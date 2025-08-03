Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.10768 комментариев
Цунами полностью разрушило рыбзавод «Алаид» на Курилах
Рыбоперерабатывающий завод «Алаид» на острове Парамушир временно остановил работу после цунами, которое полностью вывело из строя все оборудование предприятия, сообщает администрация Северо-Курильского района.
Отмечается, что в результате удара стихии завод утратил электроснабжение, была уничтожена трансформаторная подстанция, холодильное оборудование, а также повреждены конвейерные ленты в производственных цехах. Кроме этого, разрушены подразделение по пошиву рыболовных сетей, столярный цех и склад с горюче-смазочными материалами, уничтожены краны и грузовая техника, передает РИА «Новости».
По информации администрации района, морская волна уничтожила или повредила значительную часть имущества завода, а многие объекты оказались непригодны к восстановлению из-за воздействия соленой воды. Кроме того, стихия смыла со склада 120 тонн лосося и одну тонну гребешка.
В пресс-службе муниципалитета сообщили: «Силами коллектива завода продолжается расчистка территории от завалов. Размер ущерба будет определен после окончания экспертизы и подсчета убытков. Только после получения точной оценки нанесенного заводу ущерба будут понятны сроки восстановления предприятия и его возвращения к полноценной работе».
В воскресенье на Камчатке сняли угрозу цунами.
Ранее в МЧС сообщили, что после афтершока в акватории Тихого океана на побережье Камчатки прогнозируют приход цунами высотой до 19 сантиметров в трех муниципальных округах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мощный афтершок был отмечен в 279 километрах от Петропавловска-Камчатского, его магнитуда достигла 6,8 на глубине почти 26 километров. В Петропавловске-Камчатском за сутки произошло десять ощутимых землетрясений. Ощущаемость землетрясения на Камчатке достигла 7 баллов.