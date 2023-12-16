Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Страны НАТО решили разминировать Черное море
TRT Haber: Турция, Болгария и Румыния подпишут соглашение о разминировании Черного моря
Министры обороны Турции, Болгарии и Румынии планируют 11 января 2024 года в Стамбуле подписать соглашение о создании рабочей группы по разминированию территориальных вод в Черном море, сообщил TRT Haber глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер.
Гюлер заявил, что соглашение по противоминным мерам в Черном море запланировано на 11 января. По словам министра, участились случаи обнаружения мин, которые приносит течением из российских и украинских портов. Цель создания группы – обнаружение мин и их ликвидация, а тральщики будут патрулировать территорию до румынской границы, передает РБК.
Напомним, 10 августа Украина объявила о создании «временных коридоров» для торговых судов в Черном море, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. В сообщении ВМС Украина признавала, что на протяжении всех маршрутов сохраняется минная опасность.
Ранее экипажи тральщиков Черноморского флота (ЧФ) провели учения по поиску и уничтожению украинских мин в акватории Черного моря, включая маршруты торгового судоходства. Корабли провели разведку местности, а также отработали тактику действий при обезвреживании взрывоопасных предметов.