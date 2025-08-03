Цунами полностью разрушило рыбзавод «Алаид» на Курилах

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что в результате удара стихии завод утратил электроснабжение, была уничтожена трансформаторная подстанция, холодильное оборудование, а также повреждены конвейерные ленты в производственных цехах. Кроме этого, разрушены подразделение по пошиву рыболовных сетей, столярный цех и склад с горюче-смазочными материалами, уничтожены краны и грузовая техника, передает РИА «Новости».

По информации администрации района, морская волна уничтожила или повредила значительную часть имущества завода, а многие объекты оказались непригодны к восстановлению из-за воздействия соленой воды. Кроме того, стихия смыла со склада 120 тонн лосося и одну тонну гребешка.

В пресс-службе муниципалитета сообщили: «Силами коллектива завода продолжается расчистка территории от завалов. Размер ущерба будет определен после окончания экспертизы и подсчета убытков. Только после получения точной оценки нанесенного заводу ущерба будут понятны сроки восстановления предприятия и его возвращения к полноценной работе».

В воскресенье на Камчатке сняли угрозу цунами.

Ранее в МЧС сообщили, что после афтершока в акватории Тихого океана на побережье Камчатки прогнозируют приход цунами высотой до 19 сантиметров в трех муниципальных округах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мощный афтершок был отмечен в 279 километрах от Петропавловска-Камчатского, его магнитуда достигла 6,8 на глубине почти 26 километров. В Петропавловске-Камчатском за сутки произошло десять ощутимых землетрясений. Ощущаемость землетрясения на Камчатке достигла 7 баллов.