Актер Марк Дакаскос захотел поработать с Юрой Борисовым

Американский актер Марк Дакаскос выразил желание поработать с Юрой Борисовым

Tекст: Мария Иванова

Американский актер Марк Дакаскос выразил желание поработать с российским актером Юрой Борисовым, известным по фильму «Аноре» и номинированным на премию «Оскар», передает ТАСС.

Дакаскос подчеркнул: «Он (Борисов) великолепен в «Аноре», великолепен. Да, конечно, [я бы хотел с ним поработать]. Он талантливый актер. … Надеюсь, у него будет блестящая карьера и он продолжит в том же духе».

Также Дакаскос отметил, что с интересом следит за успехами Борисова и ему любопытно наблюдать за его дальнейшей работой на экране. По словам Дакаскоса, актер обладает незаурядным талантом и перспективами в кинематографе.

Марк Дакаскос известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Джон Уик 3», «Легенда о Брюсе Ли», «Братство волка», «Люцифер», «Агенты Щ.И.Т» и «Полиция Чикаго». Актер родился в Гонолулу, штат Гавайи, и помимо актерской карьеры является режиссером, каскадером и мастером боевых искусств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский актер Марк Дакаскос рассказал о сотрудничестве с Сергеем Бодровым-старшим и признался в восхищении фильмами с участием Сергея Бодрова-младшего.

Приехавший в Россию голливудский актер отметил необыкновенную атмосферу Москвы и назвал российскую столицу одним из своих любимых городов.

При этом Марк Дакаскос выразил опасения по поводу возможной «отмены» на Западе из-за визита в Россию.