Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.0 комментариев
Мина взорвалась рядом с пляжем в Одессе
Взрыв произошел в Одессе, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на публикации в социальных сетях.
Как пишет издание, столб воды поднялся в нескольких метрах от берега, очевидцы допустили, что это могла быть мина, передает ТАСС.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удар был нанесен в районе завода тяжелого краностроения «Краян», где находился склад с ракетами западного производства.