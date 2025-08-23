Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Израильская армия начала операцию по захвату Газы

ЦАХАЛ объявил о вторжении в город Газу

Tекст: Ирма Каплан

«Сосредоточение войск в городе Газа стало возможным благодаря успехам операции «Колесницы Гидеона». ХАМАС сегодня – это уже не тот ХАМАС, что был до операции. Из военной террористической организации он превратился в потрепанную и израненную партизанскую организацию. Мы нанесем еще больший урон ХАМАС в городе Газа. <....> Мы начали предварительные действия, и уже сейчас войска ЦАХАЛа удерживают окраины города Газа», – заявил на брифинге Дефрин.

Он добавил, что израильская сторона старается минимизировать урон мирным жителям анклава, в частности, ЦАХАЛ предупредит и позволит людям эвакуироваться в целях безопасности, дистанцируясь от зон активных боевых действий.

«Мы продолжаем оказывать помощь гражданскому населению сектора Газа и расширяем ее. Будут созданы дополнительные центры распределения гуманитарной помощи. Такой подход позволит снизить зависимость населения от ХАМАС», – уточнил представитель ЦАХАЛ.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа. Израиль также планирует мобилизовать резервистов для усиления своих позиций в регионе.