Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.6 комментариев
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся атаке со стороны движения хуситов, применивших гиперзвуковую баллистическую ракету, заявил представитель вооруженных сил йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа.
Сариа сообщил, что операция носила «уникальный» характер. По его словам, ракета типа «Палестина-2» преодолела системы противовоздушной обороны Израиля, передает ТАСС со ссылкой на Al Masirah.
Он также отметил, что в результате обстрела работа аэропорта была временно приостановлена. Кроме того, Сариа добавил, что подразделения хуситов нанесли удары по двум целям в Тель-Авиве и Ашкелоне с помощью беспилотников. Представитель «Ансар Аллах» подчеркнул, что аппараты успешно достигли поставленных целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы уже не в первый раз атаковали ракетами аэропорт Бен-Гурион.