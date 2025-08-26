Sky News сообщил о проигрыше Украины в гонке дронов

Sky News заявил о преимуществе России в разработке оптоволоконных БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украина уступает России в гонке беспилотных вооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на британский телеканал Sky News.

По данным канала, российские военные начали использовать дроны на оптоволокне раньше, чем украинские силы, что позволило России получить технологическое преимущество.

Sky News отмечает, что России удалось наладить массовое производство таких беспилотных летательных аппаратов, которые невозможно заглушить средствами радиоэлектронного подавления. Британские эксперты считают, что это может оказать решающее влияние на ход конфликта на Украине и усилить позиции Москвы.

В материале подчеркивается, что подобное технологическое превосходство позволяет российской стороне эффективнее применять БПЛА на фронте. Украинским военным, по мнению Sky News, пока не удалось достичь аналогичного уровня производства и внедрения подобных систем.

