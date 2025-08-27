Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.3 комментария
Ереван ответил Баку об изменении конституции
МИД Армении: Ереван не взял на себя обязательство перед Баку изменить конституцию
Армения не брала на себя никаких обязательств перед Азербайджаном об изменении своей конституции, заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян в интервью Общественному телевидению.
Глава МИД подчеркнул: «Конституция не обсуждалась в Вашингтоне, и у нас нет никаких обязательств перед какой-либо третьей страной менять нашу конституцию», передает ТАСС.
Ранее глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан настаивает на изменении армянской конституции и ликвидации территориальных претензий, чтобы подписать мирное соглашение между странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Азербайджана впервые обнародовало текст парафированного мирного соглашения между Баку и Ереваном.
Опубликованный проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном предусматривает, что стороны установят дипломатические отношения после обмена уведомлениями о завершении ратификации документа.