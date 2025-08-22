Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.0 комментариев
В Нигере уничтожили лидера террористической группировки «Боко харам»
Правительственные войска Нигера провели воздушную операцию на острове Шилава и уничтожили лидера экстремистской группировки «Боко харам» Ибрагима Махамаду, известного как Бакура, сообщило командование вооруженными силами страны.
Подразделения армии Нигера нанесли три последовательных авиаудара по позиции экстремистов на острове Шилава в области Диффа 15 августа, передает ТАСС со ссылкой на сообщение командования Нигера.
По имеющейся информации, экстремист был убит в результате совместной работы наземных и воздушных подразделений рано утром.
Бакура, настоящее имя которого Ибрагим Махамаду, вступил в «Боко харам» в 2012 году, а руководил группировкой последние четыре года. На момент ликвидации ему было около 40 лет. Эксперты оценивают численность «Боко харам» примерно в 10 тыс. человек.
В июне в популярной столовой на рынке города Кондуга в штате Борно в Нигерии погибли минимум 24 человека в результате теракта, устроенного женщиной-смертницей.
В том же месяце нигерийские военно-воздушные силы ракетно-бомбовыми ударами уничтожили несколько баз террористов в штате Борно.