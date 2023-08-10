Украина объявила о создании временных коридоров для судов в Черном море

  • Путин сообщил о передаче ВТБ управления Объединенной судостроительной корпорацией
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    Поражение ВСУ становится поражением Байдена
    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft
    В Донецке заявили о готовности войск России к полноценному наступлению
    В ВСУ усомнились в возможности выхода Украины на границы начала СВО
    Microsoft прекращает продлевать лицензии российским компаниям
    Глава МВД признал «критический» недокомплект личного состава
    Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай
    Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области
    После взрыва в Сергиевом Посаде задержан директор компании «Пиро-росс»
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как и с кем договариваться по Украине

    Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.

    3 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Смысл Майдана в том, чтобы жить за счет смертей других

    Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.

    29 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

    15 комментариев
    Новости
    16:02Названа соцсеть, в которой россияне проводят больше всего времени

    Больше всего времени российские интернет-пользователи проводят во ВКонтакте, а большинство россиян заходит в соцсети или мессенджеры каждый день, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    15:53В ВСУ усомнились в возможности выхода Украины на границы начала СВО

    Украина не сможет выйти не только на границы 1991 года, но и на границы 24 февраля 2022 года, считает снайпер вооруженных сил Украины Константин Прошинский.

    15:45Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай

    Россия обеспечила почти 20% от общего объема импорта нефти Китаем, в Индии поставки российской нефти составляют 45% от общего объема, следует из отчета ОПЕК.

    15:37Американцам разрешили платить налоги в России

    Министерство финансов США продлило срок действия разрешения, которое позволяет американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, говорится в распространенной ведомством обновленной генеральной лицензии.

    15:29В Донецке заявили о готовности России к полноценному наступлению

    Российские войска уже готовы к полноценному наступлению в ДНР, но на данный момент активная оборона выгоднее, заявил советник врио главы региона Ян Гагин.

    15:22Украина объявила о создании временных коридоров для судов в Черном море

    Для торговых судов, идущих в/из черноморских портов – Черноморск, Одесса и Южный, – выделены временные коридоры, сообщили в ВМС Украины.

    15:17Эксперты ОП России обсудили специфику наблюдения за ДЭГ

    Представители власти и гражданского общества оценили преимущества дистанционного электронного голосования и специфику наблюдения за ним в ходе выборов.

    15:14На Западе заявили о «промежуточной победе» России в экономическом противостоянии

    Россия одержала «промежуточную победу» в экономическом противостоянии с Западом, удалось добиться роста доходов от экспорта энергоресурсов, несмотря на санкции, пишет газета Handelsblatt.

    15:07Эксперты заявили о длительном эффекте от регионального этапа «Лидеров России»

    Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершили решение задач регионального этапа, наиболее эффективные проекты ожидают представления руководству регионов.

    15:07Колокольцев назвал недокомплект личного состава МВД «критическим»

    Глава МВД Владимир Колокольцев назвал недокомплект личного состава критическим, но заявил, что сотрудники обязаны сделать все, чтобы защитить права и свободы россиян.

    15:04Политолог: Новое правительство Нигера столкнется с мощными санкциями ЕС и ЭКОВАС

    Военная интервенция ЭКОВАС в Нигер маловероятна – затяжное региональный конфликт никому не нужен. Однако Ниамею стоит готовиться к серьезному экономическому давлению со стороны западных стран и африканских соседей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог-африканист Тамара Андреева. Ранее в Нигере был сформирован кабмин переходного периода, в который вошли военные и гражданские лица.

    14:54Костин предсказал «бурный переход» на расчеты в нацвалютах

    Государства Глобального Юга в последующие годы начнут активно переходить на расчеты с Россией в нацвалютах, способствовать этому будут и новые цифровые валюты, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    14:50На Западе рассказали о смене тактики ВСУ

    ВСУ, предпринимающие попытки контрнаступления, стали действовать осторожнее, чтобы сохранить больше войск и техники, сообщает американская версия издания Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака.

    14:46Путин сообщил о передаче ВТБ управления Объединенной судостроительной корпорацией

    ВТБ получит государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

    14:45В ГУР МО Украины признались в планах убить российских генералов

    Батальон «Шаман», считающийся подразделением спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России, им поставлена цель в том числе уничтожить высшее руководство ВС России, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

    10 августа 2023, 15:22

    Украина объявила о создании временных коридоров для судов в Черном море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для торговых судов, идущих в/из черноморских портов – Черноморск, Одесса и Южный, – выделены временные коридоры, сообщили в ВМС Украины.

    Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023,  были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из украинских портов в Черном море, передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность. До этого Украина уже предлагала эти маршруты Международной морской организации (IMO), совет которой «признал право Украины на свободное торговое судоходство», гарантированное международным морским правом.

    В первую очередь эти маршруты будут использоваться для возможности выхода гражданских судов. Капитаны судов должны будут официально подтвердить готовность к плаванию в текущих условиях. Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как пресечь украинский терроризм в Черном море.

    9 августа 2023, 22:58
    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми

    Спикер ВСУ Эштон-Чирилло назвала шуткой слова о том, что «украинцы – люди, а русские – нет»

    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, которая стала спикером вооруженных сил Украины для западной аудитории, заявила, что ее отказ считать русских людьми был просто шуткой.

    Эштон-Чирилло пожаловалась, что на нее «набросились» из-за «шутки». Она утверждает, что говорила в данном случае не о «российских военных», а об их «картонных фигурах». Она обратилась к картонной фигуре, установленной рядом: «Вам есть что на это ответить?» «Ответить ему нечего, ведь он картонный», – приводит слова спикера ВСУ RT.

    «А еще мне нравится с картонными фигурами хулиганить», – заявила она, опрокинув изображение российского солдата.

    Напомним, Чирилло во время видеообращения рассказала, чем, по ее мнению, отличаются украинцы и россияне. «В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они – за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они – нет», – сказала она, показывая на изображение российского солдата.

    Коментарии (62)
    10 августа 2023, 04:59
    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ

    Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал «кавээнщиков» у власти на Украине дилетантами

    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ
    @ Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский не может управлять страной, это привело к огромным потерям в войсках, заявил генерал-майор вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос сказал, что число убитых «идет на десятки тысяч», еще «десятки тысяч украинцев получили тяжелейшие ранения», с Украины «уехали миллионы». По словам Кривоноса, украинская власть «не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов». «Они просто дилетанты», – приводит его слова РИА «Новости».

    Генерал-майор посетовал на то, что подготовка многих чиновников на Украине не отвечает занимаемым постам, это ведет к коррупции, а также к недоверию со стороны населения. Кривонос пожаловался, что «министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте». «Его назначение как раз показывает ошибку властей: то кавээнщики страной управляют, то министерство обороны возглавляет юрист», – сказал Кривонос.

    Напомним, Кривонос назвал главной ошибкой Зеленского то, что президент Украины недооценил российскую армию. Он считает, что Киев вряд ли достигнет своих целей в контрнаступлении, а в случае поражения обвинит в этом военных.

    Коментарии (26)
    10 августа 2023, 10:05
    МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву

    Замглавы МИД Галузин: Корпорация Microsoft действует во вред России

    МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву
    @ Manfred Segerer/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Корпорация Microsoft поддерживает Киев и действует во вред России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    По его словам, Microsoft остается одной из компаний, которые запятнали свою репутацию антироссийской риторикой, а также конкретными шагами во вред России, передает ТАСС.

    Галузин уточнил, что с начала спецоперации Microsoft оказывает разнообразную поддержку Киеву под предлогом укрепления его киберобороны, также компания регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы.

    Как отмечает замглавы МИД, никаких доказательств этому нет, однако факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры России в Microsoft замалчиваются.

    Ранее Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7.

    Коментарии (48)
    10 августа 2023, 01:29
    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине

    Замглавы МИД России Галузин перечислил условия урегулирования ситуации на Украине

    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование ситуации на Украине возможно, если Украина вернется к изначальным основам своего суверенитета, а также признает новые территориальные реалии, обеспечит демилитаризацию и денацификацию, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин указал, что изначальные основы суверенитета Украины предполагают нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны. Украина должна признать «новые территориальные реалии», сказал он, обеспечить «демилитаризацию и денацификацию», а также «права русскоязычных граждан и национальных меньшинств», передает ТАСС.

    При этом Галузин подчеркнул, что урегулирование невозможно, пока Украина не «прекратит боевые действия и террористические атаки». Кроме того, Запад должен прекратить «накачивать ВСУ вооружениями». Подчеркивается, что украинская «формула мира» не имеет «никакого отношения к мирному урегулированию», это «набор ультиматумов к России с требованием о капитуляции».

    Оценивая мирные инициативы стран БРИКС и Африки, Галузин сказал, что многие из этих государств продемонстрировали «глубокое понимание первопричин украинского конфликта, его геополитического значения».

    Напомним, руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер  заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – ответила на это официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, США сами велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

    Коментарии (17)
    10 августа 2023, 06:44
    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Минобороны России сообщило о попытках киевского режима атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима устроить с помощью беспилотников террористические атаки, сообщило Минобороны России.

    ПВО уничтожило два летевших к Москве беспилотника над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья, сообщило ведомство в Telegram.

    Кроме того, два беспилотника сбили у Севастополя. Еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они упали в акватории Черного моря.

    Никто не пострадал, разрушений нет.

    Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщили, что в ночь на четверг вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, в настоящее время они работают штатно, передает РИА «Новости».

    Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что российскими силами противовоздушной обороны сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве.

    Коментарии (16)
    10 августа 2023, 13:50
    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft

    Герман Клименко: Лучшая санкция против Microsoft – новое отечественное ПО

    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft
    @ Paco Freire/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Microsoft помогает ВСУ и создает риски для российских пользователей его продукции. Поэтому необходимо создавать отечественные аналоги зарубежного программного обеспечения (ПО) для обеспечения кибербезопасности нашей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по развитию IT-индустрии Герман Клименко. Ранее в МИД РФ заявили, что Microsoft поддерживает Украину и вредит России.

    «Американские разработчики ПО активно помогают ВСУ. Компания Cisco предоставила свои сервисы и оборудование. Илон Маск передал терминалы спутниковой связи Starlink в пользование Украине. Microsoft имеет тысячи программ, которыми наш противник может бесплатно пользоваться», – сказал Герман Клименко, бывший советник президента России по программам развития интернета, основатель компании Liveinternet и MediaMetrics.

    «На данный момент Microsoft напрямую не действует против России, но такие риски существуют. Например, данные наших пользователей могут быть переданы третьим лицам. Также корпорация в силах ограничить доступ к своим серверам. Аналогичную опасность могут представлять и другие иностранные компании, в частности Cisco или Oracle», – подчеркнул он.

    «Самая эффективная санкция против Microsoft – замена ее сервисов на отечественные разработки. Это сложная задача, но она постепенно выполняется. Сегодня разрабатываются несколько российских операционных систем на базе Linux, также создается своя версия офисного пакета», – сказал Клименко.

    Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России. Он уточнил, что с начала спецоперации компания оказывает разнообразную поддержку офису Зеленского под предлогом укрепления киберобороны страны, также корпорация регулярно обвиняет Москву в организации компьютерных атак на Украину.

    Несмотря на враждебные действия в адрес Москвы, Microsoft не желает терять российских клиентов. Несколько отечественных представительств международных компаний в 2023 году получили письма или устные предложения от американской корпорации, в которых шла речь о продолжении сотрудничества.

    Производитель сетевого оборудования и программного обеспечения из США Cisco Systems объявил о решении полностью прекратить работу в России. В январе этого года компания «физически уничтожила» свои материально-производственные запасы на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж.

    Коментарии (63)
    9 августа 2023, 22:25
    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Загороднюка

    Бывший министр обороны Украины Загороднюк объявлен МВД России в розыск по уголовной статье

    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Загороднюка
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Андрей Загороднюк, который возглавлял Минобороны Украины с августа 2019 года по март 2020 года, объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

    Также в розыск объявлен Игорь Танцюра, который был первым замкомандующего «операцией объединенных сил» (карательной операции Киева против населения Донбасса) и возглавлял объединенный оперативный штаб вооруженных сил Украины. Кроме того, МВД России объявило в розыск экс-командующего оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александра Красноока, передает ТАСС.

    Напомним, СК России предъявил им заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей – в 2016, 2019 и 2020 годах Загороднюк, Танцюра и Красноок командовали украинскими войсками, которые вели огонь по ДНР и ЛНР. Сообщается, что в результате погибли 27 мирных жителей, пострадали свыше 100 человек.


    Коментарии (6)
    10 августа 2023, 13:25
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Штурмовые отряды Западной группировки на Купянском направлении войск в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние сутки отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ около Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили более 55 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка М109 Paladin, а также американская артиллерийская система М777, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (0)
    9 августа 2023, 21:39
    Германия передала Украине две пусковые установки Patriot
    Германия передала Украине две пусковые установки Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия передала Украине две пусковые установки противовоздушной системы Patriot, говорится на сайте немецкого правительства.

    Также сообщается о передаче гусеничных вездеходов Bandvagn 206 и пулеметах, передает RT. Информацию о получении Patriot подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Одессе нужны новые системы ПВО, он указывал, что киевский режим имеет комплексы SAMP-T и Patriot, но их не хватает. В этой связи украинские инженеры занялись созданием собственных систем противовоздушной обороны средней дальности.

    Коментарии (13)
    10 августа 2023, 05:15
    ПВО сбила летевшие к Москве ударные беспилотники

    Собянин сообщил о двух сбитых ПВО ударных беспилотниках, которые летели к Москве

    ПВО сбила летевшие к Москве ударные беспилотники
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами противовоздушной обороны сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что это произошло около 04.00 мск. Один беспилотник был уничтожен в Калужской области, второй сбили в районе ЦКАД.

    Напомним, Украина предпринимает попытки атак на Москву, используя беспилотники. Накануне над территорией Московской области были уничтожены два БПЛА.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 04:25
    Взрывы прогремели в Киевской области

    Взрывы произошли в Киевской и Хмельницкой областях Украины

    Взрывы прогремели в Киевской области
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской и Хмельницкой областях Украины слышны взрывы, объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

    Сообщается, что работает украинская система ПВО, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «Герани» цветут в небе Украины».

    Напомним, сообщалось о взрывах в Черниговской области Украины, а также в городе Запорожье, который удерживают украинские силы.

    Коментарии (2)
    9 августа 2023, 19:33
    В Энергодаре сбит летевший к ЗАЭС украинский ударный БПЛА
    В Энергодаре сбит летевший к ЗАЭС украинский ударный БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У города Энергодара в Запорожской области перехвачен украинский беспилотник, он летел к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил источник в силовых структурах.

    Ударный беспилотник ВСУ перехвачен в Энергодаре, он летел в сторону ЗАЭС, вероятно, с помощью аппарата планировалось устроить подрыв отсека с хранением ядерного топлива, сказал собеседник ТАСС.

    Подрыв такой емкости мог повлечь за собой огромное число жертв среди мирного населения, подчеркнул он.

    В июне силы радиоэлектронной борьбы устранили три украинских беспилотника, летевших с боеприпасами ПГ-7Л в направлении Запорожской АЭС.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 03:30
    Командир спецназа «Ахмат» оценил потери Украиной западной военной техники

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил о потере Украиной 30% поставленной Западом военной техники

    Командир спецназа «Ахмат» оценил потери Украиной западной военной техники
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины потеряли свыше 30% военной техники, предоставленной Западом, большая часть оставшейся находится в режиме «латания дыр», заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Вооруженных сил России Апты Алаудинов.

    Алаудинов также сообщил, что в результате попыток наступления ВСУ потеряли «кадры, которые были лучше всех подготовлены». По его словам, украинские войска «несут потери по всему периметру», ВСУ лишились большей части офицерского состава младшего звена. Он заявил, что новые подразделения Украина собирает из остатков, но для их подготовки у Киева не остается времени, передает РИА «Новости».

    Алаудинов заверил, что российские силы «все контролирует». Он сообщил, что «разведка все фиксирует», а «информация поступает стабильно», так что войска России «полностью готовы к очередному контрнаступлению». «Хоронить их заранее, как это делает противник по отношению к нам, мы не будем. Мы знаем о планах врага, и мы будем доделывать свою работу», – сказал он.

    Напомним, СМИ сообщали, что ВСУ вновь начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 из-за больших потерь западной техники. Президент России Владимир Путин сообщал, что трофейная западная техника станет предметом изучения российских специалистов. Также российский лидер отмечал, что западные танки горят лучше советских.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 07:59
    Нефтебаза разрушена в Ровненской области Украины

    Глава Ровненской областной администрации Коваль сообщил о пожаре на нефтебазе

    Tекст: Антон Антонов

    В Дубенском районе Ровненской области Украины разрушена нефтебаза, сообщил глава областной администрации Виталий Коваль.

    Коваль записал видеообращение на фоне сильного пожара. Он сообщил, что огонь пытаются потушить 45 человек, 14 единиц техники и пожарный поезд, передает ТАСС.

    Напомним, ночью в регионе звучала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киевской, Хмельницкой, Черниговской областях Украины и в городе Запорожье, который удерживают украинские силы.


    Коментарии (7)
    9 августа 2023, 19:59
    Власти Купянского района призвали жителей эвакуироваться

    Власти Купянского района Харьковской области призвали жителей эвакуироваться

    Tекст: Елизавета Шишкова

    И. о. главы Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей эвакуироваться, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Он рассказал о ситуации в населенных пунктах, которые находятся близко к фронту. В связи с обстановкой Канашевич предложил жителям района принять «ответственное и взвешенное решение» о выезде на безопасные территории, передает РИА «Новости».

    Позднее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что обязательная эвакуация населения может быть проведена из 53 населенных пунктов Купянского района. «Ориентировочно эвакуации подлежит более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей», – отметил Синегубов.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о продвижении российских военных на Купянском направлении.

    Коментарии (0)
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    Россия подбирает ключи к освобождению Купянска

    Российские военные продвигаются на Купянском направлении. Теперь освобождение Купянска – одного из ключевых транспортных узлов – приобретает более отчетливые перспективы. В чем заключаются особенности продвижения российских войск и какие перспективы открываются для ВС РФ в случае развития успеха на этом направлении? Подробности

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    Поражение ВСУ становится поражением Байдена

    Американская пресса признает провал украинского наступления и пророчит в результате «большие проблемы в США» для Зеленского. Поддержка Украины может с политической точки зрения дорого обойтись и администрации Белого дома. Почему же Байден даже перед лицом личного поражения поддерживает финансирование киевского режима – и когда Америка все-таки прекратит делать это? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

    • Виктория Нуланд и война за Нигер

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую в России хорошо помнят по «печенькам для майдана», прилетела в Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть и отреклись от Запада. По сути Нигеру угрожают войной и введением войск. Что получится в итоге?

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