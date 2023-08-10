Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
Украина объявила о создании временных коридоров для судов в Черном море
Для торговых судов, идущих в/из черноморских портов – Черноморск, Одесса и Южный, – выделены временные коридоры, сообщили в ВМС Украины.
Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023, были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из украинских портов в Черном море, передает РИА «Новости».
В сообщении говорится, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность. До этого Украина уже предлагала эти маршруты Международной морской организации (IMO), совет которой «признал право Украины на свободное торговое судоходство», гарантированное международным морским правом.
В первую очередь эти маршруты будут использоваться для возможности выхода гражданских судов. Капитаны судов должны будут официально подтвердить готовность к плаванию в текущих условиях. Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как пресечь украинский терроризм в Черном море.