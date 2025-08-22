Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Умер четырехкратный чемпион России по футзалу Юрий Руднев
Прославленный российский тренер по футзалу Юрий Руднев ушел из жизни на 71-м году, сообщили в Российском футбольном союзе.
Российский тренер по футзалу Юрий Руднев скончался в возрасте 70 лет, передает ТАСС. Причина смерти не называется.
Руднев начал свою спортивную карьеру в ленинградском клубе «Кировец» и после завершения игровой деятельности стал тренером. В футзале он работал с 1993 года, а уже в 2001 году привел екатеринбургскую «Альфу» к победе в Кубке России. Год спустя команда под его руководством выиграла Кубок обладателей кубков.
Самых громких успехов Юрий Руднев добился с московским «Динамо». Под его руководством клуб четырежды становился чемпионом России (в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах) и пять раз выигрывал кубок страны. В сезоне 2006/07 «Динамо» под его руководством также взяло Кубок УЕФА, что стало одним из главных достижений тренера.