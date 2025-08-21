Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
Латвийский пограничник подорвался на антироссийской мине
Пограничник с серьезной травмой был госпитализирован после подрыва на мине, установленной для «сдерживания» России на латвийской границе.
Латвийский пограничник подорвался на мине, установленной для «сдерживания» России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По данным публикации, инцидент произошел после выхода Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины.
Пострадавший получил минно-взрывную рану и был экстренно доставлен в больницу. Это первый подобный случай после изменений в законодательстве стран Балтии.
Как сообщает Telegram-канал, решение об установке мин было принято на фоне заявлений о возросшей военной угрозе для государств – членов НАТО, граничащих с Россией и Белоруссией.
В конце июня три государства Балтии официально проинформировали ООН о решении покинуть международное соглашение, ограничивающее производство и использование противопехотных мин. Уведомления о выходе из Оттавской конвенции были направлены ООН сразу от Литвы, Латвии и Эстонии.