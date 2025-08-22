Задержанный агент Украины признался в подрыве автомобиля в ДНР

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемый заявил, что его задержали за «подрыв человека в Донецке», передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

«Установил контакт со спецслужбами Украины. После этого подорвал бомбу под автомобилем, зная, что человек погиб и пострадала его жена», – сказал он.

Ранее в ДНР задержали двух украинских агентов, они, по версии следствия, готовили покушения на чиновников и теракты против представителей властей и участников СВО.

До этого в Брянской области задержали трех участников ДРГ из кадровых сотрудников сил службы специальных операций ГУР Минобороны Украины, еще троих боевиков ликвидировали.

Ранее ФСБ задержала завербованного СБУ иностранца с документами российского ВПК.