикер.

    «Все это приводит к тому, что ВСУ не могут защитить свои фронтовые соединения, а также инфраструктуру от наших атак. Им придется просить у Запада больше средств для усиления ПРО. Но ракет для ЗРК Patriot даже у США осталось не так много. Единственное спасение для Киева – в европейских системах IRIS-T. Поэтому нам нужно активнее бить по складам и перевалочным пунктам в момент их поставки на Украину», – пояснил эксперт.

    «В остальном я не вижу, чем украинские силы смогут отражать наши атаки новыми БПЛА с усовершенствованной тактикой ни по передовым частям, ни по тыловым подразделениям, ни по военным предприятиям, расположенным в глубине Украины. Массовые атаки «Геранями-3» можно считать настоящим прорывом России в СВО», – подчеркнул Кнутов.

    Военный эксперт Борис Джерелиевский отметил, со своей стороны, что потолок высоты «Герани-3» около девяти км, что делает ее недосягаемой для дронов-перехватчиков, мобильных зенитных групп, ЗСУ, вертолетов и легкомоторной авиации. «Поэтому ВСУ могут сбивать только одиночные БПЛА с помощью Patriot, С-300ПТ/ПС, «Буков», NASAMS, IRIS-T и FrankenSAM – не слишком эффективных гибридов старых советских пусковых и натовских ракет», – указал спикер.

    «ТТХ «Герани-3» приближают ее по скоростным параметрам к крылатым ракетам. Западные ЗРК средней и большой дальности не смогут справиться с комбинированной атакой баллистических ракет и реактивных беспилотников. Для успешной борьбы с новыми БПЛА ВСУ нужно как минимум в три раза увеличить скорость дронов-перехватчиков», – продолжил аналитик.

    «Остается истребительная авиация, которая хорошо показала себя в борьбе с дронами разного типа во время недавней войны Израиля и США против Ирана. Но, во-первых, скорость «Герани-3» оставляет для самолетов противника крайне мало времени для реагирования и перехвата. Кроме того, у российских ВКС есть дальнобойные ракеты «воздух – воздух» Р-37 и Р-77М, способные поразить украинские истребители, занятые охотой на дроны даже над центральной частью Украины», – детализировал он.

    «У нашего противника есть также ЗСУ с программируемыми снарядами типа 35-мм AHEAD для пушек Oerlikon или 30-мм (MMPA) XM1223 (американской ЗРПК M-SHORAD), но это сравнительно новое и дорогое оружие. Его немного у западных стран и насытить им ВСУ быстро не получится», – резюмировал собеседник.

    Ранее Россия нанесла мощный удар по целям в Киеве, при этом массово использовались реактивные «Герани», всего было использовано около 300 БПЛА, включая имитационные, сообщал Telegram-канал WarGonzo. Также «Герани» поразили предприятия в промышленной зоне города Белая Церковь, передавал Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Кроме того, Россия атаковала «Геранями-3» объекты в Харькове и Одессе, писало «Военное обозрение».

    Спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат подтверждал, что «Герань-3» стала серьезной проблемой для украинских зенитчиков, сообщают «Вести». «Фактически на радарах такой дрон выглядит как крылатая ракета. Перехватывать такие цели могут далеко не все средства, которые мы сегодня применяем», – отмечал он.

    Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью YouTube-каналу издания «Левый берег» также признавал технологическое отставание Украины от России.

    По его словам, Россия начала использовать беспилотники на высоте более двух тысяч метров, тогда как Киев остановился на одном уровне развития мобильных огневых групп ПВО. По словам экс-главкома, Украина не смогла быстро освоить эти технологии «по ряду объективных и субъективных причин».

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    4 августа 2025, 09:52 • Новости дня
    В Часовом Яре нашли подземный пункт обороны ВСУ с инструкторами из НАТО

    Военный эксперт Киселев сообщил о пункте ВСУ с инструкторами НАТО в Часовом Яре

    В Часовом Яре нашли подземный пункт обороны ВСУ с инструкторами из НАТО
    @ imago stock people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Часовом Яре действовал мощный подземный командный пункт ВСУ с многоуровневыми входами, где с 2016 года работали инструкторы из стран НАТО, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    О наличии мощного подземного пункта обороны ВСУ в Часовом Яре, куда с 2016 года приезжали инструкторы из стран НАТО, сообщил эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

    По его словам, этот пункт управления был многоэтажным, с многочисленными входами и выходами.

    Он отметил, что вскоре на месте могут начаться раскопки, которые позволят узнать новые подробности о его устройстве и функционировании.

    Эксперт отметил, что на объекте с 2016 года работали военные специалисты из США, Британии, Франции и Германии. Он также заявил, что в район линии боевого соприкосновения продолжают прибывать наемники из стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

    По его словам, эти формирования находятся под жестким контролем западных и украинских спецслужб и стараются создавать отдельные подразделения.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об освобождении Часова Яра, за который бои продолжались больше года. Город считался одним из наиболее укрепленных районов ВСУ в Донбассе из-за сложного ландшафта и особенностей городской инфраструктуры.

    Вооруженные силы Украины после отступления начали хаотичные обстрелы Часова Яра, в результате чего пострадали мирные жители.

    Российские штурмовики уничтожили наемников из Колумбии под Часовым Яром.

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    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    4 августа 2025, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, что в Сумской области командиры ВСУ прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.

    «Родственники военнослужащих 158 омбр ВСУ обвиняют командование бригады, что те использовали личный состав в качестве «живого щита» и бросили на убой в Сумской области, в то время как элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали себе медали и ордена», – сообщили в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    По сообщению российских бойцов, в районе Юнаковки и в лесополосах близ населенного пункта на Сумском направлении фронта подразделения ВДВ «Северян» ведут ожесточенные бои.

    «В Юнаковке ВСУ провели три попытки контратак: две в районе Яблоновки и одну в районе Новоконстантиновки (Перше Травня). В результате огневого поражения все попытки сорваны, уничтожено 70% личного состава штурмовых групп врага, остальные отступили на исходные позиции», – рассказали они.

    За сутки продвижение вглубь поселения составило около 600 метров.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта разведка вскрыла две боевые группы ВСУ, которые и были обе уничтожены. Также ударом FPV-дрона в районе села Искрисковщина поражена ББМ «Козак» и миномет.

    На Харьковском направлении ВСУ пытаются не пустить «Северян» расширить плацдарм на левом берегу реки Волчья. Однако в районе Волчанска артиллерия и расчеты FPV российских бойцов уничтожили девять боевых групп ВСУ, два пикапа, багги и миномет. Итого штурмовики «Севера» продвинулись на 1300 м.

    «В результате установления контроля над правобережьем Волчанска, «Северяне» полностью взяли под огневой контроль дорожные направления с Юга и Юго-Востока. Снабжение остатков группировки ВСУ существенно затруднено», – добавили бойцы.

    Кроме того, в Липцах ударами артиллерии и FPV-дронов были уничтожены три боевые группы неприятеля, станция РЭБ, четыре склада матсредств и роботизированный комплекс.

    «За сутки потери противника составили свыше 195 человек (из них более 125 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – подытожили в сводке.


    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская армия начала накапливать резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщил источник в силовых структурах России.

    При этом номера телефонов, банковской карты и адреса проживания начальника управления СБУ по Сумской области Олега Красношапки стали известны российским силовым структурам.

    По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, западные инструкторы ВСУ регулярно предпринимают безуспешные попытки переправить десант ВСУ через Днепр в Херсонской области, не считаясь с жизнями людей.

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    3 августа 2025, 20:27 • Новости дня
    ВС России установили контроль над трассой между Красноармейском и Константиновкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные установили контроль над трассой, идущей между Красноармейском (Покровск – укр. название) и Константиновкой в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Под контроль ВС России также отошли оба берега Клебан-Быкского водохранилища, добавил Пушилин, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что украинские соединения находятся в критической ситуации на Красноармейском направлении, кольцо вокруг города сжимается.

    Ранее Владимир Зеленский сообщал, что группы российских военных прорываются в центр Красноармейска.

    Минобороны России указывало, что штурмовики группировки войск «Центр» овладели укрепленными районами ВСУ на подступах к Красноармейску.

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    3 августа 2025, 21:19 • Новости дня
    ВСУ начали стягивать резервы со всего фронта в Сумскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия начала накапливать резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщил источник в силовых структурах России.

    ВСУ наращивают состав группировки в Сумской области, туда направляют резервы со всех участков фронта, в том числе элитные подразделения, сказал собеседник РИА «Новости».

    У них на вооружении стоят преимущественно артиллерийские установки и бронемашины образцов НАТО, добавил он.

    Командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский сообщал, что на сумском направлении продолжаются ожесточенные столкновения, сейчас две дивизии, две бригады и полк, принимавшие участие в освобождении Курской области, ведут тяжелейшие бои.

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    4 августа 2025, 10:41 • Новости дня
    ВС России разрезали пополам группировку ВСУ на юге Красноармейска

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвинулись к крупным микрорайонам Красноармейска (украинское название – Покровск), разрезав пополам группировку ВСУ на юге города, сообщили в силовых структурах.

    Российские штурмовые подразделения разрезали пополам группировку украинских войск на юге Красноармейска, передает ТАСС.

    В силовых структурах сообщили, что российские бойцы совершили прорыв с юга к центру города, в результате чего украинская группировка оказалась разделена на две части.

    Также отмечается, что российские военные подошли вплотную к крупным микрорайонам Красноармейска, включая Южный, Шахтерский и Лазурный. Представители силовых структур добавили, что успехи наступления позволили закрепиться в непосредственной близости от этих районов.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные установили контроль над трассой между Красноармейском и Константиновкой в ДНР.

    Владимир Зеленский признал прорыв российских войск в центр Красноармейска.

    В Минобороны сообщили, что штурмовики группировки войск «Центр» овладели укрепленными районами ВСУ на подступах к Красноармейску.

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    4 августа 2025, 12:42 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому
    ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России нанесли групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России также нанесено поражение цеху производства безэкипажных катеров.

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 120 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 580 беспилотников, 625 ЗРК, 24 442 танка и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 28 160 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 115 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее ВС России поразили места хранения украинских БПЛА.

    ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по ВПК и военным аэродромам Украины.

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    4 августа 2025, 00:08 • Новости дня
    Bild сообщила, что будет при отказе России отвечать на ультиматум Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские войска наступают на Красноармейск с нескольких направлений, используя тактику полуокружения, которую ранее применяли в районе Константиновки в ДНР, и технологическое превосходство, пишет немецкий таблоид, отмечая, что для ВСУ это очень плохие новости.

    «Российские войска продвигаются все дальше и дальше по Украине – за прифронтовой город ведется особенно ожесточенная борьба. 68-я бригада ВСУ, дислоцировавшаяся там в течение нескольких месяцев, находится под сильным давлением, в то время как российская армия пытается отрезать их пути снабжения. Что произойдет, если котел закроется? И может ли ультиматум Дональда Трампа сыграть свою роль?» – задается вопросом таблоид Bild.

    Ответить помогает военный эксперт Карло Масала, который допускает полное освобождение Красноармейска, поскольку ситуация там «крайне критическая», так как город является к тому же логистическим центром ВСУ.

    С другой стороны, последствия по истечении ультиматума Трампа, возможно, что-то изменят, но, по мнению военного эксперта Томаса Тайнера, и тут мяч на стороне Москвы.

    «Если русские промолчат, ничего не произойдет. Но если начнут издеваться, Трамп этого не потерпит. Если мы действительно хотим закончить этот конфликт, нам следует понимать, что путь к миру лежит через российскую экономику. Если экономика России начнет рушиться, тогда мы сможем поставить ультиматум: либо полный крах экономики, либо выход с Украины», – приводит ИноСМИ слова немецкого эксперта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация США намерена усилить давление на Россию за счет передачи Киеву американского оружия, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    При этом Сенат США отложил рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, включая меры против партнеров Москвы, до конца летней сессии, сообщила газета The Hill.

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    4 августа 2025, 10:01 • Новости дня
    Во Франции заявили о поражении Украины и НАТО в конфликте с Россией

    Французский политик Филиппо призвал признать поражение Украины и НАТО

    Во Франции заявили о поражении Украины и НАТО в конфликте с Россией
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Французский политик Флориан Филиппо выразил мнение, что Украина и страны НАТО потерпели поражение, а также призвал прекратить поддержку Киева и выйти из Евросоюза.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал признать поражение Украины и НАТО, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что Украина теряет территории, а несмотря на разногласия между Россией и США, реальность свидетельствует о поражении Украины и проигрыше НАТО.

    Филиппо заявил о завершении политической карьеры Владимира Зеленского, отметив, что, по его мнению, «Зеленскому конец». Кроме того, французский политик выступил за полное прекращение финансирования Киева и призвал к выходу Франции из Европейского союза и альянса.

    Ранее Флориан Филиппо назвал Киев игрушкой НАТО из-за обсуждений возможной смены Владимира Зеленского на Валерия Залужного.

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    4 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    Стало известно о строительстве Украиной бункеров для F-16 и Mirage

    National Interest: Украина начала строить укрытия для F-16 и Mirage

    Tекст: Вера Басилая

    Украина приступила к строительству подземных бункеров для размещения западных истребителей F-16 и Mirage, чтобы защитить их от ударов российских военных, сообщила National Interest.

    Украина приступила к строительству подземных укрытий для западных истребителей F-16 и Mirage, чтобы защитить их от российских военных, передает РИА «Новости».

    Обозреватель издания подчеркивает, что поступающие от западных союзников самолеты стали для России приоритетными целями. Ради сохранения этих машин украинским пилотам приходится выполнять полеты на очень малых высотах, что усложняет их задачу и повышает риски.

    В публикации также отмечается, что строительство бункеров должно повысить выживаемость западных самолетов и затруднить их обнаружение.

    Ранее военный самолет Mirage 2000 упал в болото на западе Украины после критической поломки электроники, при этом пилот успел катапультироваться. Минобороны России заявило, что самолет F-16 в Сумской области был сбит российской ПВО. Западные СМИ сообщили, что по истребителю было выпущено три ракеты, предположительно, комплекса С-400 или ракеты класса «воздух – воздух».

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    4 августа 2025, 05:54 • Новости дня
    ВС России с начала года освободили более 200 населенных пунктов в ходе СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные с начала 2025 года в ходе СВО освободили более 200 населенных пунктов.

    Согласно подсчетам ТАСС, подсчет еженедельных и ежедневных сводок Министерства обороны России показал, что населенный пункт Александро-Калиново, освобожденный в Донецкой Народной Республике, стал 209-м освобожденным с начала 2025 года ВС России.

    Напомним, за населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике велась контрвоздушная борьба с применением беспилотных летательных аппаратов, заявил заместитель командира отряда «Штурмовой» 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным «Ротор».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, морпехи и мотострелки прорвали линию обороны ВСУ и освободили Великую Новоселку.

    Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, они освободили Часов Яр, при этом там уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

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    4 августа 2025, 05:11 • Новости дня
    Российские силовики раздобыли персональные данные главы СБУ Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Номера телефонов, банковской карты и адреса проживания начальника управления СБУ по Сумской области Олега Красношапки стали известны российским силовым структурам.

    «Нам удалось собрать большой объем персональных данных начальника СБУ по Сумской области Олега Юрьевича Красношапки (08.11.1978 года рождения). Он пользуется WhatsApp, поэтому уже передал достаточно информации о перемещении военной техники в Сумах, пользуясь мобильным телефоном со включенными функциями», – рассказали ТАСС представители силовых ведомств.

    Также удалось выяснить, что Красношапка использует ячейку на железнодорожном вокзале «Южный» в Киеве для расчетов с протеже в центральном офисе СБУ. До назначения на текущую должность он занимался борьбой с коррупцией, однако, по словам источника, только способствовал ее росту. После смены службы он не сдал служебные апартаменты в Киеве.

    Сейчас, по данным источника, Красношапка теряет авторитет в регионе, а местные депутаты доносят в СБУ и главе службы Василию Малюку на фоне активизации ВС России в области.

    Красношапка был назначен на должность в марте 2023 года и считается одним из организаторов репрессий против противников государственного переворота 2014 года и нынешней власти.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская армия начала накапливать резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщил источник в силовых структурах России.

    Кроме того, руководство и сотрудники администраций Дружковки, Краматорска и Славянска спешно покидают города, вывозят и уничтожают архивы на фоне продвижения российских войск после освобождения Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

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    4 августа 2025, 06:45 • Новости дня
    ВС России за неделю освободили около половины Кременских лесов в ЛНР

    Tекст: Ирма Каплан

    В Кременских лесах Луганской Народной Республики (ЛНР) российские военные за неделю отбили примерно половину территории, несмотря на упорное сопротивление украинских сил, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Ситуация на линии боевого соприкосновения на территории ЛНР для ВС России имела позитивную динамику. Невзирая на усилия украинского командования, наши войска существенно продвинулись в Кременских лесах, освободив от украинских оккупантов около половины их общей площади», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что российские бойцы улучшили тактическое положение в районе Петровского, взяв под контроль ряд высот, ранее занятых противником.

    Также, по его словам, военно-политическое руководство Украины продолжало отдавать приказы о нанесении ударов по прифронтовым районам ЛНР, что привело к разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.

    Марочко подчеркнул, что российские силы на прошлой неделе наносили точечные удары по военным объектам ВСУ и иностранным наемникам на рубежах ЛНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районе Шипиловки и Григоровки в ЛНР украинские военные начали массово сдаваться в плен российским подразделениям после их окружения.

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    4 августа 2025, 08:20 • Новости дня
    Кимаковский: ВСУ потеряли важный укрепрайон у Димитрова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска взяли под контроль предприятие к востоку от Димитрова, это затруднило эвакуацию и снабжение для украинских военных, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    «Зачистили от ВСУ горно-обогатительную фабрику, которая находится восточнее Димитрова», – сказал Кимаковский ТАСС.

    Он уточнил, что это был важный укрепленный район для обороны города.

    Кимаковский также отметил, что украинская группировка в Димитрове фактически утратила возможность эвакуации и снабжения. Все пути подвоза к городу находятся под контролем российской армии, что делает эвакуацию практически невозможной.

    Он подчеркнул, что снабжение украинских сил в этом районе предельно затруднено, дороги простреливаются огнем российских подразделений.

    В июле Кимаковский сообщал, что в результате успешной зачистки между Малиновкой и Миролюбовкой российские военные выровняли линию фронта и получили контроль над тактической позицией, позволяющей взять Димитров в огневой мешок.

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    4 августа 2025, 08:32 • Новости дня
    Сальдо сообщил о росте числа атак дронов ВСУ на гражданских в Херсонской области

    Губернатор Сальдо сообщил об участившихся атаках дронов ВСУ на гражданских

    Tекст: Вера Басилая

    Дроны ВСУ, не обнаружив военных объектов в Херсонской области, начали атаковать гражданское население, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, наблюдается рост числа иностранных наемников среди операторов беспилотников, которые проявляют полное безразличие к человеческим жизням, передает РИА «Новости».

    Сальдо отметил, что интенсивность обстрелов резко возрастает, как только проходят активные этапы переговорных процессов между Россией и Украиной. «Они, наверное, хотят показать свою силу и повлиять на ход переговоров, чтобы сделать его более выгодным для себя», – считает губернатор.

    Он подчеркнул, что каждую неделю появляются новые жертвы и пострадавшие среди мирных жителей. По словам Сальдо, увеличение интенсивности обстрелов также происходит после поступления ВСУ новых партий боеприпасов от западных стран.

    Губернатор рассказал: «Человек, который сидит возле дрона и видит, что в машине сидят гражданские люди, женщины с детьми, он же видит, что он делает. И, тем не менее, направляет его на автобус или на автомобиль, или на заправочную станцию, или на скорую помощь, или на больницу». Сальдо также добавил, что если дронам не удается найти военные объекты, они ищут любую гражданскую цель и атакуют ее.

    Ранее украинский беспилотник атаковал населенный пункт Великие Копани в Херсонской области, в результате чего пострадали мирные граждане.

    В конце июля ВСУ нанесли преднамеренный удар по гражданскому микроавтобусу на рынке в поселке Новая Маячка в Херсонской области.

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