Литва установила «зубы дракона» на закрытых КПП с Россией и Белоруссией

Tекст: Вера Басилая

В армии Литвы заявили, что заграждения типа «зубы дракона» появились на неиспользуемых и действующих пунктах пропуска на границе Литвы с Россией и Белоруссией для повышения безопасности, передает РИА «Новости».

В пресс-службе армии пояснили, что эти меры связаны с укреплением безопасности и относятся к программам контрмобильности, предусмотренным Балтийской линией обороны.

Обеспечение дополнительной безопасности затронуло закрытые КПП «Шумскас», «Лаворишкес», «Латежерис» и «Райгардас» на границе с Белоруссией, а также «Рамонишкяй» на границе с Россией. Представители армии отметили, что часть заграждений установлена поблизости от действующих КПП для оперативного развертывания при необходимости.

Ранее министерство обороны Литвы предложило выделить 17,5 млн евро на установку подобных средств на границе в течение трех лет, включая до трех миллионов в 2024 году. В июне 2024 года литовское оборонное ведомство уже подписало контракт на поставку таких средств, а этим летом оборудование должно появиться в 28 местах по всей стране.

К ноябрю 2025 года армия рассчитывает разместить резервные заграждения и инженерные сооружения для возможной установки взрывчатых материалов на дорогах, эстакадах и мостах. До конца 2027 года планируется высадить деревья и восстановить мелиоративные каналы на некоторых участках дорог.

Руководство Белоруссии ранее заявило, что ни Минск, ни Москва не рассматривают нападение на балтийские страны.

Ранее Литва установила противотанковые заграждения «зубы дракона» на границе с Калининградской областью.

Власти Литвы ранее начали обучение «инструкторов по гражданскому сопротивлению» для подготовки населения к возможным экстремальным ситуациям и военным действиям.

Пограничник с серьезной травмой был госпитализирован после подрыва на мине, установленной для «сдерживания» России на латвийской границе.