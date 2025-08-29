  • Новость часаМИД: Иранские СМИ начали обвинять Москву в передаче секретной информации Израилю
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    29 августа 2025, 23:00 • Новости дня

    В Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги

    Tекст: Вера Басилая

    Мощный взрыв произошел в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    В Харькове в пятницу прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

    По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области сработал сигнал воздушная тревога. Аналогичный сигнал также прозвучал в Киеве, о чем свидетельствуют обновления на том же ресурсе.

    В пятницу после серии взрывов на предприятии в Запорожье произошел пожар.

    Минобороны России сообщило о групповом ударе по военным авиабазам и объектам ВПК Украины 28 августа.

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о повреждении инфраструктуры 62% ключевых предприятий ВПК Украины.

    29 августа 2025, 16:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о «мертвой зоне» на линии соприкосновения
    Зеленский заявил о «мертвой зоне» на линии соприкосновения
    @ Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что буферная зона по линии соприкосновения на Украине не требуется, поскольку дистанция между тяжелым вооружением из-за работы дронов уже превышает 10 км.

    Владимир Зеленский отказался поддержать идею создания специальной буферной зоны на Украине, передает ТАСС. По его словам, современное вооружение и широкое применение беспилотников делают невозможным создание зоны безопасности, поскольку фактически опасная «мертвая зона» уже имеется.

    «Я это слышал неоднократно от европейцев и американцев. Только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии сегодня происходит война, предлагают буферную зону 40, 50, 60, я даже слышал предложение о 100 км. Это абсолютно другая история. Сегодня тяжелое вооружение и так у нас находится [на расстоянии] 10 и более километров одно от другого, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю «мертвая зона», кто-то называет «серая зона», уже существует», – сказал Зеленский на брифинге.

    Ранее газета Politico сообщала, что лидеры ряда европейских государств рассматривали вариант создания 40-километровой буферной зоны на Украине для мирного урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения. Запад обсуждает создание трехуровневой системы обороны на Украине, включающей демилитаризованную зону с нейтральными миротворцами и подготовленные войска Украины.

    29 августа 2025, 05:43 • Новости дня
    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине

    Politico сообщила о планах европейских лидеров создать буферную зону на Украине

    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения, пишет Politico.

    Это предложение, по словам пяти европейских дипломатов, является одним из нескольких, которые военные и гражданские чиновники рассматривают в качестве послевоенного сценария или сценария прекращения огня на Украине, говорится в материале газеты Politico.

    Официальные лица расходятся во мнениях о том, насколько глубокой может быть реальная зона, и неясно, примет ли Киев этот план, поскольку он, скорее всего, предусматривает территориальные уступки, пишет издание.

    США, по-видимому, не участвуют в обсуждении вопроса о буферной зоне. Но тот факт, что официальные лица пытаются перекрыть полосу земли внутри Украины, чтобы добиться хрупкого мира, свидетельствует о том, что союзники по НАТО отчаянно нуждаются в разрешении войны.

    По мнению Джима Таунсенда, бывшего сотрудника Пентагона, который курировал политику в Европе и НАТО при администрации Обамы, европейские чиновники хватаются за соломинку, так как пара британских и французских наблюдателей не удержат русских от реализации поставленных целей.

    Разделение имеет историческое значение. Европейские дипломаты воздерживаются от сравнения этого с тщательно охраняемым разделом между Северной и Южной Кореей, которые формально все еще воюют. Они больше сравнивают это с разделением Германии во время холодной войны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о ключевой роли модели гарантий безопасности для Украины, основанной на принципах коллективной обороны НАТО.

    Западные страны разработали предварительный план по созданию трех оборонительных рубежей на Украине, предусматривающий демилитаризованную зону и размещение европейских бригад.

    В Копенгагене европейские министры рассмотрят вариант отправки миротворцев из нейтральной страны для патрулирования границы и демилитаризованной зоны на Украине.

    29 августа 2025, 20:50 • Видео
    Битва титанов: Трамп против Сороса

    «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    29 августа 2025, 06:59 • Новости дня
    Колумбийские наемники сбежали с Украины после увиденных пыток пленных россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колумбийские наемники, участвовавшие в боях на стороне Украины, решили покинуть фронт после того, как стали свидетелями пыток пленных российских военных украинскими бойцами, рассказал адвокат одного из обвиняемых Максим Коротков-Гуляев.

    По его словам, наемники из Колумбии, воевавшие на стороне Киева, сбежали после того, как увидели пытки российских пленных украинскими военными, передает ТАСС.

    По словам Короткова-Гуляева, его подзащитный Хосе Арон Медина Аранда был потрясен жестокостью карательных батальонов и решил покинуть Украину, несмотря на опасность. Вместе с ним сбежать попытался другой колумбиец Александер Анте, с которым они познакомились на фронте.

    Адвокат отметил, что наемники подвергались идеологической обработке на Украине, где СБУ активно использовала знание испанского языка для пропаганды среди иностранцев. Мосгорсуд продлил арест Медины Аранды и Анте до 26 ноября. Как уточняет следствие, оба обвиняются по ч. 3 ст. 359 УК РФ, им грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются и продлены до 22 декабря из-за большого объема работы.

    Оба обвиняемых происходят из города Попаян в Колумбии. Их задержали в августе 2024 года и заключили под стражу в Москве.

    ФСБ сообщила, что у колумбийцев изъяли банковские карты, документы, военный билет ВСУ и форму с символикой батальона «Карпатская сечь», а также фотографии, подтверждающие их пребывание в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес сообщил о плохом обеспечении колумбийских наемников ВСУ. Командование ВСУ снизило требования к колумбийским наемникам из-за серьезных потерь. Санчес также заявил о невыплатах компенсаций семьям погибших колумбийцев.

    29 августа 2025, 12:09 • Новости дня
    В Сумской области ликвидировали офицера эстонского спецназа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумской области уничтожили офицера эстонского спецназа Олева Руста, который воевал на стороне ВСУ с 2023 года, сообщили в российских силовых структурах.

    Высокопоставленный офицер эстонского спецназа Олев Руст, воевавший в составе сил специальных операций ВСУ, был ликвидирован в Сумской области, передает ТАСС. Информацию об этом изданию подтвердили в российских силовых структурах.

    «В Сумской области ликвидирован высокопоставленный офицер эстонского спецназа Олев Руст, 27.04.1988 года рождения. Он отправился добровольцем на Украину в 2023 году, присоединившись к 3-му полку ССО», – сообщил собеседник агентства.

    По его данным, Руст ранее участвовал в зарубежных операциях НАТО в Афганистане в 2011 и 2013 годах, а в 2017 году прошел отбор в ССО Эстонии. В 2020 году он был задействован в операции в Мали.

    В силовых структурах уточнили, что эстонский наемник, скорее всего, был ликвидирован в результате массированного удара авиабомбами, который произошел около недели назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эстонский наемник пропал на Украине. Эстонец, вступивший в ряды украинской армии, погиб под Луганском. Министр обороны Эстонии не смог назвать число воюющих за ВСУ эстонцев.

    29 августа 2025, 00:58 • Новости дня
    Atlantic узнал, за что Трамп раздосадован на Европу, Зеленского и самого себя

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в последние дни в частном порядке выражал недовольство тем, что его громкие заявления разрешить украинский кризис дипломатией не увенчались успехом.

    Как заявил один из источников журнала Atlantic, близкий к Белому дому, раздражению президента способствовали некоторые сторонники из Республиканской партии, включая сенатора Линдси Грэма (внесенного в список экстремистов и террористов в России), который является доверенным лицом  Трампа. Он призвал президента снова пригрозить России санкциями, если она не сядет за стол переговоров.

    Журнал отмечает, что форма возможного мирного соглашения, если и когда оно будет достигнуто, остается неясной: США не взяли на себя твердых обязательств по предоставлению гарантий безопасности Украине, но администрация Трампа рассматривает возможность продолжения обмена разведданными с украинцами и потенциального предложения помощи в сфере противовоздушной обороны.

    «Трамп также выразил недовольство Владимиром Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им необходимо смириться с тем, что Украина должна оставить часть территории для прекращения конфликта, сообщили источники», – сказано в статье.

    В журнале поясняют, что глава Белого дома не хочет ввязывать страну в украинских конфликт больше, опасаясь оттолкнуть своих сторонников MAGA. Этим и объясняются настойчивые упоминания Трампом предшественника Джо Байдена, виновного в сложившейся ситуации, даже спустя семь месяцев после вступления в должность президента.

    «Он просто хочет, чтобы все это закончилось, почти не важно, как», – сказал высокопоставленный чиновник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Трамп. Он также сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    29 августа 2025, 18:23 • Новости дня
    Назван масштаб повреждений инфраструктуры предприятий ВПК Украины

    Инфраструктура 62% ключевых предприятий ВПК Украины повреждена ударами

    Tекст: Денис Тельманов

    Существенный урон был нанесен украинскому военно-промышленному комплексу после ударов по десяткам ключевых объектов.

    Как сообщает ТАСС, министр обороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии Минобороны сообщил о серьезных повреждениях в инфраструктуре предприятий ВПК Украины. По его словам, в текущем году было нанесено тридцать пять массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника.

    Министр отметил: «Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины».

    Белоусов подчеркнул, что эти удары существенно осложнили функционирование украинской оборонной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Дональда Трампа не стала осуждать удары России по объектам в Киеве, объяснив это ответом на атаки на российские НПЗ.

    В ночь на пятницу в Днепропетровске был поврежден один из объектов инфраструктуры. В результате взрывов в Винницкой области на Украине были повреждены несколько энергетических объектов, что привело к отключению электричества для 60 тыс. жителей в 29 населенных пунктах.

    29 августа 2025, 00:43 • Новости дня
    Госдеп предодобрил продажу Украине ракет и оборудования на 825 млн долларов

    Tекст: Ирма Каплан

    Входящее в состав Пентагона Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) сообщило о предварительном одобрении Госдепартаментом очередного пакета военной помощи Украине.

    «Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины авиационных боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму 825 млн долларов», – сказано в сообщении Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA).

    Там пояснили, что правительство Украины запросило закупить до 3350 ракет повышенной дальности (ERAM) и 3350 модулей встроенной глобальной системы позиционирования (GPS)/инерциальной навигационной активной системы (EGISvaofil withINS) (SAASM), Y-код или M-код. Для удовлетворения нужд киевского режима, в пакет военной помощи включат расходники и аксессуары, возможность ремонта и возврата, обучение персонала и учебное оборудование.

    «Общая предполагаемая стоимость составляет 825 миллионов долларов США. Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности страны-партнера, являющейся движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», – сообщили в DSCA.

    В Агентстве считают, что предлагаемая продажа оборудования и поддержки не изменит базовый военный баланс в регионе и не окажет негативного влияния на боеготовность США.

    Напомним, ранее Wall Street Journal сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Трамп пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    29 августа 2025, 13:38 • Новости дня
    МИД Швеции вызвал посла России из-за ударов по Киеву

    Власти Швеции вызвали посла России после обстрела здания ЕС в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стокгольм пригласил российского посла после сообщений о повреждении представительства Евросоюза в результате ракетных атак в Киеве, сообщается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

    Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла Сергея Беляева, передает ТАСС.

    Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что дипломат был приглашен 29 августа, о чем говорится в официальном пресс-релизе. Причиной стали сообщения СМИ о повреждении здания представительства Евросоюза в Киеве после ракетных обстрелов 28 августа.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила: «Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, а ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ». Также она отметила, что реакция представителей Евросоюза и западных СМИ на якобы российские удары по гражданским объектам резко отличается от отсутствия реакции Евросоюза и его членов на обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры и теракты киевского режима на территории России с жертвами среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины. ВС России нанесли групповой удар по военным авиабазам и объектам ВПК на Украине. В результате ударов в Киевской области уничтожили большое число военных ВСУ.

    29 августа 2025, 06:14 • Новости дня
    Беженка рассказала о массовом мародерстве ВСУ в Красноармейске

    Беженка заявила о массовых кражах вещей ВСУ в Красноармейске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Красноармейска сталкивались с массовым мародерством со стороны военных ВСУ, которые выносили из домов все вплоть до ковров, рассказала беженка Елена Власова.

    По ее слова, военные ВСУ регулярно занимались мародерством в домах жителей Красноармейска, включая кражу ковров, передает РИА «Новости». Власова добавила, что подобные случаи были распространены и воспринимались украинскими военными как норма. Власова сообщила: «Я старалась с ними (ВСУ) не общаться. У соседей, которые пустили их на квартиру, они вывезли все, когда выезжали. Полностью все. Соседка, Лена, ничего не могла сказать им, боялась. У них это нормально. Как в город выезжали, смотрим, груженые машины легковые, ковры, ну все (что есть в доме). Где они это все (взяли)? Мародерство».

    По ее словам, случаи, когда военные занимали жилые помещения без согласия хозяев, также были обычным делом. Власова добавила, что после возвращения с работы многие местные жители обнаруживали свои дома занятыми военными, а на вопросы о собственном жилье получали ответ: «Где найдешь, там и живи».

    Беженка отметила, что к моменту ее отъезда вся работа на местных предприятиях была остановлена, что еще больше ухудшило гуманитарную ситуацию в городе. Напомним, Красноармейск (украинское название Покровск) имеет стратегическое значение для группировки ВСУ в ДНР и остается одним из ключевых узлов снабжения гарнизонов. Освобождение города позволит российским войскам выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин рассказал о подготовке украинской армии к уличным боям в Красноармейске. Российские войска взяли под контроль последнюю трассу снабжения украинской армии в этом городе. Пушилин сообщил о переброске дополнительных сил украинской армии под Красноармейск.

    29 августа 2025, 10:19 • Новости дня
    Российские военные спасли группу мирных жителей с ребенком из Красноармейска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из города Красноармейска (украинское название – Покровск) удалось спасти группу мирных жителей, включая малолетнего ребенка.

    Сами спасенные сообщили, что в ходе эвакуации украинские военные охотились на них, передает ТАСС.

    В группе был полуторагодовалый ребенок, он выжил.

    Спастись удалось благодаря координации российских бойцов.

    Ранее беженка сообщила, что жители Красноармейска сталкивались с массовым мародерством со стороны военных ВСУ. Украинские боевики выносили из домов все вплоть до ковров.

    Также сообщалось, что ВС России нанесли авиаудар по подразделению ВСУ в промышленной зоне Красноармейска.

    29 августа 2025, 07:44 • Новости дня
    Пятеро осуждены в Забайкалье за теракт по заданию куратора

    В Забайкалье осудили пятерых за поджоги и подготовку диверсий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пятеро жителей Дальнего Востока получили от семи лет восьми месяцев до тринадцати лет колонии за поджоги по заданию куратора с Украины, причинив ущерб свыше 1,4 млн рублей.

    Пятеро жителей Забайкалья, Приморья и Хабаровского края были признаны виновными в террористических и диверсионных преступлениях, сообщает РИА «Новости». Приговор был вынесен по статьям о теракте, диверсиях и содействии террористической деятельности. Осужденные получили сроки от семи лет восьми месяцев до тринадцати лет лишения свободы, которые будут отбывать в колониях общего и строгого режима.

    Как установили следствие и суд, в 2024 году житель Приморья по указанию куратора с территории иностранного государства совершил поджог станции сотовой связи в Биробиджане, привлек для этого жителя Хабаровского края и зафиксировал преступление на видео. Ущерб составил более 700 тыс. рублей.

    Позднее тот же приморец совместно с жителем Читы по тому же заданию поджег спортивный клуб, также причинив ущерб свыше 700 тыс. рублей. После этого он вместе с читинцем вступил в сговор для организации новых диверсий и привлек еще двух местных жителей к подготовке поджогов спортивного клуба и станции связи, но преступники были задержаны ФСБ до совершения задуманного. По информации источника в правоохранительных органах, действия координировал куратор с Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подростка осудили за диверсию и госизмену в Орле. ФСБ задержала сотрудника надзорного органа по подозрению в госизмене. ФСБ также задержала жителя Керчи по делу о госизмене.

    29 августа 2025, 19:10 • Новости дня
    Вэнс: Россия и США сократили число разногласий по Украине

    Вэнс заявил о сокращении разногласий по гарантиям и уступкам на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе переговоров с участием спецпосланника США стороны оставили нерешенными вопросы безопасности и территориальных уступок, что отметил американский вице-президент.

    Россия и США смогли существенно сократить число разногласий по урегулированию конфликта на Украине, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС. По словам Вэнса, переговоры проходили с участием спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.

    «Результатом его (Уиткоффа – прим. ТАСС) переговоров стало то, что мы сузили список открытых вопросов относительно войны между Россией и Украиной до ряда четко определенных проблем, а именно гарантий безопасности и территориальных уступок», – сказал Вэнс.

    Он уточнил, что продолжающиеся обсуждения теперь сосредоточены на обеспечении гарантий безопасности и урегулировании вопроса территориальных уступок. Другие детали или сроки будущих переговоров Вэнс не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Дональда Трампа не стала резко осуждать удары России по объектам в Киеве и объяснила действия Москвы ответом на атаки по российским НПЗ.

    Мария Захарова порекомендовала обратиться к американской стороне за разъяснениями недавних заявлений вице-президента США Джей Ди Вэнса. Заявления президента Финляндии Александра Стубба о будущем отношений с Россией вызывают обеспокоенность и напоминают о психологической непереносимости, отметила Захарова.

    29 августа 2025, 01:57 • Новости дня
    Марочко сообщил о серьезном давлении на ВСУ с востока Константиновки

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные активно давят на дислоцированную в Константиновке группировку ВСУ с нескольких направлений, особенно это ощутимо с востока и юго-запада, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас идет давление серьезное с восточной части Константиновки. Также наши войска поджимают с юго-западной части Константиновки. То есть помимо малого огневого мешка формируется серьезный котел вокруг самой Константиновки», – сообщил он ТАСС.

    Марочко добавил, что освобождение населенного пункта Нелеповка формирует огневой мешок для группировки ВСУ между этим поселением и Часовым Яром в ДНР.

    «Прежде всего, это очередной населенный пункт на пути к освобождению населенного пункта Константиновка. Также сейчас сформирован полноценный огневой мешок между Часовым Яром и данным населенным пунктом, в котором могут оказаться украинские боевики, которые находятся на данном направлении», – добавил он.

    Напомним, 28 августа в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Нелеповка в Донецкой народной республике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯ, этого российские войска освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    29 августа 2025, 08:21 • Новости дня
    В Днепропетровске заявили о повреждении важного инфраструктурного объекта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на пятницу в Днепропетровске был поврежден один из объектов инфраструктуры, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

    В Днепропетровске был поврежден объект инфраструктуры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

    Чиновник отметил, что инцидент произошел в ночь на пятницу.

    Лысак уточнил в своем Telegram-канале: «Поврежден инфраструктурный объект». Однако он не стал раскрывать, какого рода объект пострадал и каковы масштабы повреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили групповым ударом военные авиабазы и объекты ВПК на Украине. В Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры. В Черниговской области повредили два объекта критической инфраструктуры.

    29 августа 2025, 06:44 • Новости дня
    Группировка «Север» продвинулась на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовые подразделения ВДВ продвинулись на 200 метров в Юнаковке и заняли два здания, а общее продвижение войск «Север» отмечено сразу на нескольких участках фронта.

    Группировка войск «Север» продолжила создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». На Сумском направлении российская армия наращивает интенсивность ракетных и авиаударов по позициям противника. В Юнаковке штурмовые подразделения ВДВ продвинулись на 200 метров в юго-западном направлении, заняв два здания в ходе тяжелых боев.

    Украинские войска снизили активность, проводят ротацию понесших потери подразделений. Попытка контратаки в районе Алексеевки силами 71-й бригады не имела успеха, и противник с потерями отошел на исходные позиции. На отдельных участках фронта, таких как Теткинский и Глушковский, ситуация осталась без существенных изменений.

    В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои в Волчанске, где российская авиация нанесла удар по крупному скоплению сил противника на территории элеватора. Бойцы «Севера» продвинулись на левом берегу реки Волчья и на востоке города до 200 метров. Западнее Синельниково штурмовики заняли три опорных пункта, продвинувшись на 600 метров.

    Из-за нехватки личного состава командование украинской армии укрепляет позиции, перебрасывая на направление экскаваторы и бульдозеры. На фронте Меловое-Хатнее российские силы закрепляются на занятых рубежах, авиация и расчеты ТОС продолжают работу по позициям противника. На Липцовском участке фронта отмечено уничтожение скоплений живой силы и пресечение попыток восстановить разрушенные позиции.

    За сутки противник потерял свыше 200 человек убитыми и ранеными – более 110 в Сумской и более 90 в Харьковской областях. В Сумской области были уничтожены три ББМ, две гаубицы Д-30, девять пикапов, грузовик, три багги, шесть пусковых установок БпЛА, семь БпЛА самолетного типа, три «Баба Яга», а также три склада боеприпасов. На Волчанском и Липцовском направлениях ликвидированы гаубица «Гиацинт-Б», три миномета, три пикапа, два багги, девять ПУ БпЛА, две станции «Старлинк», а также несколько складов с материалами и боеприпасами. На Великобурлукском направлении уничтожены два пикапа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы «Север» пресекли попытку боевиков ВСУ прорваться в Брянскую область. Командиры ВСУ в Юнаковке угрожали своим подчиненным обстрелом с помощью FPV-дронов. ВСУ попытались отбить утраченные позиции в Сумской области, но безуспешно.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации