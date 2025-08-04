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Эксперт объяснил, как ВС России освободили 200 населенных пунктов в 2025 году
Эксперт Кнутов: Россия достигла беспрецедентной слаженности войск в СВО
Россия использует в зоне СВО новую тактику, которую даже Киев признал успешной – штурм укрепрайонов изнутри. Также российские дроноводы активнее уничтожают ближние тылы ВСУ, чем обескровливают противника. Все это вкупе позволило нашим войскам достичь беспрецедентных успехов на фронте, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось об освобождении Россией 200 населенных пунктов с начала года.
«Освобождение более 200 населенных пунктов – это впечатляющий показатель. При этом все происходит не в рамках генерального наступления, а поступательно, без привлечения каких-то колоссальных ресурсов. Этот успех объясняется тем, что российские силы постоянно совершенствуют тактику ведения боя», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.
«Мы практически полностью отказались от лобовых штурмов. Фронт СВО движется в целом с востока на запад, а теперь наши войска обходят населенные пункты с севера и юга. Они изолируют район боевых действий, проводя тактическое и огневое окружение. После этого начинается изматывание, обескровливание противника, и только потом следует штурм», – рассказал аналитик.
«Кроме того, российские войска используют новый прием, который даже украинское военное командование было вынуждено признать успешным – это так называемое просачивание. Суть в том, что после окружения населенного пункта мы забрасываем туда малые диверсионно-разведывательные группы, накапливая силы внутри», – продолжил он.
«В ходе проникновения наши военные используют мотоциклы для преодоления пересеченной местности, а также надевают специальные костюмы, не позволяющие приборам ночного видения их засечь. Другие подразделения в это время проводят отвлекающие маневры и атаки, но так, чтобы свести потери к минимуму», – отметил спикер.
«Те, кто находится в городе, некоторое время никак себя не выдают. Когда же внутри украинского укрепрайона накапливается достаточное количество наших военных, начинается штурм, причем – снаружи и изнутри. Это совершенно деморализует противника, и примерно в половине случаев они вообще предпочитают спасаться бегством», – детализировал эксперт.
«Кроме того, наше командование за последний год добилось еще большей слаженности различных соединений: артиллерии, ракетчиков, дроноводов, ПВО, сбивающей беспилотники, оперативно-тактических расчетов, Воздушно-космических сил и танковых подразделений, служащих для поддержки пехоты и в качестве САУ», – рассказал собеседник.
«Важнейшим элементом в этой системе являются беспилотники – с их помощью ведут разведку, корректируют огонь, уничтожают живую силу противника. Также незаменима артиллерия и ракетные войска, которые поражают большие площади и хорошо защищенные укрепления», – продолжил Кнутов.
«Естественно, важна авиация – фронтовые бомбардировщики Су-34, работающие по противнику ФАБами с управляемыми модулями планирования и коррекции. Также отмечу переносные РЭБ, помещающиеся в ранцы. Они позволяют прикрывать от украинских дронов небольшие группы наших бойцов, продвигающихся непосредственно за линию фронта», – детализировал аналитик.
Тем временем спикер также указал на большие проблемы Украины с ПВО и на нехватку снарядов и бронетехники. По его словам, это стало результатом роста скепсиса в Европе и США по поводу военной поддержки Украины, а также «работы» российских военных.
«Помимо этого, на ряде направлений ВСУ не хватает личного состава. Наиболее подготовленных бойцов бросили в Сумскую область, чтобы попытаться сдержать наше продвижение к Сумам, а например, Покровск оказался уже окружен с трех сторон. Украинское командование вынуждено «размазывать» резервы по всей длине фронта, что их крайне сильно изматывает и дает нам еще один козырь», – указал аналитик.
«Что касается ближайших перспектив, то с началом сезона дождей, вероятно, темпы наступления снизятся, но ВСУ от этого легче не станет. Мы, скорее всего, попытаемся выбить противника из Покровско-Краматорской агломерации. Также усилим давление на Константиновку и Дружковку. Кроме того, прогнозирую серьезнейшие бои за мощный Славянско-Краматорский укрепрайон», – резюмировал Кнутов.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили в зоне СВО более 200 населенных пунктов с начала 2025 года, такие данные приводит ТАСС. Освобожденный в субботу подразделениями Южной группировки войск населенный пункт Александро-Калиново в ДНР стал 209-м за последние семь месяцев.
Только за прошедшую неделю российские силы освободили семь населенных пунктов: Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка и Зеленый Гай в ДНР, Малиевка в Днепропетровской области и Темировка в Запорожской, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.
Отдельно нужно отметить освобождение города Часов Яр в ДНР. Операцию проводили десантники из Иваново, Костромы и Ярославля. Военнослужащим пришлось пройти 20 км под непрерывным огнем украинской артиллерии и дронов.
В ходе операции было зачищено более 4,2 тыс. зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военных, уничтожено более 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов дронов. Россияне вывели из города 65 мирных жителей. По предварительным данным, в Часовом Яре была уничтожена самая крупная группировка за всю историю СВО.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему освобождение Часова Яра стало серьезным достижением российских войск и открыло путь к остальным ключевым городам на территории ДНР, включая Константиновку, Славянск и Краматорск.