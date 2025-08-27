Ереван ответил Баку об изменении конституции

МИД Армении: Ереван не взял на себя обязательство перед Баку изменить конституцию

Tекст: Дарья Григоренко

Глава МИД подчеркнул: «Конституция не обсуждалась в Вашингтоне, и у нас нет никаких обязательств перед какой-либо третьей страной менять нашу конституцию», передает ТАСС.

Ранее глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан настаивает на изменении армянской конституции и ликвидации территориальных претензий, чтобы подписать мирное соглашение между странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Азербайджана впервые обнародовало текст парафированного мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Опубликованный проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном предусматривает, что стороны установят дипломатические отношения после обмена уведомлениями о завершении ратификации документа.