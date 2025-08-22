  • Новость часаУченикам пятых-седьмых классов решили сократить уроки иностранных языков
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    2 комментария
    22 августа 2025, 13:09 • Новости дня

    Задержанный агент Украины признался в подрыве автомобиля в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ДНР задержанный агент украинской разведки сообщил о своей причастности к взрыву автомобиля, в результате которого погиб мужчина и пострадала его жена.

    Подозреваемый заявил, что его задержали за «подрыв человека в Донецке», передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

    «Установил контакт со спецслужбами Украины. После этого подорвал бомбу под автомобилем, зная, что человек погиб и пострадала его жена», – сказал он.

    Ранее в ДНР задержали двух украинских агентов, они, по версии следствия, готовили покушения на чиновников и теракты против представителей властей и участников СВО.

    До этого в Брянской области задержали трех участников ДРГ из кадровых сотрудников сил службы специальных операций ГУР Минобороны Украины, еще троих боевиков ликвидировали.

    Ранее ФСБ задержала завербованного СБУ иностранца с документами российского ВПК.

    22 августа 2025, 07:09 • Новости дня
    Bloomberg: Слова Лаврова о гарантиях безопасности Украины напугали ЕС
    Bloomberg: Слова Лаврова о гарантиях безопасности Украины напугали ЕС
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по гарантиям безопасности для Украины вызвали опасения европейских чиновников относительно дальнейших переговоров с США, сообщили источники.

    В Европе считают, что комментарии Лаврова по гарантиям безопасности для Украины могут негативно отразиться на перспективах переговоров между Россией и США, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

    После заявлений министра по вопросу гарантий в переговорах «возникла трещина». Европейские чиновники полагают, что Москва может попытаться убедить Вашингтон отказаться от предоставления гарантий Киеву и склонить к переговорам на более низком уровне.

    Источник агентства среди европейских дипломатов отметил, что слова Лаврова расцениваются как попытка затормозить процесс урегулирования через посредничество США. Министр иностранных дел России ранее говорил, что любые гарантии для Украины должны разрабатываться на принципе неделимости безопасности и распространяться на соседние страны.

    Ранее Лавров указывал, что действия так называемой «коалиции желающих» подрывают положительную динамику в украинском урегулировании. Он также подчеркивал неприемлемость для Москвы нахождения иностранных военных сил на территории Украины.

    Комментарии (10)
    21 августа 2025, 19:53 • Новости дня
    Россия вышла из процесса ООН по делу о керченском инциденте с украинскими кораблями
    Россия вышла из процесса ООН по делу о керченском инциденте с украинскими кораблями
    @ Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия отказалась продолжать участие в арбитражном процессе по инциденту с задержанием украинских военных кораблей в Черном море в 2018 году, указав на нелегитимный состав трибунала и предвзятость арбитров, сообщил МИД РФ.

    Официальное заявление Министерства иностранных дел России опубликовано на сайте ведомства.

    В документе отмечается, что Москва вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву из-за грубых нарушений процедуры и нелегитимного состава арбитража по делу о задержании в 2018 году в Черном море украинских военных кораблей.

    Процесс был инициирован Киевом в 2019 году, но Россия указывает на отсутствие нарушений международного права в своих действиях и считает представленные доказательства достаточными.

    В 2024 году Россия добилась отвода двух арбитров – из Германии и Канады, однако оставшиеся члены арбитража, по мнению Москвы, продолжили поддерживать явно антироссийскую позицию.

    Каждое новое назначение сопровождалось конфликтом интересов и ангажированностью новых арбитров против России. Российская сторона заявляет, что фактическое рассмотрение дела теперь осуществляет орган, сформированный с явными процессуальными нарушениями, без участия России и с предвзятым отношением к ней.

    Россия подчеркнула, что любое решение такого состава арбитров не будет обладать юридической силой и не будет признано Москвой. МИД напомнил о необходимости независимости судебных и арбитражных органов для справедливого разрешения международных споров.

    Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года были задержаны после нарушения границы России в ходе провокации.

    Украина в апреле 2019 года обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием немедленного освобождения судов и моряков.

    Моряков 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.

    Комментарии (10)
    21 августа 2025, 20:00 • Видео
    Гарантии для Зеленского: реальное и нет

    Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 14:09 • Новости дня
    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине

    The Guardian: Трамп временно отказался участвовать в переговорах по Украине

    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    По данным The Guardian, Дональд Трамп на время решил отказаться от участия США в переговорах по российско-украинскому урегулированию и занять, как выразился источник издания, «выжидательную позицию».

    Президент США надеется, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут самостоятельно организовать двустороннюю встречу без вмешательства Вашингтона.

    Американский лидер 19 августа подчеркнул, что главные решения по урегулированию ситуации на Украине должны принимать именно Путин и Зеленский, поскольку США, по его словам, находятся слишком далеко от места событий.

    Источник в администрации главы Белого дома сообщил газете, что Трамп будет наблюдать за развитием ситуации, чтобы оценить перспективы проведения прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель Пентагона заявил союзникам о намерении США ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины. Госсекретарь Марко Рубио получил задание вести переговоры с Европой о вариантах обеспечения безопасности Украины без участия американских войск.

    Комментарии (9)
    21 августа 2025, 18:42 • Новости дня
    Трамп заявил о скором наступлении «интересных времен» в ситуации на Украине
    Трамп заявил о скором наступлении «интересных времен» в ситуации на Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что не ожидает победы одной из сторон в конфликте на Украине без перехода в наступление, а также пообещал «интересные времена».

    Трамп заявил, что ожидает «интересные времена» в конфликте на Украине, не уточнив деталей, передает РИА «Новости».

    В сообщении в соцсети Truth Social он провел аналогию с командой, у которой есть защита, но нет права атаковать, подчеркнув: «Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя… это как отличная спортивная команда с фантастической обороной, но не имеющей права на нападение. Шансов на победу нет! То же самое с Украиной и Россией».

    Трамп также заявил, что бывший президент США Джо Байден, не дал Украине возможности для ответных ударов. Нынешний глава Белого дома добавил, что если бы сам занимал пост президента в то время, то вооруженный конфликт на Украине не начался бы.

    «Будь я президентом – без шанса. Впереди интересные времена», – резюмировал американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    Комментарии (13)
    21 августа 2025, 15:15 • Новости дня
    В Киеве признали государственными награды нацистских коллаборационистов

    Верховная рада признала государственными награды УНР и УГВР, сотрудничавших с нацистами

    Tекст: Евгения Караваева

    Верховная рада официально утвердила государственный статус наград, учрежденных украинскими националистическими организациями, включая структуры, сотрудничавшие с нацистской Германией.

    Принятый Верховной радой закон о национальной памяти признает государственными награды, созданные Украинской народной республикой (УНР) и Украинским главным освободительным советом (УГВР), передает ТАСС.

    В официальном сообщении отмечается: «Награды, учрежденные УНР и УГВР, которыми до 1991 года награждались борцы за независимость Украины в XX веке, признаются государственными наградами Украины».

    УНР была создана после событий 1917 года и действовала до занятия территории Красной Армией, продолжая существовать в эмиграции.

    УГВР образовался в 1944 году на базе Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии, которые сотрудничали с нацистами в конце Великой Отечественной войны. Позднее часть членов УГВР в эмиграции взаимодействовала с западными спецслужбами в противостоянии с СССР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Верховная рада Украины одобрила законопроект об ответственности за нахождение в населенных пунктах в зоне обязательной эвакуации без спецпропуска.

    Комментарии (10)
    22 августа 2025, 09:09 • Новости дня
    ВСУ нанесли новый удар по нефтепроводу «Дружба»

    Сийярто: ВСУ нанесли новый удар по нефтепроводу «Дружба»

    ВСУ нанесли новый удар по нефтепроводу «Дружба»
    @ Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Вера Басилая

    Нефтепровод «Дружба» вновь подвергся нападению со стороны Вооруженных сил Украины, после чего поставки нефти из России в Венгрию были прекращены, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто сообщил, что нефтепровод «Дружба» вновь подвергся нападению со стороны Вооруженных сил Украины, после чего поставки нефти из России в Венгрию были прекращены. Сийярто уточнил, что удар произошел ночью на российско-белорусской границе и стал уже третьей подобной атакой за короткое время, передает ТАСС.

    Он заявил, что считает действия Киева очередной атакой на энергетическую безопасность Венгрии и попыткой вовлечь страну в конфликт.

    По его словам, Будапешт не поддастся этим попыткам и продолжит отстаивать свои национальные интересы, а также поддерживать мирные инициативы.

    Ранее на этой неделе Украина нанесла удары беспилотниками по инфраструктуре нефтепровода «Дружба». Российские специалисты провели ремонт нефтепровода. Позже поставки нефти были восстановлены.

    Венгрия назвала действия Украины «возмутительными и неприемлемыми» и допустила возможность прекращения экспорта электроэнергии на Украину.

    Комментарии (6)
    22 августа 2025, 08:25 • Новости дня
    Госдеп заявил о ведущей роли Европы в гарантиях безопасности Украине

    CNN: Белый дом счел Европу главным участником гарантий безопасности для Киева

    Госдеп заявил о ведущей роли Европы в гарантиях безопасности Украине
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с европейскими советниками по безопасности госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом рассчитывает на ведущую роль Европы в предоставлении гарантий безопасности Украине, сообщил канал CNN.

    Согласно информации телеканала CNN, на встрече с европейскими советниками по безопасности госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Белый дом рассчитывает на ведущую роль Европы в предоставлении гарантий безопасности Украине, передает РИА «Новости».

    Сам Рубио не назвал деталей возможных гарантий, отметив только заинтересованность США в участии в обеспечении безопасности Киева, но с акцентом на ведущей роли европейских стран.

    Газета New York Times сообщала, что США рассматривают участие в гарантиях безопасности в виде поддержки с воздуха, разведывательной помощи и возможного размещения сил в Черном море, однако юридическая сила таких гарантий может потребовать одобрения Конгрессом США. Британская газета Times отмечала интерес Европы к размещению истребителей в Румынии и продолжению поставок ракет и спутниковых услуг для Украины.

    CNN уточнил, что обсуждается использование беспилотных летательных аппаратов для воздушной поддержки, поскольку в администрации США нет единого мнения о привлечении американских пилотов к пилотируемым миссиям над Украиной. В качестве промежуточного варианта рассматривается патрулирование с применением беспилотников для получения разведывательных данных, хотя это ограничение требует от других стран выделения дополнительных средств.

    Напомним, Вашингтон обсуждает возможные сценарии воздушной поддержки украинской армии с упором на беспилотные летательные аппараты.

    Предложения вице-президента США Джей Ди Вэнса по гарантиям безопасности расстроили лидеров европейских стран.

    Европейские страны заявляют о необходимости размещения своего воинского контингента на территории Украины.

    Россия отказалась давать Украине гарантии безопасности на условиях изоляции и сдерживания Москвы.

    Комментарии (8)
    22 августа 2025, 12:09 • Новости дня
    Bloomberg обвинило Россию в привлечении молодых африканок к производству боевых дронов в Татарстане
    Bloomberg обвинило Россию в привлечении молодых африканок к производству боевых дронов в Татарстане
    @ alabuga.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Власти ЮАР начали расследовать возможное привлечение молодых африканских женщин на предприятия по производству дронов в индустриальной зоне Татарстана, сообщает Bloomberg.

    Южноафриканское правительство приступило к расследованию деятельности российских компаний, которые якобы набирают молодых африканок для работы в Татарстане, передает Bloomberg. Один из главных рекрутеров, как отмечает агентство, – особая экономическая зона «Алабуга», где производят военные беспилотники.

    В мае местное отделение BRICS Women’s Business Alliance подписало соглашение о поставке 5,6 тыс. работников для компаний «Алабуга» и Etalonstroi Ural в 2025 году. Ранее в соцсетях распространялись объявления о вакансиях для женщин 18–22 лет на строительные и сервисные должности.

    Некоторые африканские работницы сообщили, что якобы их приглашали на работу под предлогом стандартных вакансий, а по прибытии отправляли собирать дроны-камикадзе Shahed 136, о чем говорится в исследованиях, в том числе Института науки и международной безопасности (ISIS).

    Представители «Алабуги» на публичных мероприятиях отвергают подобные обвинения и заявляют, что африканок не отправляют на производство дронов.

    Южноафриканский департамент международных отношений сообщил о расследовании,  подчеркнув, однако, что пока не располагает доказательствами нарушений, но отмечает обеспокоенность из-за масштабного набора молодежи фирмой «Алабуга». В министерстве по делам женщин ЮАР также отвергли связь с программой.

    По данным компании, к середине 2024 года из 182 новых сотрудников только шесть были из Южной Африки. В самой Южной Африке безработица среди женщин младше 34 лет превышает 48%, и подобные программы воспринимаются как шанс на стабильную работу, несмотря на риски.

    Ранее во время атаки беспилотников на ОЭЗ «Алабуга» пострадали граждане девяти стран. Большинство пострадавших оказались гражданами стран Африки, еще один был гражданином Киргизии.

    Украина обвинила Китай в помощи России по производству беспилотников. Китай отрицал свое участие в таких поставках.

    Комментарии (10)
    22 августа 2025, 10:45 • Новости дня
    Появилось фото арестованного за теракты на «Северных потоках» украинца

    Итальянский портал Openonline опубликовал фото арестованного за «Северные потоки»

    Появилось фото арестованного за теракты на «Северных потоках» украинца
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский новостной портал Open.online опубликовал первый снимок гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного по делу о взрывах на «Северных потоках».

    Фотография арестованного гражданина Украины Сергея Кузнецова была опубликована итальянским порталом Open.online, передает РИА «Новости». На снимке изображен лысый мужчина средних лет с короткими усами и бородой.

    Кузнецов был задержан в Италии по запросу Германии в рамках расследования по делу о диверсиях на «Северных потоках». Украинца называют бывшим сотрудником спецслужб своей страны. После его задержания итальянские СМИ сообщили о возможной причастности Кузнецова к другому громкому происшествию с украинским следом.

    Прокуратура Генуи запросила данные относительно связи Кузнецова с февральскими взрывами на нефтяном танкере в Савоне, целью которых, по информации СМИ, был удар по «теневому флоту» под иностранными флагами, перевозящему нефть российского происхождения в обход санкций.

    Ранее сообщалось, что украинцу Сергею Кузнецову грозит до 15 лет тюрьмы после возможной экстрадиции в Германию.

    Кузнецова задержали в Италии по подозрению в причастности к подрывам «Северных потоков».

    Подозреваемого по делу «Северных потоков» задержали во время его отдыха в Италии.

    Комментарии (2)
    22 августа 2025, 11:47 • Новости дня
    ВС России ударом ФАБ-3000 уничтожили штаб бригады ВСУ в Харьковской области
    ВС России ударом ФАБ-3000 уничтожили штаб бригады ВСУ в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Трехтонная авиабомба ФАБ-3000 полностью разрушила штаб 77-й бригады ВСУ, находившийся в подвале школы в селе Лесная Стенка в Харьковской области.

    Российские военные уничтожили штаб и командование 77-й аэромобильной бригады ВСУ в Харьковской области ударом фугасной авиабомбы ФАБ-3000, передает Lenta.ru. По данным Telegram-канала Shot, штаб бригады располагался в подвале школы в селе Лесная Стенка.

    Сообщается, что удар был нанесен накануне около пяти вечера. В результате атаки ликвидированы не менее 50 украинских военных – примерно 30 из них погибли сразу, остальные оказались под завалами. Среди гражданского населения пострадавших нет.

    Ранее российские войска сбросили ФАБ-3000 и ФАБ-500 на пункты временной дислокации ВСУ в Константиновке и селе Гремяч.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Чугуеве Харьковской области.

    Российские военные нанесли удары по ключевым позициям ВСУ и нацгвардии в Донбассе с применением авиабомб ФАБ и управляемых ракет.

    ВКС России поразили пункты ВСУ и склад БПЛА в ДНР и Черниговской области.

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и энергетическим объектам, обеспечивавшим их работу.

    Комментарии (5)
    22 августа 2025, 01:59 • Новости дня
    США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками из «Пяти глаз»

    CBS: США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками из «Пяти глаз»

    США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками из «Пяти глаз»
    @ Ezequiel3585/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американские спецслужбы по решению директора национальной разведки Тулси Габбард перестали передавать данные о мирных переговорах между Россией и Украиной партнерам по альянсу «Пять глаз» , сообщает CBS.

    По данным CBS, Габбард несколько недель назад издала директиву, запрещающую передачу Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Британии «информации, касающуюся мирных переговоров между Россией и Украиной», передает РИА «Новости».

    Обмен дипломатическими сведениями, полученными иными способами, а также военной информацией, не связанной с переговорами, не ограничивается. В частности, решение не затрагивает обмен информацией, которой США «делятся с украинскими военными для содействия их оборонительным операциям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент США Дональд Трамп предъявил России ультиматум по украинскому урегулированию. Однако в августе на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.


    Комментарии (2)
    21 августа 2025, 21:01 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной смене подхода США к России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в эфире одной из американских радиостанций заявил о вероятном изменении подхода США к России и конфликту на Украине.

    По словам Трампа, в течение двух недель станет ясно, возможно ли мирное решение ситуации, передает ТАСС.

    «Дам вам знать. Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», – сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли мир на Украине.

    Ранее Трамп не исключил срыва украинского урегулирования. Он также заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива украинского урегулирования.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 08:12 • Новости дня
    Украина через дипмиссии поставила оружие террористам в Африку
    Украина через дипмиссии поставила оружие террористам в Африку
    @ Farah Abdi Warsameh/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина тайно использовала дипломатические миссии для транспортировки оружия и инструкторов террористическим группировкам в африканских странах, затронув Мавританию, Мали и ДРК, сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

    По словам Иванова, украинские спецслужбы применяют дипломатическое прикрытие своих посольств для поставок военной техники и инструкторов террористическим организациям в Африке, передает ТАСС.

    Он рассказал, что украинцы действуют скрытно, используя, в частности, каналы посольства Украины в Мавритании. По его словам, техника и бойцы проходят через плохо охраняемые участки границы с Мавританией и направляются вглубь Мали.

    Аналогичные схемы, по информации Иванова, действуют и в других странах региона. Он уточнил, что переброска украинских инструкторов и дронов боевикам исламистской группировки «Альянс демократических сил» в Демократической Республике Конго осуществляется через украинское посольство в Киншасе. Недавно стало известно, что украинские дипломаты в Алжире координируют поставки беспилотников в разные африканские страны.

    Иванов подчеркнул, что подобные действия Украины направлены на создание новых очагов нестабильности, оказывая давление на африканские государства, заявившие о независимости от Запада. Он добавил, что для стран, только что обретших суверенитет, таких как Мали или Буркина-Фасо, украинское вмешательство грозит новым витком нестабильности.

    Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский потребовал в ООН расследовать поддержку Украиной боевиков в Африке.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина, проигрывая конфликт с Россией, решила стимулировать террористическую активность в африканских государствах, открывая там второй фронт.

    Власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом вооруженных террористов.

    Глава МИД Мали Абдулай Диоп в ноябре обвинил Украину в сотрудничестве с террористами в Западной Африке и призвал ООН принять меры.

    Комментарии (2)
    22 августа 2025, 03:56 • Новости дня
    Губернатор Бочаров сообщил о массированной атаке БПЛА на Волгоградскую область
    Губернатор Бочаров сообщил о массированной атаке БПЛА на Волгоградскую область
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

    «Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации Волгоградской области.

    По его словам, в результате падения обломков беспилотников на юге Волгограда, в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона, произошло возгорание сухой растительности. Пожарные расчеты уже работают на местах для ликвидации очагов возгорания. По предварительным данным, никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области в результате детонации дрона пострадал мирный житель. В Брянской области в результате атаки беспилотника пострадали два мирных жителя.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР
    Российские войска освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки за минувшие сутки продвинулись вглубь обороны противника, освободив Катериновку, а группировка «Центр» освободила Владимировку и Русин Яр в Донецкой народной республике (ДНР).

    Южная группировка за минувшую неделю также освободила Александро-Шультино в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1610 военнослужащих, семь бронемашин, в том числе американские бронетранспортер М113, два MaxxPro и бронемашина HMMWV.

    Уничтожены 18 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов с боеприпасами, горючим и материальными средствами.

    Подразделения группировки «Центр» за последнюю неделю также освободили населенные пункты Сухецкое и Панковку в ДНР. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял до 2840 военнослужащих, два танка, 30 бронемашин, включая три американских бронетранспортера М113 и четыре турецких бронеавтомобиля Kirpi, а также 19 орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в Сумской области нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1120 военнослужащих, три танка, 23 бронемашины. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 41 склад боеприпасов, горючего и матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» на неделе освободили Колодези в ДНР. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    Противник при этом потерял более 1650 военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких танка Leopard, 28 бронемашин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», 39 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 35 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» в результате решительных действий освободили Вороное и Новогеоргиевку в Днепропетровской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих, пять танков, 25 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны.

    Противник потерял более 555 военнослужащих, пять бронемашин, включая три американских бронеавтомобиля HMMWV, 15 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены 46 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов с боеприпасами, горючим и матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки. За день до этого они освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР. А ранее российские войска освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    Российская свинина помогает Китаю в торговых войнах

    Россия настолько преуспела в свиноводстве за последние полтора десятилетия, что готова стать продовольственной опорой и для Китая. Себя мы обеспечили свининой еще в 2018 году, а вот Китай никак не пускал наш продукт на свой рынок. Но в прошлом году все кардинально изменилось. Пекин дал зеленый свет российской свинине – и не прогадал. Потому что американская и европейская свинина оказалась «токсичной» из-за торговых войн. Подробности

    Страх потерять США заставил ЕС говорить о военной интервенции

    Работа над гарантиями безопасности для Украины, кажется, стремится в дипломатический тупик. Пока европейцы заявляют о необходимости размещения на территории республики своего контингента, Штаты заявляют, что рабочая группа до сих пор не согласовала итоговые предложения. Эксперты отмечают, что речь идет о сознательном затягивании дискуссии со стороны ЕС. Чего добивается Старый Свет и что это означает для России? Подробности

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    Только один лидер ЕС сумел отказать Трампу из-за Украины

    Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но столкнулся с неожиданным для себя препятствием. Это Венгрия, премьер которой считался главным союзником новой администрации Белого дома в ЕС, а теперь практически единственная говорит «нет», когда другие европейцы заискивают. А почему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

