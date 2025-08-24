American Conservative назвал сумму восстановления Украины и последствия этого

Tекст: Ирма Каплан

«Отчет, подготовленном совместно Всемирным банком, Европейской комиссией, Организацией Объединенных Наций и правительством Украины, говорит о том, что стоимость послевоенного восстановления Украины составит около 524 млрд долларов. (Для тех, кто любит исторические сравнения, напомню, что план Маршалла стоил всего 175 млрд долларов в текущих ценах)», – пишет American Conservative.

Автор материала Джуд Руссо уточняет, что это очень много. И сделка с украинскими минералами дает представление о том, что будет дальше: западные державы собираются выделить деньги в обмен на любые блага, которые можно получить, и это будет преподнесено как победа Запада в установлении мира.

Руссо напоминает, что подобные сделки можно увидеть даже в странах, которые условно считаются странами Первого мира, хотя и бедны капиталом. Например, большая часть дорогостоящей инфраструктуры в Греции принадлежит Франции или Германии.

«Проблема в том, что подобные вещи, как правило, вызывают недовольство среди местного населения, которое якобы извлекает выгоду», – отмечает он.

Более того, пишет Руссо, ситуация усугубится, если покажется, что глава киевского режима Владимир Зеленский продал национальные ресурсы в угоду европейским и американским интересам.

«Ярые сторонники Западной Украины любят сравнивать Зеленского с Черчиллем; как и Черчилль, Зеленский может оказаться в безвыходном положении после возобновления нормальных выборов», – считает автор.

По мнению Руссо, мрачный сценарий стоит обдумать, чтобы умерить аппетиты Запада в мирное время. Особенно два аппетита: жадность и агрессия.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони в июле пригласила Зеленского на особый ужин для участников конференции по восстановлению Украины, чтобы напомнить о необходимости платить по долгам, пишет L'AntiDiplomatico.

расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут повлиять на будущие президентские выборы в стране, пишет Economist.