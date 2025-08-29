Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?4 комментария
В Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги
Мощный взрыв произошел в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.
В Харькове в пятницу прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области сработал сигнал воздушная тревога. Аналогичный сигнал также прозвучал в Киеве, о чем свидетельствуют обновления на том же ресурсе.
В пятницу после серии взрывов на предприятии в Запорожье произошел пожар.
Минобороны России сообщило о групповом ударе по военным авиабазам и объектам ВПК Украины 28 августа.
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о повреждении инфраструктуры 62% ключевых предприятий ВПК Украины.