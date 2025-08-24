Пожар на терминале в Усть-Луге не повлиял на движение паромов в Калининград

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пожар на терминале «Новатэк» в порту Усть-Луга не отразился на расписании паромов, следующих между этим портом и Калининградской областью, передает РИА «Новости». Власти региона подчеркнули: «Данное происшествие не влияет на морское сообщение с Калининградом. Паромы, курсирующие между Калининградской областью и Усть-Лугой, отправляются с (прибывают на) автомобильно-железнодорожного паромного комплекса в Усть-Луге, деятельность которого продолжается», – сообщили в пресс-службе правительства области.

По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, утром в воскресенье над портом Усть-Луга было уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов. Обломки одного из беспилотников стали причиной пожара на терминале «Новатэка». Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Позднее губернатор сообщил, что открытое горение на терминале полностью ликвидировано, ситуация находится под контролем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области были сбиты десять украинских беспилотников. Минобороны заявило об уничтожении беспилотника над Ленинградской областью.