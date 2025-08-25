Глава ВГА Ганчев заявил о незаинтересованности Запада в мирных инициативах по Украине

Tекст: Ольга Иванова

Западные страны интересуют исключительно гарантии безопасности для Украины, мирные инициативы не вызывают у них интереса, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

Он подчеркнул: «Никого не интересуют какие-то мирные инициативы, все говорят только о гарантиях безопасности для Украины, но никто ни разу не сказал о гарантиях безопасности России. Поэтому их выражения, честно сказать, просто смешны».

Ганчев выразил мнение, что украинские власти стремятся заморозить конфликт ради подготовки к новым атакам на Россию, а западные кураторы поддерживают такую тактику. Он отметил, что для России подобная позиция неприемлема.

В отдельном заявлении Ганчев отметил, что демилитаризация Украины должна быть завершена, иначе Вооруженные силы Украины смогут усилиться за время перемирия и продолжить насилие против собственного населения. Он напомнил о провале минских договоренностей, после которых противник лишь усиливался. Ганчев подчеркнул, что цели специальной военной операции, как их обозначили руководители России, должны быть выполнены.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни не исключил возможность направления военных на территорию Украины в роли гарантов безопасности.

Издание The New York Times писало, что западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России.

МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.