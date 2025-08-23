  • Новость часаПарламент Республики Сербской назначил референдум по мандату Додика
    Израиль открыл в Газе врата ада
    Путин рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России
    Токарей и электромонтажников внесли в список профессий для альтернативной службы
    Психолог назвала самые частые ошибки при подготовке ребенка к школе
    Путин: Способы ведения боевых действий меняются каждый месяц
    Путин считает, что с приходом в Белый дом Трампа «замаячил свет в конце туннеля»
    Путин: Высокая процентная ставка в России не будет вечной
    Путин рассказал, о чем мечтает
    Президент Финляндии рассказал, как телефон Лаврова помог ему в аэропорту
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    23 августа 2025, 03:59 • Новости дня

    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

    Tекст: Антон Антонов

    Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся атаке со стороны движения хуситов, применивших гиперзвуковую баллистическую ракету, заявил представитель вооруженных сил йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа.

    Сариа сообщил, что операция носила «уникальный» характер. По его словам, ракета типа «Палестина-2» преодолела системы противовоздушной обороны Израиля, передает ТАСС со ссылкой на Al Masirah.

    Он также отметил, что в результате обстрела работа аэропорта была временно приостановлена. Кроме того, Сариа добавил, что подразделения хуситов нанесли удары по двум целям в Тель-Авиве и Ашкелоне с помощью беспилотников. Представитель «Ансар Аллах» подчеркнул, что аппараты успешно достигли поставленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы уже не в первый раз атаковали ракетами аэропорт Бен-Гурион.

    21 августа 2025, 00:12 • Новости дня
    Израильская армия начала операцию по захвату Газы

    ЦАХАЛ объявил о вторжении в город Газу

    Израильская армия начала операцию по захвату Газы
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель израильских военных бригадный генерал Эфи Дефрин заявил о начале военной операции Армии обороны Израиля по вторжению в город Газу, он добавил, что ЦАХАЛ продолжает боевые действия по всему сектору Газа и на окраинах Газы в рамках операции «Колесницы Гидеона».

    «Сосредоточение войск в городе Газа стало возможным благодаря успехам операции «Колесницы Гидеона». ХАМАС сегодня – это уже не тот ХАМАС, что был до операции. Из военной террористической организации он превратился в потрепанную и израненную партизанскую организацию. Мы нанесем еще больший урон ХАМАС в городе Газа. <....> Мы начали предварительные действия, и уже сейчас войска ЦАХАЛа удерживают окраины города Газа», – заявил на брифинге Дефрин.

    Он добавил, что израильская сторона старается минимизировать урон мирным жителям анклава, в частности, ЦАХАЛ предупредит и позволит людям эвакуироваться в целях безопасности, дистанцируясь от зон активных боевых действий.

    «Мы продолжаем оказывать помощь гражданскому населению сектора Газа и расширяем ее. Будут созданы дополнительные центры распределения гуманитарной помощи. Такой подход позволит снизить зависимость населения от ХАМАС», – уточнил представитель ЦАХАЛ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац  согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа. Израиль также планирует мобилизовать резервистов для усиления своих позиций в регионе.

    20 августа 2025, 11:06 • Новости дня
    Израиль решил призвать 60 тыс. резервистов для наступления в секторе Газа

    Bloomberg: Израиль готовится призвать 60 тыс. резервистов для операции в Газе

    Израиль решил призвать 60 тыс. резервистов для наступления в секторе Газа
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля готовится призвать около 60 тыс. резервистов для усиления наступления в секторе Газа против ХАМАС, пишет Bloomberg.

    Израиль готовится к призыву около 60 тыс. резервистов для усиления наступления на сектор Газа против ХАМАС, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя израильского правительства.

    По его словам, официальное объявление о мобилизации может быть сделано уже в ближайшую среду. Такой шаг почти удвоит количество военных, находящихся в или вокруг Газы.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху недавно одобрил ввод сухопутных войск в город Газа, который считается фактической столицей палестинской территории. Он заявил, что цель операции – уничтожить оставшиеся опорные пункты ХАМАС. Решение Нетаньяху вызвало критику как со стороны некоторых ключевых европейских союзников Израиля, так и внутри самой страны, где прозвучали призывы немедленно согласовать перемирие для завершения разрушительного конфликта.

    Тем временем ХАМАС, признанный террористической организацией в США и ряде других стран, в понедельник сообщил о согласии на новый план перемирия, предложенный Египтом и Катаром. Израиль пока не дал официального ответа. Если Иерусалим примет последнее предложение, наступление на город Газа, вероятно, будет отложено или отменено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа. Израиль также планирует мобилизовать резервистов для усиления своих позиций в регионе.

    22 августа 2025, 19:15 • Видео
    Лавров поставил Зеленского на место

    «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    22 августа 2025, 10:03 • Новости дня
    Израиль пообещал открыть для ХАМАС «врата ада» в Газе
    Израиль пообещал открыть для ХАМАС «врата ада» в Газе
    @ REUTERS/Dawoud Abu Alkas

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал ХАМАС в Газе военный ответ, если движение не согласится освободить всех заложников и разоружиться.

    Израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил радикальному движению ХАМАС масштабной военной операцией, если боевики не выполнят условия Израиля, передает ТАСС.

    Он заявил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Вскоре врата ада откроются над головами убийц и насильников из ХАМАС в Газе и будут открыты до тех пор, пока они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны, главными из которых являются освобождение всех заложников и разоружение».

    Кац добавил, что если ХАМАС не пойдет на уступки, Газа повторит судьбу городов Рафах и Бейт-Ханун, где армия Израиля уже проводила масштабные операции. Такое заявление прозвучало после того, как израильские власти утвердили армейские планы по разгрому ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала операцию по захвату Газы. Израиль одобрил армейский план разгрома ХАМАС в секторе Газа. ХАМАС назвал операцию ЦАХАЛ «пренебрежением к усилиям посредников».

    20 августа 2025, 09:18 • Новости дня
    Израиль утвердил план захвата города Газа
    Израиль утвердил план захвата города Газа
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа с последующей мобилизацией резервистов.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план военной операции по захвату города Газа, передает ТАСС. Новая операция получила название «Колесницы Гидеона – 2», сообщила гостелерадиокомпания Kan.

    Кац заявил: «После проведения операции город Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть как прежде».

    По данным Kan, в ближайшее время ожидается официальное объявление о дополнительной мобилизации резервистов Армии обороны Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению полного контроля над городом Газа.

    Нетаньяху заявил о намерении передать контроль над Газой арабским странам.

    Между тем власти Нидерландов отменили поставки военной техники Израилю в связи с событиями в Газе.

    21 августа 2025, 00:28 • Новости дня
    ХАМАС назвало операцию ЦАХАЛ «пренебрежением к усилиям посредников»

    Tекст: Ирма Каплан

    Палестинское движение ХАМАС назвало наступление Армии обороны Израиля на город Газу пренебрежением к усилиям, приложенным посредниками в попытках примирить враждующие стороны, и призвало максимально надавить на Израиль.

    «Призываем посредников оказать максимум давления на Израиль, чтобы заставить его прекратить войну на истребление против палестинского народа»,  – приводит ТАСС заявление ХАМАС.

    Там отметили, что своим решением атаковать город ЦАХАЛ показывает, с каким пренебрежением относится к усилиям тех, кто пытается помочь прекратить боевые действия в Газе.

    Чуть ранее официальный представитель израильских военных бригадный генерал Эфи Дефрин заявил о начале военной операции Армии обороны Израиля по вторжению в город Газу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац  согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа. Израиль также планирует мобилизовать резервистов для усиления своих позиций в регионе.

    21 августа 2025, 18:35 • Новости дня
    Хуситы атаковали два судна в Красном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные формирования движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали два судна в северной части Красного моря, заявил лидер повстанцев Абдель Малек аль-Хуси.

    Во время обращения, которое транслировал телеканал Al Masirah, связанный с движением, аль-Хуси заявил, что удары были нанесены по судам, которые нарушили введенный хуситами запрет на сотрудничество с портами Израиля, передает ТАСС.

    Ранее хуситы объявили об успешных ударах дронами по Израилю.

    Хуситы пообещали атаковать американские суда за заход в Израиль.

    22 августа 2025, 09:41 • Новости дня
    Израиль одобрил армейский план разгрома ХАМАС в секторе Газа

    Израильские власти одобрили военную операцию против ХАМАС в Газе

    Израиль одобрил армейский план разгрома ХАМАС в секторе Газа
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Израиля согласовали проведение масштабной военной операции против ХАМАС в Газе, предусматривающей интенсивные обстрелы, эвакуацию мирных жителей и сухопутное наступление.

    Израильские власти утвердили план Армии обороны Израиля по разгрому движения ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.

    Глава министерства обороны Исраэль Кац заявил, что операция будет включать интенсивный огонь, эвакуацию местных жителей и проведение наземного маневра.

    В соцсети X Кац подчеркнул: «Мы одобрили план ЦАХАЛ по разгрому ХАМАС в Газе с помощью интенсивного огня, эвакуации жителей и наземного маневра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала операцию по захвату Газы.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа.

    Израиль решил призвать 60 тыс. резервистов для наступления в секторе Газа.

    20 августа 2025, 09:09 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил Макрона в разжигании антисемитизма

    Нетаньяху: Призыв Франции признать Палестину разжигает антисемитизм

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля направил Эммануэлю Макрону письмо с упреком, что поддержка признания Палестины ведет к росту антисемитизма.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в разжигании антисемитизма из-за его намерения признать Государство Палестина, передает ТАСС.

    В письме французскому лидеру Нетаньяху отметил, что поддержка создания палестинского государства способствует росту антисемитизма во Франции. Он указал на недавние антисемитские инциденты в стране, связывая их с политикой Парижа по отношению к Израилю.

    «Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в этот антисемитский огонь», – написал премьер еврейского государства.

    По мнению Нетаньяху, позиция Франции поощряет действия палестинского движения ХАМАС, затрудняет освобождение заложников, а также провоцирует угрозы в адрес французских евреев и усиливает атмосферу ненависти к ним.

    Администрация Макрона, в свою очередь, раскритиковала заявление Нетаньяху, назвав его ошибочным и отвратительным, пообещав дать на него ответ.

    Напомним, Макрон заявил о готовности признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

    Советник Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман подверг критике высказывания президента Франции и отметил, что они мешают достижению соглашения с ХАМАС.

    Посол США в Израиле Майк Хакаби осудил решение Франции признать Палестину и сравнил этот шаг с победой нацистов во Второй мировой войне.

    Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал решение Франции и отметил ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа.

    20 августа 2025, 11:52 • Новости дня
    «Галей ЦАХАЛ»: Израиль будет проводить операцию по захвату Газы до 2026 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военная операция Израиля в городе Газа будет продолжаться до 2026 года, резервисты будут привлекаться к боевым действиям в крупных масштабах, сообщило в среду израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    Ожидается, что численность резервистов армии Израиля на пике маневров в Газе достигнет 130 тысяч человек, передает РИА «Новости».

    Армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что ЦАХАЛ готовится к длительной операции, которая продлится несколько месяцев, вплоть до 2026 года.

    В сообщении радиостанции отмечается: «Численность резервистов армии Израиля на пике маневров (в городе Газа) единовременно достигнет 130 тыс. человек. ЦАХАЛ готовится к длительной операции, которая продлится несколько месяцев ... вплоть до 2026 года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля решили призвать 60 тыс. резервистов для наступления в секторе Газа.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду согласовал проведение масштабной военной операции для установления контроля над городом Газа с последующей мобилизацией резервистов.

    20 августа 2025, 13:39 • Новости дня
    Россия и Иордания подписали соглашение о взаимной отмене виз

    Лавров и глава МИД Иордании ас-Сафади подписали соглашение об отмене виз

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров и вице-премьер Иордании, министр иностранных дел и по делам эмигрантов Айман ас-Сафади подписали соглашение о взаимной отмене виз.

    Сергей Лавров и Айман ас-Сафади подписали соглашение об освобождении туристов от визовых требований, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что граждане России и Иордании смогут находиться без визы на территории друг друга до 30 дней.

    Суммарный срок пребывания по новому соглашению не должен превышать 90 дней в течение одного года. Соглашение направлено на развитие туризма и укрепление связей между странами.

    Ранее совет министров Иордании одобрил соглашение об отмене виз с Россией.

    В МИД России заявили, что визит ас-Сафади в Москву поможет укрепить партнерские отношения между странами и активизировать совместные усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе.

    20 августа 2025, 14:57 • Новости дня
    Лавров обвинил Запад в умышленном затягивании признания Палестины

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны сознательно откладывают признание Палестины, рассчитывая, что к моменту принятия решения «признавать будет нечего», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером Иордании, главой МИД Айманом ас-Сафади.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные политики делают заявления о скором признании Палестины, видимо, рассчитывая, что в будущем «признавать будет уже нечего», передает ТАСС.

    По его словам, многие европейские лидеры объявили о планах признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН, которая состоится в конце сентября.

    Лавров задался вопросом: почему, если политика уже пришла к выводу о необходимости признания, это откладывается на два месяца?

    «У меня такое подозрение, что все эти красивые заявления о том, что скоро, через пару месяцев, признаем палестинское государство, делаются из надежды, что к этому моменту уже и признавать-то будет нечего», – заявил министр.

    Ранее Израиль предупредил Францию о последствиях после решения признать Палестину.

    Правительство Британии потребовало от премьер-министра Кира Стармера признать независимость Палестины.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении признать Государство Палестина на Генассамблее ООН в сентябре.

    Более половины немцев поддержали признание Палестины независимым государством.

    21 августа 2025, 08:20 • Новости дня
    Госдеп уволил сотрудника после разногласий по заявлению о Палестине

    Госдеп США уволил сотрудника Горейши после споров о тональности заявлений по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудник Госдепа США Шахед Горейши был уволен после конфликтов с руководством по поводу формулировок заявлений, связанных с Израилем и Палестиной, сообщила The Washington Post (WP).

    Руководство Госдепартамента США уволило сотрудника Шахеда Горейши после споров о формулировках заявлений по Израилю и Палестине, передает ТАСС.

    По данным The Washington Post, Горейши занимал должность главного специалиста по подготовке сообщений для журналистов о ближневосточном конфликте. Его увольнение состоялось 18 августа.

    Как отмечается, Горейши настаивал на публикации комментария, где подчеркивалось, что администрация США не поддерживает принудительное переселение палестинцев в секторе Газа. Данное предложение было отклонено руководством.

    Ранее в августе Горейши рекомендовал выразить соболезнования по поводу гибели пяти журналистов телеканала Al Jazeera в Газе после израильского удара. Однако его предложение также было отвергнуто, так как американское внешнеполитическое ведомство выразило сомнения относительно деятельности одного из погибших.

    Источники газеты среди должностных лиц заявили, что увольнение Горейши стало тревожным сигналом для сотрудников Госдепа и подтверждением недопустимости отклонения от произраильской позиции. Официальная причина увольнения не озвучивалась.

    Ранее израильская армия начала операцию по захвату Газы.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа.

    Палестинские власти считают, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сознательно удерживает регион в состоянии войны, опасаясь за свою политическую карьеру после ее завершения.

    21 августа 2025, 14:53 • Новости дня
    Турция запретила израильским судам заходить в порты

    Анкара ввела запрет на заход израильских судов в турецкие порты

    Tекст: Денис Тельманов

    Турецкие власти запретили посещение своих портов судами под флагом Израиля и принадлежащих израильским компаниям, установив соответствующие ограничения для судовладельцев.

    О введение запрета сообщил  ТАСС со ссылкой на телеканал NTV. Ограничения также распространяются на суда под турецким флагом – им теперь запрещено заходить в израильские порты.

    Источники канала сообщили, что новый порядок затрагивает не только прямые заходы, но и любую обработку грузов, связанных с Израилем, в турецких портах, включая перевалку контейнеров.

    Введено дополнительное требование к судовладельцам подписывать заявление об ответственности, подтверждающее отсутствие связей с Израилем и перевозки грузов либо военного оборудования для Израиля.

    Эти меры стали продолжением ранее объявленного прекращения всей торговли и таможенных операций между Турцией и Израилем, начатого с 2 мая 2024 года в ответ на действия Израиля в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные подразделения Израиля установили контрольно-пропускные пункты в нескольких населенных пунктах в провинции Эль-Кунейтра в Сирии, однако позднее отступили.

    МИД Турции осудил расширение военной операции Израиля в Газе и потребовал немедленного прекращения боевых действий.

    Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал решение Франции о признании Палестины государством и отметил ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа.

    20 августа 2025, 14:20 • Новости дня
    Лавров призвал возобновить переговоры по палестино-израильскому конфликту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва выразила обеспокоенность гуманитарной катастрофой на палестинских территориях и считает восстановление переговоров между сторонами главным условием деэскалации конфликта.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что положение на Ближнем и Среднем Востоке, а также ухудшение ситуации на Западном берегу реки Иордан вызывают серьезную тревогу у российской стороны, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, в регионе происходит настоящая гуманитарная катастрофа, и устранение гуманитарных проблем является самой срочной задачей.

    «Мы видим устранение гуманитарных проблем, предотвращение гуманитарной катастрофы в качестве самого срочного приоритетного шага», – подчеркнул он.

    Следующим шагом, по мнению Москвы, должна стать деэскалация конфликта, для чего необходимо как можно скорее возобновить переговоры между палестинцами и израильтянами. Российская сторона также призвала к принятию мер по объявлению перемирия, освобождению заложников и палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

    Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа. Израиль решил призвать 60 тыс. резервистов для наступления в секторе Газа.

    21 августа 2025, 08:00 • Новости дня
    Власти Палестины обвинили Нетаньяху в затягивании войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинские власти считают, что Биньямин Нетаньяху сознательно удерживает регион в состоянии войны, опасаясь за свою политическую карьеру после ее завершения.

    Советник президента Палестины Махмуд Аль-Хабаш заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеренно затягивает войну, опасаясь последствий для своей политической карьеры, передает РИА «Новости». Аль-Хабаш отметил: «Я не думаю, что Нетаньяху хочет перемирия – он хочет войны. С его точки зрения, любая пауза или прекращение войны лишь приблизят его уход с политической сцены в Израиле, потому что это откроет против него двери для юридической и судебной ответственности по множеству дел». Он также добавил, что речь идет не только о войне, но и о коррупционных делах, в которых обвиняется Нетаньяху, а война служит для израильского премьера «спасательной веревкой».

    Аль-Хабаш подчеркнул, что приоритетом для палестинского руководства является прекращение войны любой ценой и попытка лишить Нетаньяху оправданий для дальнейших военных действий. По его словам, этому препятствует поддержка Израиля со стороны США и политика израильского правительства, ориентированная на экспансию и применение силы.

    Советник выразил надежду, что международное давление поможет принудить Нетаньяху к согласию на прекращение огня и открытие политических возможностей для стабилизации ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала операцию по захвату Газы. Израиль решил призвать 60 тыс. резервистов для наступления в секторе Газа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа с последующей мобилизацией резервистов.

    Путин заверил, что Курская область и приграничье будут восстановлены
    Трамп признал, что Путин выглядит лучше на совместном фото на Аляске
    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы
    Сийярто назвал сроки ремонта нефтепровода «Дружба»
    Минюст внес политолога Маркова в список иноагентов
    Toyota отказалась возобновлять продажи новых автомобилей на российском рынке
    Суд Болоньи оставил под арестом украинца по делу «Северных потоков»

    Российская свинина помогает Китаю в торговых войнах

    Россия настолько преуспела в свиноводстве за последние полтора десятилетия, что готова стать продовольственной опорой и для Китая. Себя мы обеспечили свининой еще в 2018 году, а вот Китай никак не пускал наш продукт на свой рынок. Но в прошлом году все кардинально изменилось. Пекин дал зеленый свет российской свинине – и не прогадал. Потому что американская и европейская свинина оказалась «токсичной» из-за торговых войн. Подробности

    Страх потерять США заставил ЕС говорить о военной интервенции

    Работа над гарантиями безопасности для Украины, кажется, стремится в дипломатический тупик. Пока европейцы заявляют о необходимости размещения на территории республики своего контингента, Штаты заявляют, что рабочая группа до сих пор не согласовала итоговые предложения. Эксперты отмечают, что речь идет о сознательном затягивании дискуссии со стороны ЕС. Чего добивается Старый Свет и что это означает для России? Подробности

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    Только один лидер ЕС сумел отказать Трампу из-за Украины

    Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но столкнулся с неожиданным для себя препятствием. Это Венгрия, премьер которой считался главным союзником новой администрации Белого дома в ЕС, а теперь практически единственная говорит «нет», когда другие европейцы заискивают. А почему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

