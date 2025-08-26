Tекст: Алексей Дегтярев

Для Вашингтона территориальные потери Киева не представляют угрозы, а даже возможные потери Европы уже не рассматриваются как стратегические, указал Бал в материале портала Haber7, передает РИА «Новости».

Аналитик подчеркнул, что для США, особенно для президента Дональда Трампа, достижение мира на Украине будет выгодно для утверждения глобального лидерства.

Даже значительные уступки со стороны Украины не приведут к существенным потерям для Вашингтона. Бал также считает, что Китай, как и США, не понесет серьезных потерь в результате конфликта на Украине, несмотря на негативное влияние напряженности на экспортную политику Пекина. По его словам, только для самой Украины мир остается вопросом существования.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, состоится ли встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что риторика Зеленского по поводу возможной встречи с Путиным в действительности не способствует урегулированию, а используется как медийный ход.