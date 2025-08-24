Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?3 комментария
В Ленобласти трое китайских рабочих пострадали при падении строительных лесов
На территории строительства газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области произошел инцидент, в результате которого пострадали трое рабочих из Китая.
Рабочие попали в больницу после падения строительных лесов на площадке в Кингисеппском районе, сообщается в Telegram-канале правительства Ленобласти.
«В Кингисеппской больнице оказывают помощь троим рабочим с площадки строительства газоперерабатывающего комплекса, пострадавшим в результате падения строительных лесов. Все пострадавшие – граждане Китая. Причины травм выясняются. Одна из версий – падение на леса обломков БПЛА», – говорится в сообщении.
Напомним, обломки сбитого дрона привели к возгоранию на морском терминале в Ленобласти. Сообщалось, что пожар на терминале в Усть-Луге не повлиял на движение паромов в Калининград.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что Украина ударами по порту Усть-Луга пытается навредить экспорту российских нефтепродуктов.