В Нигере уничтожили лидера террористической группировки «Боко харам»

Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделения армии Нигера нанесли три последовательных авиаудара по позиции экстремистов на острове Шилава в области Диффа 15 августа, передает ТАСС со ссылкой на сообщение командования Нигера.

По имеющейся информации, экстремист был убит в результате совместной работы наземных и воздушных подразделений рано утром.

Бакура, настоящее имя которого Ибрагим Махамаду, вступил в «Боко харам» в 2012 году, а руководил группировкой последние четыре года. На момент ликвидации ему было около 40 лет. Эксперты оценивают численность «Боко харам» примерно в 10 тыс. человек.

В июне в популярной столовой на рынке города Кондуга в штате Борно в Нигерии погибли минимум 24 человека в результате теракта, устроенного женщиной-смертницей.

В том же месяце нигерийские военно-воздушные силы ракетно-бомбовыми ударами уничтожили несколько баз террористов в штате Борно.