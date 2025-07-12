Tекст: Ирма Каплан

«Эта марионетка в камуфляже, занимающая деньги, также претендует на то, чтобы диктовать условия поставщикам, считая должным миллионы долларов, потраченные американцами на его поддержку, и терпение», резко критикует портал L'AntiDiplomatico виновника римского собрания по восстановлению Украины.

В статье отмечается, что американский президент Дональд Трамп не случайно требовал взамен редкоземельные металлы Украины и напоминал Зеленскому, что он не в том положении – ни военном, ни экономическом, ни геополитическом – чтобы ходить в Белый дом и хвастаться.

«Кредиты и гранты должны быть возвращены с (высокими) процентами. Чем дольше продолжается война, тем масштабнее экономическая и социальная катастрофа», – подчеркивает автор статьи.

Ужин, организованный премьер-министром Италии Джорджей Мелони формально служил подтверждением экономической поддержки, но на деле представлял собой частичное противостояние: долг должен быть погашен, сказано в материале.

«Так, под размахивание желто-синими флагами и ласки, символические жесты сочувствия чужим страданиям, «демократические» стервятники втайне надеются преуспеть там, где они потерпели неудачу в прошлом», – резюмирует автор.