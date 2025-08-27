РКН составил протокол на Telegram за нарушения при работе с личными данными

Tекст: Алексей Дегтярев

Протокол составили за неисполнение требований по защите прав субъектов персональных данных, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Отмечается, что арбитражный суд Москвы принял к производству заявление управления Роскомнадзора по ЦФО к Telegram Messenger Inc. о привлечении к административной ответственности.

За это правонарушение юрлицу грозит штраф в размере от 50 до 90 тыс. рублей. Повторное совершение такого нарушения уже влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от 300 до 500 тыс. рублей.

Ранее Таганский райсуд назначил штраф мессенджеру Telegram в размере 3,5 млн рублей за несоблюдение российского законодательства о запрещенной информации.

В мае суд в Москве оштрафовал Telegram на 2,8 млн рублей за нарушение закона о персональных данных. В июле московский суд назначил Telegram штраф в 7 млн рублей за повторное невыполнение требований по контролю контента и ограничению доступа к запрещенной информации.