В России открылась регистрация на «Первый кубок нейроконтента»

Запуск регистрации на инициировала президентская платформа «Россия – страна возможностей» совместно с Институтом развития интернета. Проект ориентирован на поддержку дизайнеров, разработчиков, контент-менеджеров и других специалистов, использующих искусственный интеллект для создания инновационного контента.

Соревнование объединит команды и независимых авторов, которые смогут заявить о себе на федеральном уровне и побороться за контракт с АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» на сумму 500 тыс. рублей.

«Сегодня важно создавать систему производства контента о достижениях нашей страны с использованием нейросетей. Президентская платформа совместно с Институтом развития интернета запускает пилотный конкурс для творческих команд, имеющих опыт в генерации такого контента. Для них – это возможность заявить о себе на всю страну и побороться за первый в истории кубок нейроконтента», – заявил первый заместитель гендиректора платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Гендиректор ИРИ Алексей Гореславский добавил, что создание продуктов с использованием искусственного интеллекта – один из развивающихся трендов, и проект даст талантливым специалистам возможность научиться новому и реализовать востребованные идеи.

Тематика конкурсных работ – «Россия будущего – это…». Программа включает образовательные мастер-классы, практические задания, очный хакатон и презентацию итоговых проектов перед жюри. Участниками могут стать все желающие старше 16 лет, обладающие базовыми навыками работы с нейросетями, монтажа и подтвержденным опытом в медиа. Прием заявок открыт до 28 августа.