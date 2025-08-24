В Ленобласти трое китайских рабочих пострадали при падении строительных лесов

Tекст: Валерия Городецкая

Рабочие попали в больницу после падения строительных лесов на площадке в Кингисеппском районе, сообщается в Telegram-канале правительства Ленобласти.

«В Кингисеппской больнице оказывают помощь троим рабочим с площадки строительства газоперерабатывающего комплекса, пострадавшим в результате падения строительных лесов. Все пострадавшие – граждане Китая. Причины травм выясняются. Одна из версий – падение на леса обломков БПЛА», – говорится в сообщении.

Напомним, обломки сбитого дрона привели к возгоранию на морском терминале в Ленобласти. Сообщалось, что пожар на терминале в Усть-Луге не повлиял на движение паромов в Калининград.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что Украина ударами по порту Усть-Луга пытается навредить экспорту российских нефтепродуктов.