Абхазия отметила 17-ю годовщину признания независимости республики Россией

Tекст: Антон Антонов

Президент Абхазии Бадра Гунба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин и представители общественности приняли участие в церемониях возложения цветов в Сухуме к Мемориалу погибшим в войне 1992-1993 годов.

В столице Абхазии был открыт музей Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера. Проект реализован при поддержке Министерства культуры России.

«Культурные связи Абхазии и России имеют глубокие исторические корни и продолжают динамично развиваться. Мы высоко ценим то внимание, которое уделяется совместным проектам в сфере искусства, ведь именно культура формирует подлинные мосты дружбы между народами», – отметил Гунба.

Он заявил: «Имя Фазиля Искандера дорого каждому абхазу. Наш великий соотечественник, писатель мирового уровня, сумел в своем творчестве отразить душу Абхазии, ее характер, ее красоту и мудрость. Его произведения стали достоянием не только российской, но и мировой литературы, а для нас – источником гордости и духовного единения».

На набережной Сухума состоялся большой праздничный концерт. Выступая с поздравительной речью, глава республики отметил, что Россия «навсегда стала главным союзником» Абхазии, «гарантом мира и безопасности».

«Сегодня мы видим очень высокий уровень взаимодействия Абхазии и России во всех сферах – безопасности, экономике, социальной сфере. Между нашими странами установился прочный фундамент доверия, который позволяет решать любые совместные задачи. Поддержка Великой России укрепляет нашу государственность, помогает развивать экономику, решать социальные вопросы», – заявил он.

Также с поздравительной речью выступил посол России. «За прошедшие годы между нашими странами накоплен большой опыт межгосударственного взаимодействия. Сотрудничество мы характеризуем как союзничество и стратегическое партнерство» , – сказал Шургалин.

Во вторник отмечался День признания независимости Абхазии и Южной Осетии – 26 августа 2008 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, подписал указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии, также известный как пятидневная война, состоялся в 2008 году. Он начался с артиллерийского удара Грузии по Цхинвалу. В ходе конфликта грузинские части были вытеснены с территории Южной Осетии и из Кодорского ущелья в Абхазии. Российские войска временно заняли ряд грузинских городов. По завершении боевых действий Южная Осетия и Абхазия установили контроль над своими территориями.

