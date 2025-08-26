Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
День признания независимости Абхазии и Южной Осетии отмечают во вторник
Во вторник отмечают День признания независимости Абхазии и Южной Осетии – 26 августа 2008 года Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, подписал указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Вооруженный конфликт в Южной Осетии, также известный как пятидневная война, начался с артиллерийского удара по Цхинвалу в ночь на 8 августа 2008 года . Уже через несколько часов грузинские силы начали танковый штурм города.
Преднамеренному обстрелу подверглись места дислокации российских миротворцев, 10 военнослужащих было убито, несколько десятков ранено.
В ответ российская авиация нанесла удары по военным объектам в Грузии. 8 августа российские войска начали перебрасываться через Рокский тоннель. Боевая операция по принуждению Грузии к миру продлилась до 13 августа.
В ходе конфликта грузинские части были вытеснены с территории Южной Осетии и из Кодорского ущелья в Абхазии. Российские войска временно заняли ряд грузинских городов, в том числе Гори, Зугдиди, Сенаки, а также порт Поти. По завершении боевых действий Южная Осетия и Абхазия установили контроль над своими территориями.
26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.