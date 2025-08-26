Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Аналитик Бал: США могут пожертвовать Украиной ради противодействия России и КНР
США готовы пожертвовать украинскими территориями, чтобы не допустить российско-китайского союза, заявил турецкий аналитик Мехмет Али Бал.
Для Вашингтона территориальные потери Киева не представляют угрозы, а даже возможные потери Европы уже не рассматриваются как стратегические, указал Бал в материале портала Haber7, передает РИА «Новости».
Аналитик подчеркнул, что для США, особенно для президента Дональда Трампа, достижение мира на Украине будет выгодно для утверждения глобального лидерства.
Даже значительные уступки со стороны Украины не приведут к существенным потерям для Вашингтона. Бал также считает, что Китай, как и США, не понесет серьезных потерь в результате конфликта на Украине, несмотря на негативное влияние напряженности на экспортную политику Пекина. По его словам, только для самой Украины мир остается вопросом существования.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, состоится ли встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что риторика Зеленского по поводу возможной встречи с Путиным в действительности не способствует урегулированию, а используется как медийный ход.