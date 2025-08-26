День признания независимости Абхазии и Южной Осетии отмечают во вторник

Tекст: Антон Антонов

Вооруженный конфликт в Южной Осетии, также известный как пятидневная война, начался с артиллерийского удара по Цхинвалу в ночь на 8 августа 2008 года . Уже через несколько часов грузинские силы начали танковый штурм города.



Преднамеренному обстрелу подверглись места дислокации российских миротворцев, 10 военнослужащих было убито, несколько десятков ранено.

В ответ российская авиация нанесла удары по военным объектам в Грузии. 8 августа российские войска начали перебрасываться через Рокский тоннель. Боевая операция по принуждению Грузии к миру продлилась до 13 августа.

В ходе конфликта грузинские части были вытеснены с территории Южной Осетии и из Кодорского ущелья в Абхазии. Российские войска временно заняли ряд грузинских городов, в том числе Гори, Зугдиди, Сенаки, а также порт Поти. По завершении боевых действий Южная Осетия и Абхазия установили контроль над своими территориями.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.