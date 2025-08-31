Сухогруз получил повреждения после подрыва на мине у Одессы

Генштаб: Купянск почти полностью блокирован войсками России

Герасимов сообщил о блокаде Купянска и продвижении ВС России в зоне СВО

Tекст: Вера Басилая

Бои за Купянск в Харьковской области продолжаются, и город практически полностью заблокирован российскими войсками, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

По словам Герасимова, соединения группировки войск «Запад» освободили около половины территории города, а бои на волчанском и липцовском направлениях способствуют улучшению позиций.

Герасимов отметил, что за время весенне-летней кампании 2025 года российские войска освободили более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов. Задачи по созданию зоны безопасности на границе в Сумской и Харьковской областях продолжают успешно выполняться. В Днепропетровской области под контроль России взято семь населенных пунктов.

В Луганской Народной Республике, по данным Минобороны, освобождено 99,7% территории, а в Донецкой Народной Республике – 79%. В Запорожской области под контролем российских войск находятся 74% территории, а в Херсонской – 76%. В Сумской области за последнее время перешли под контроль России 210 кв. км и 13 населенных пунктов.

Герасимов отметил, что группировка войск «Север» после ликвидации вклинения противника в Курской области создает зону безопасности. В Сумской области под контроль российских войск перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов.

На рубцовском направлении российские силы продвинулись до 25 км вглубь обороны противника и овладели десятью населенными пунктами, среди которых Мирное, Катериновка и Зеленая Долина. На краснолиманском направлении идут бои за населенный пункт Кировск и завершается уничтожение группировки противника в Серебрянском лесничестве.

Южная группировка развивается в северском направлении, боевые действия идут в городской черте Северска. Частями 98-й воздушно-десантной дивизии освобожден Часов Яр, войска вышли к юго-восточным окраинам Константиновки. На александро-калиновском направлении за последний месяц освобождено пять населенных пунктов, включая Александро-Калиново и Клебан-Бык.

Группировка «Центр» наступает на октябрьском, красноармейском и днепропетровском направлениях, идет блокирование красноармейско-димитровской агломерации и бои в Красноармейске. Освобождены два населенных пункта на территории Днепропетровской области.

В Донецкой Народной Республике силы группировки «Восток» овладели 25 населенными пунктами, включая Камышевху. В Запорожской области освободили Малиновку и Темировку, продолжается освобождение других территорий. На ореховском направлении группировка «Днепр» взяла под контроль шесть населенных пунктов, ведет активные действия в районе Степногорска и Малой Токмачки.

Ранее сообщалось, что бойцы российской армии продолжают продвижение в пригородах Купянска в Харьковской области, беря город в окружение.

Армия России взяла в клещи так называемую «третью столицу Украины».