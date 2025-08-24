Tекст: Ольга Иванова

Россия никогда не выбирала цели, не связанные с украинскими военными, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью NBC, передает РИА «Новости». По его словам, российская разведка располагает достоверной информацией, и удары совершаются исключительно по военным предприятиям, военным объектам или промышленным заводам, напрямую участвующим в производстве вооружения для украинской армии.

Лавров также прокомментировал вопрос о предприятии с иностранным капиталом, подвергшемся удару. Он заявил: «Если вы всерьез полагаете, что наличие американского, венгерского или чьего угодно капитала в предприятии, на котором производят вооружение для убийства русских, дает иммунитет тем, кто создает оружие, чтобы нас убивать, я так не думаю и не считаю такой подход справедливым. Я бы назвал его империалистическим подходом».

Министр подчеркнул, что Россия не считает справедливым освобождение от ответственности предприятий, связанных с производством вооружения, лишь из-за присутствия иностранного капитала. По его мнению, такой подход противоречит логике и стимулирует эскалацию конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена устранить все угрозы с территории Украины.