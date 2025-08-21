  • Новость часаГенерал-полковник Никифоров возглавил группировку войск «Север»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Сербский мир подожгли с двух сторон
    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине
    Вэнс рассказал о шутке над Зеленским в Белом доме
    Россиянка впервые в истории стала капитаном атомного ледокола
    Лавров отверг гарантии безопасности Украине в логике сдерживания России
    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    В Италии задержали украинца по делу о подрывах «Северных потоков»
    Госдума выступила против работы релокантов в госструктурах
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    49 комментариев
    21 августа 2025, 15:04 • Новости дня

    Латвийский пограничник подорвался на антироссийской мине

    Tекст: Ольга Иванова

    Пограничник с серьезной травмой был госпитализирован после подрыва на мине, установленной для «сдерживания» России на латвийской границе.

    Латвийский пограничник подорвался на мине, установленной для «сдерживания» России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    По данным публикации, инцидент произошел после выхода Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины.

    Пострадавший получил минно-взрывную рану и был экстренно доставлен в больницу. Это первый подобный случай после изменений в законодательстве стран Балтии.

    Как сообщает Telegram-канал, решение об установке мин было принято на фоне заявлений о возросшей военной угрозе для государств – членов НАТО, граничащих с Россией и Белоруссией.

    В конце июня три государства Балтии официально проинформировали ООН о решении покинуть международное соглашение, ограничивающее производство и использование противопехотных мин. Уведомления о выходе из Оттавской конвенции были направлены ООН сразу от Литвы, Латвии и Эстонии.

    21 августа 2025, 01:40 • Новости дня
    Кириенко рассказал, как Путин подписал закон о Росатоме вопреки советам юристов

    Tекст: Ирма Каплан

    На праздничном концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России в Нижнем Новгороде, первый заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко вспомнил, как появилась в стране государственная корпорация по атомной энергии.

    Зачитав поздравление атомщикам от президента России Кириенко рассказал со сцены, как в начале 2000-х годов Владимир Путин волевым решением, вопреки доводам юристов,  приняли абсолютно беспрецедентные меры поддержки атомной отрасли.

    «Я помню, в 2007 году, когда на совещании у президента обсуждался закон об атомной отрасли, о создании госкорпорации «Росатом», очень квалифицированные и компетентные юристы докладывали президенту, что этот закон принимать нельзя, потому что такого никогда не было, потому что он противоречит всему прецедентному праву. Президент выслушал и сказал: «Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна», и подписал закон», – приводит РИА «Новости» слова Кириенко.

    Председатель наблюдательного совета Росатома добавил, что главным богатством отрасли являются люди: как 80 лет назад, так и сейчас.

    «Люди совершают прорывы в науке, люди создают уникальные технологии, люди строят атомные станции. Люди, для которых нет выходных и перерывов, потому что даже сейчас, когда мы с вами празднуем 80-летие атомной отрасли, на всех предприятиях атомной отрасли люди на своих рабочих местах», – цитирует Кириенко ТАСС.

    Он напомнил, что подвиг ученых, которые основали атомную отрасль, мужество и героизм разведчиков, которые «ценой своей жизни добывали уникальную информацию в годы Великой Отечественной войны» – столпы успеха российского атома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что развитие «ядерного щита» стало ключевым фактором национальной безопасности и технологического прогресса страны.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД с научным журналистом Александром Уваровым  разбиралась, почему США вошли в историю как создали первой атомной бомбы, а СССР – первой атомной электростанции.

    Комментарии (18)
    20 августа 2025, 22:05 • Новости дня
    На Украине решили изменить границы областей, чтобы не отдавать Донбасс
    На Украине решили изменить границы областей, чтобы не отдавать Донбасс
    @ Sarakhan Vadym/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские депутаты зарегистрировали инициативу по изменению границ Харьковской и Днепропетровской областей, чтобы оставить подконтрольные территории Донбасса в составе Украины, сообщила украинский депутат Анна Скороход.

    Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, который предлагает изменить административные границы Харьковской и Днепропетровской областей, передает Lenta.ru. В случае принятия, в состав этих регионов войдут контролируемые Киевом территории Донецкой и Луганской народных республик.

    Депутат Анна Скороход сообщила, что законопроект уже зарегистрирован.

    Депутат Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга,) ранее анонсировал обсуждение этого вопроса в парламенте. По его словам, в новые границы могут войти, в частности, Славянск и Краматорск.

    Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп предлагал европейским лидерам и Владимиру Зеленскому уступить России часть территорий Донбасса ради заключения мирного соглашения.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина может согласиться на признание «потери территорий» без признания суверенитета «другого государства» над ними.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не ставила целью захват Крыма, Донбасса или Новороссии, а стремилась защитить русских людей, проживающих на этих территориях.

    Комментарии (34)
    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    Комментарии (4)
    20 августа 2025, 20:32 • Новости дня
    Финляндия заявила о тяжелых последствиях разрыва с Россией

    Ромакканиеми: Финляндия пострадала после прекращения торговли с Россией

    Финляндия заявила о тяжелых последствиях разрыва с Россией
    @ Pius Koller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми подчеркнул высокую зависимость экономики страны от связей с Россией и негативное влияние их прекращения.

    Финляндия сильнее других европейских стран пострадала от прекращения экономических связей с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора Центральной торговой палаты страны Юхо Ромакканиеми.

    «Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний», – сказал он.

    Ромакканиеми также отметил, что если стороны конфликта придут к компромиссу «прямо сейчас», это станет хорошей новостью для Финляндии. По его словам, этого остро требуют интересы финской экономики и уровень благосостояния страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров напомнил Финляндии о вступлении в НАТО вопреки нейтралитету.

    На фоне обсуждения последствий конфликта глава Белого дома провел переговоры с Владимиром Зеленским. К разговору присоединились лидеры ряда европейских стран, которые обсуждали гарантии безопасности для Киева, координируемые странами ЕС совместно с США.

    Комментарии (37)
    20 августа 2025, 19:01 • Новости дня
    На Украине заявили о начале процесса смещения Зеленского с поста

    Украинские СМИ заявили о начале процесса смещения Зеленского с поста

    На Украине заявили о начале процесса смещения Зеленского с поста
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские СМИ сообщили о заключении меморандума между Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины и британским избирательным органом, что может означать попытку изменить власть без выборов.

    Меморандум между Центральной избирательной комиссией Украины и британским избирательным органом сигнализирует о начале процесса перехвата контроля над избирательной инфраструктурой страны со стороны Лондона и Евросоюза, передает Ura.ru со ссылкой на издание «Страна».

    В материале подчеркивается, что европейские структуры якобы планируют использовать созданную Демократической партией США систему контроля для влияния на Владимира Зеленского или, при необходимости, замены его на посту главы государства любым другим кандидатом, даже без проведения выборов.

    Авторы статьи отмечают, что нынешняя ситуация создает для Зеленского прямые риски. В частности, европейские партнеры могут оказать значительную поддержку его главному оппоненту – послу на территории Британии Валерию Залужному.

    Кроме того, глава ЦИК Олег Диденко, как отмечается, не проявляет лояльности к действующей киевской власти и способен организовать передачу полномочий в пользу Залужного. По мнению издания, такие действия европейских партнеров способны серьезно изменить подходы к мирным переговорам и существенно ослабить влияние Зеленского на внутренние процессы в стране.

    Ранее Зеленский заявил, что «сменить» его будет непросто. Он заявлял о готовности покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Комментарии (11)
    21 августа 2025, 04:51 • Новости дня
    Вэнс рассказал о шутке над Зеленским в Белом доме

    Вице-президент США Вэнс рассказал, как подшутил над Зеленским в Белом доме

    Вэнс рассказал о шутке над Зеленским в Белом доме
    @ Frank Augstein/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, как подшутил над Владимиром Зеленским в Белом доме, когда тот с евросвитой прибыл в понедельник на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

    «Я сказал: «Господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу», на что он тихо усмехнулся. Такой вот простой способ растопить лед», – поделился Вэнс с телеканалом Fox News.

    В этом же интервью Вэнс поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным по телефону, раскрыв неожиданную деталь о нем.

    Как писала ране газета ВЗГЛЯД, состоявшаяся в Белом доме беседа с Дональдом Трампом для Зеленского «очень значительна» с точки зрения протокола, в связи с чем канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал украинскому лидеру несколько рекомендаций, вспоминая последний визит Зеленского в Белый дом, откуда Трамп его выставил вон.

    В ходе августовской встречи Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США. Это привело к перепалке и отмене пресс-конференции.

    На странице Белого дома в TikTok появилось видео со сценой перепалки между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, разгоревшегося в феврале.

    Комментарии (9)
    20 августа 2025, 21:43 • Новости дня
    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США

    National Interest: Фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США

    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Фрегат «Адмирал Амелько», приписанный к Тихоокеанскому флоту усиливает военно-морское присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе и не только укрепляет морскую оборону, но и подчеркивает приверженность России военно-морским инновациям в многополярном мире, пишет NI.

    «Фрегат «Адмирал Амелько» Военно-морского флота (ВМФ) России не дает стратегам из Соединенных Штатов спать по ночам. <...> «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал, оптимизированный для демонстрации силы в спорных водах», – пишет военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт в статье для издания National Interest (NI).

    В статье эксперт отмечает, как модернизация фрегата отвечает современным угрозам и предусматривает повышение огневой мощи. Несмотря на сложности из-за санкций, с которыми столкнулся проект, теперь на борту фрегата используется отечественная комбинированная дизель-газотурбинная установка (CODAG) М55Р производства НПО «Сатурн». Именно такие усовершенствования делают «Адмирала Амелько» более мощным оружием по сравнению с его предшественниками, пишет Вайхерт.

    «Новые возможности позволяют фрегату эффективно поражать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные цели. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средства противодействия, такие как комплекс 5П-42 «Филин», дополнительно повышают живучесть. По сути, «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал», – подчеркивает автор материала.

    Вайхерт указывает на то, как Россия адаптирует кораблестроение в режиме санкций, заявляя, что страна разработала отечественные альтернативы, обеспечив непрерывность программ по строительству и модернизации кораблей.

    «К 2027 году планируется построить 10 кораблей этого класса, и эти фрегаты должны составить основу надводного флота России», – подытожил эксперт.

    Как писала в 2021 году газета ВЗГЛЯД, стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.

    В августе 2025 года главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил о предстоящем строительстве пары новейших фрегатов, которые войдут в следующую госпрограмму вооружений.

    Комментарии (16)
    20 августа 2025, 22:53 • Новости дня
    Россиянка впервые в истории стала капитаном атомного ледокола

    Первой в мире женщиной-капитаном атомного ледокола стала Марина Старовойтова

    Россиянка впервые в истории стала капитаном атомного ледокола
    @ t.me/rosatomru

    Tекст: Ирма Каплан

    Об историческом назначении женщины капитаном атомного ледокола «Ямал» стало известно на концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России, в Нижнем Новгороде.

    «Встречайте первую в истории женщину – капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!» – приводит ТАСС слова ведущего торжественного концерта к 80-летию атомной отрасли России.

    На сцене Старовойтовой вручили капитанский знак, она его получила из рук ветерана атомного ледокольного флота капитана знаменитого атомного ледокола «Арктика», первопроходца Северного полюса, капитан ледоколов «Ленин» и «Россия», капитана дальнего плавания Александра Баринова.

    До назначения на эту должность Старовойтова занимала пост старшего помощника капитана атомного ледокола «Ямал».

    Ледокол «Ямал» относится ко второму поколению отечественных атомных ледоколов, которые были спроектированы в начале 1970-х годов и строились на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге.

    Было построено шесть судов: ледокол «Арктика» введен в эксплуатацию в 1975 году, корабль «Сибирь» был в эксплуатации в 1977–1992 гг., «Россия» – в 1985–2013 гг., «Советский Союз» – в 1989–2010 гг., «Ямал» – с 1992 г. Ледокол «50 лет Победы» спущен на воду в 1993 г., его достройка затянулась, в эксплуатации – с 2007 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что развитие «ядерного щита» стало ключевым фактором национальной безопасности и технологического прогресса страны.

    Кроме того, научный журналист Александр Уваров в диалоге с газетой ВЗГЛЯД рассуждал, как Россия сохраняет советскую традицию лидерства в развитии мирного атома.

    Комментарии (24)
    20 августа 2025, 19:50 • Новости дня
    Вассерман назвал недостающий школьникам урок
    Вассерман назвал недостающий школьникам урок
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В школьную программу стоит включить такую дисциплину как логика, ведь она позволяет и систематизировать знания и наих основе формировать целостную картину мира, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, рассуждая, какого школьного урока не хватает современным детям для изучения.

    «Я считаю, что важнее всего уроки логики, поскольку именно логика позволяет упорядочивать, систематизировать всевозможные знания и воспринимать их не как россыпь разрозненных фактов, а как проявление закономерности. И эти закономерности постигать несравненно проще, чем разрозненные факты», – говорит Вассерман.

    «Совокупность закономерностей обычно называется целостной картиной мира. Поэтому в школе жизненно необходимо ввести именно совокупность дисциплин, позволяющих формировать целостную картину мира. На первом месте среди этих дисциплин – логика. Сначала нужно возвращать ее, а потом уже перерабатывать и другие виды предметов», – заключил депутат.

    Ранее Вассерман в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что если в России изменить методику образования, то нагрузка автоматически снизится. Он подчеркнул, что современное обучение детей ушло от понимания закономерностей к задаче зазубривания фактов.

    С 2025 года  из школьной программы в России исключили обществознание для учеников пятых-седьмых классов. Этот предмет заменят курсом «История нашего края», который будет включать изучение истории родного региона.

    Комментарии (45)
    20 августа 2025, 18:25 • Новости дня
    Стало известно о возможной гибели российской альпинистки на пике Победы

    SHOT: Российская альпинистка Наговицына могла погибнуть на пике Победы

    Стало известно о возможной гибели российской альпинистки на пике Победы
    @ rgrunews

    Tекст: Евгения Караваева

    Российская альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая на пике Победы с травмой ноги, более не подает признаков жизни при температуре -23 градуса.

    Российская альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая на высоте около 7 тыс. метров на пике Победы с переломом ноги, предположительно скончалась, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    По данным канала, 47-летняя женщина не подает признаков жизни, температура в районе ее стоянки достигает минус 23 градусов.

    Спасатели из Киргизии планировали выдвинуться к месту нахождения Натальи 19 августа, однако на подъем в таких условиях требуется до пяти-шести дней. Также сообщается, что группа опытных альпинистов собиралась начать восхождение к Наговицыной 20 августа от ближайшего лагеря «Южный Иныльчек», который расположен примерно в 3,5 километров по вертикали от пострадавшей.

    Травму Наговицына получила при спуске 12 августа, после чего ее напарник оказал первую помощь и отправился за подмогой. На следующий день помощь пытались оказать двое иностранных альпинистов, но суровые погодные условия и усталость не позволили им завершить спасательную операцию. Наталью укутали в спальник и оставили на склоне.

    17 августа к альпинистке была отправлена группа спасателей на вертолете, однако воздушное судно попало в турбулентность и совершило жесткую посадку. Еще одна попытка эвакуации должна была состояться 19 августа, на тот момент Наталья находилась в разорванной палатке, но была жива.

    Министерство обороны Кыргызстана отмечает, что операция по спасению продолжается, но «вертолет туда подняться не сможет, поэтому сегодня за ней вышли спасатели и альпинисты частных туркомпаний. Путь в одну сторону займет два–три дня».

    Ранее при попытке спасти женщину погиб альпинист из Италии.

    Кроме того, в больницу были доставлены два альпиниста из группы Наговицыной, а авиация Минобороны Кыргызстана эвакуировала из лагеря на Северном Энильчеке 30 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные Киргизии эвакуировали тело российского альпиниста Алексея Ермакова с вершины Хан-Тенгри.

    Спасатели в Эльбрусском районе обнаружили тела двух альпинистов из Перми на пике Виа-тау, их травмы оказались смертельными.

    Комментарии (22)
    20 августа 2025, 15:35 • Новости дня
    СВР раскрыла хитрости Киева при обмене пленных европейцев

    СВР заявила об исключении украинцами европейцев из списков обмена пленными

    СВР раскрыла хитрости Киева при обмене пленных европейцев
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти исключают граждан Европы, сражавшихся против ВСУ, из официальных списков на обмен пленными, предпочитая их тайную передачу, сообщила Служба внешней разведки России.

    Украинские власти не включают граждан стран Западной Европы, попавших в плен в ходе боев против ВСУ, в официальные списки на обмен, передает СВР.

    По данным российской спецслужбы, речь идет о добровольцах из Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других стран Евросоюза.

    В СВР уточнили, что киевские власти особо тщательно скрывают случаи добровольного участия граждан этих стран в боях против украинской армии. В сообщении отмечено: «При попадании таких добровольцев в плен украинские власти не включают их в списки на обмен, а выдают странам Европы под обязательство не допустить обнародования такого факта в СМИ».

    СВР заявила, что этот подход связан с желанием Киева и его западных покровителей избежать огласки фактов участия европейцев в вооруженном конфликте на стороне Донбасса и против ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила, что киевские власти скрывают участие европейских антифашистов на стороне России в ходе спецоперации.

    Бойцы подразделения «Днепр» разгромили группу французских наемников под Херсоном с помощью дронов.

    Бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини отметил, что на Украине продолжают действовать не менее 50 французских наемников, часть из них воюют с 2014 года.

    Комментарии (4)
    20 августа 2025, 16:26 • Новости дня
    KillNet раскрыли детали взлома базы Генштаба ВСУ
    KillNet раскрыли детали взлома базы Генштаба ВСУ
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Данные о потерях украинских военных в объеме 1,7 млн записей стали доступны хакерам после взлома служебного компьютера главы департамента логистики, сообщил представитель хакерской группировки KillNet.

    Взлом базы данных генштаба ВСУ с информацией о потерях украинских военных был осуществлен через рабочий компьютер главы департамента логистики, передает РИА «Новости».

    Представитель хакерской группировки KillNet сообщил, что речь идет о компьютере руководителя департамента по фамилии Черных. После его бегства обязанности начальника временно исполняет его заместитель Чайка.

    Группировка KillNet ранее подтвердила, что получила доступ к базе данных с информацией о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных. Хакеры отмечают, что система департамента логистики генштаба является общей для руководства, что позволило получить обширные сведения.

    Собеседник агентства заявил: «Взлом произошел через рабочий ПК руководителя департамента логистики структуры генштаба МО Украины». По его словам, на текущий момент руководит департаментом заместитель Чайка, а у подразделения общая информационная система.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры опубликовали базу данных Генштаба украинских вооруженных сил с информацией о потерях. В базе содержатся данные о 1,7 млн потерь украинской стороны за время спецоперации на Украине.

    Комментарии (16)
    21 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России, пишет The New York Times.

    Западные страны могут направить войска на Украину после окончания боевых действий, не дожидаясь согласия России, пишет The New York Times.

    Аналитики считают, что такой шаг может рассматриваться отдельными государствами как возможный вариант обеспечения безопасности Украины в поствоенный период. Однако другие эксперты уверены, что Россия не согласится на мирное соглашение, если угроза появления западных военных на Украине сохранится.

    Европейские и украинские официальные лица назвали идею российских гарантий безопасности Украины абсурдной, что подчеркивает серьезные разногласия между сторонами в вопросах будущей безопасности страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Москва настаивает на своем участии в будущих гарантиях безопасности Украины. По его словам, обсуждать вопросы коллективной безопасности без участия России – «утопия, путь в никуда».

    Лавров также отметил, что Россия готова рассматривать гарантии безопасности для Украины только при условии, что Москва будет одним из гарантов и что на территории страны не будет западных войск. Аналогичные условия обсуждались на переговорах России и Украины весной 2022 года: речь шла о запрете вступления Украины в военные альянсы и размещения иностранных военных баз.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    Премьер Италии Джорджа Мелони отвергла инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину, предупредив о возможных опасных последствиях.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности, которые имеют антироссийский характер.

    Комментарии (26)
    20 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Российский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском

    Минобороны: Российский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском

    Российский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по пункту временной дислокации третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Славянска в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Ведомство в Telegram-канале также опубликовало видеозапись применения комплекса «Искандер». На кадрах видно, как ракета поражает обозначенный объект.

    Ранее в результате удара комплексов «Искандер» под Стахорщиной в Черниговской области были ликвидированы несколько грузовиков с техникой и вооружением, а также до 20 украинских военных.

    До этого Минобороны России показало удар Су-34 по пункту дислокации подразделения ВСУ.

    Комментарии (3)
    20 августа 2025, 19:29 • Новости дня
    Глава Минобороны Польши обвинил Россию во взрыве дрона

    Министр Польши заявил о российском дроне без подтверждающих доказательств

    Глава Минобороны Польши обвинил Россию во взрыве дрона
    @ REUTERS/Eloisa Lopez

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Польши сообщили о взрыве неизвестного объекта в Мазовецком воеводстве и заявили о его российском происхождении, не представив при этом доказательств.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш бездоказательно заявил, что упавший и взорвавшийся на территории республики объект был якобы российским дроном, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель местной полиции сообщил о падении и взрыве неизвестного объекта в районе Осин Мазовецкого воеводства. На месте происшествия были обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки.

    В результате взрыва никто не пострадал, но в нескольких домах выбиты стекла. Позже окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич подтвердил, что речь идет о военном дроне.

    Косиняк-Камыш заявил: «Мы в очередной раз имеем дело с провокацией Российской Федерации, с российским дроном», однако не предоставил доказательств своим словам.

    Министр добавил, что Польша намерена предпринять дипломатические шаги и находится в контакте с министром иностранных дел Радославом Сикорским по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши приняли решение не направлять своих военных на Украину из-за опасений по поводу снижения обороноспособности страны.

    Объем военных грузов для Украины через аэропорт Люблина вырос на фоне ремонта аэродрома Жешува. Боевые истребители Польши, вылетевшие из-за активности российских сил на Украине, вернулись на аэродромы после того, как нарушений воздушной границы выявлено не было.

    Комментарии (9)
    20 августа 2025, 18:59 • Новости дня
    В Киево-Печерской лавре решили провести «дерусификацию» росписей собора
    В Киево-Печерской лавре решили провести «дерусификацию» росписей собора
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство Киево-Печерской лавры планирует заменить современные изображения руководителей канонической Украинской православной церкви на росписях Успенского собора, чтобы оставить только исторические фигуры.

    Руководство комплекса «Киево-Печерская лавра» намерено провести так называемую дерусификацию росписей главного храма – Успенского собора, сообщает ТАСС. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявила исполняющая обязанности гендиректора заповедника Светлана Котляревская.

    По ее словам, нынешнее здание собора было восстановлено около двадцати лет назад практически с нуля, поскольку оригинал был разрушен во время Второй мировой войны. При восстановлении собора, когда на территории находилась каноническая Украинская православная церковь, в росписях появились изображения ее тогдашних руководителей, увековеченных рядом с историческими фигурами лавры.

    Котляревская отметила: «Если мы на росписях оставим только исторические фигуры, то это может стать прекрасным примером наглядной дерусификации Успенского собора». По ее словам, руководство заповедника рассматривает этот шаг как часть общего курса по дерусификации культурных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины обвинили УПЦ в связях с Русской православной церковью. Власти Украины также потребовали от УПЦ порвать связи с РПЦ.

    Комментарии (11)
    Главное
    Российские войска освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки
    Лавров обвинил «коалицию желающих» в попытках сорвать прогресс по Украине
    Зеленский отказался рассматривать Китай в качестве гаранта безопасности Украины
    ОАК передала войскам новую партию истребителей Су-35С
    Трамп намерен ввести уголовное наказание за сожжение флага США
    Национальный мессенджер Max включили в список обязательной предустановки
    Археологи обнаружили древнейшую печать князя Ярослава Мудрого

    Почему Индия вопреки США передумала отказываться от российской нефти

    Индия странно себя ведет. Сначала она резко сокращает закупки российской нефти, что под давлением США выглядит как победа Вашингтона. Однако накануне Дели так же неожиданно возобновляет импорт нашей нефти. Реальная причина непоследовательных действий Индии может быть не в страхе перед США, а в другом. Подробности

    Перейти в раздел

    Гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями

    Дипломатические баталии вокруг гарантий безопасности для Украины продолжаются. В то время как Европа настаивает на вводе своего контингента, Россия требует, чтобы итоговые соглашения учитывали и ее интересы в области национальной обороны. По мнению экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Сербский мир подожгли с двух сторон

    Ситуация на Балканах продолжает быстро накаляться. В Республике Сербской назначен референдум о независимости, а в «большой» Сербии стихийный народный протест перерастает в майдан с поджогами и погромами. В одном случае это грозит национальным конфликтом, в другом - госпереворотом и гражданской войной. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации