Лавров заявил, что Россия наносила удары только по военным объектам
Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Россия ориентируется исключительно на объекты, связанные с украинскими военными, в том числе предприятия, производящие вооружения.
Россия никогда не выбирала цели, не связанные с украинскими военными, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью NBC, передает РИА «Новости». По его словам, российская разведка располагает достоверной информацией, и удары совершаются исключительно по военным предприятиям, военным объектам или промышленным заводам, напрямую участвующим в производстве вооружения для украинской армии.
Лавров также прокомментировал вопрос о предприятии с иностранным капиталом, подвергшемся удару. Он заявил: «Если вы всерьез полагаете, что наличие американского, венгерского или чьего угодно капитала в предприятии, на котором производят вооружение для убийства русских, дает иммунитет тем, кто создает оружие, чтобы нас убивать, я так не думаю и не считаю такой подход справедливым. Я бы назвал его империалистическим подходом».
Министр подчеркнул, что Россия не считает справедливым освобождение от ответственности предприятий, связанных с производством вооружения, лишь из-за присутствия иностранного капитала. По его мнению, такой подход противоречит логике и стимулирует эскалацию конфликта.
