    Сербский мир подожгли с двух сторон
    Лавров сообщил о будущей совместной добыче ресурсов в Арктике с Индией
    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине
    Верховный суд объяснил разницу между взяткой и откатом
    Лавров отверг гарантии безопасности Украине в логике сдерживания России
    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине
    В Киеве признали государственными награды нацистских коллаборационистов
    УПЦ потребовала объяснить обращение с мощами в Киево-Печерской лавре
    Чемезов объяснил неактуальность пассажирского сверхзвукового самолета
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    21 августа 2025, 15:25

    ЕС объявил о намерении нарастить закупки вооружений у США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз планирует значительно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США при поддержке и содействии правительства США.

    Об этом говорится в совместном заявлении по случаю анонсирования рамочного соглашения «О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле», передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что новое обязательство направлено на углубление сотрудничества в оборонной промышленности между ЕС и США и укрепление оперативной совместимости НАТО.

    В тексте заявления отмечается, что Евросоюз считает приоритетом оснащение европейских союзников передовыми и надежными оборонными технологиями.

    «Это обязательство отражает общий стратегический приоритет по углублению трансатлантического сотрудничества в оборонной промышленности, укреплению оперативной совместимости НАТО и обеспечению того, чтобы европейские союзники были оснащены самыми передовыми и надежными из имеющихся оборонных технологий», – говорится в документе.

    Ранее в Еврокомиссии призвали снизить зависимость ЕС от оружия США.

    Сообщалось, что ряд стран ЕС отказался покупать оружие у США для Украины.

    Напомним, ЕС заявил о планах закупить у США энергоресурсы на 750 млрд долларов.

    18 августа 2025, 20:05
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину

    МИД России предостерег НАТО от ввода войск на Украину

    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, подчеркнули в МИД России на фоне заявлений британских официальных лиц по украинскому конфликту.

    В официальном комментарии спикера МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что подобные инициативы идут вразрез с усилиями Москвы и Вашингтона по поиску справедливого и устойчивого урегулирования конфликта, включая искоренение его первопричин.

    МИД сообщил, что в совместном заявлении 17 августа, сделанном после онлайн-заседания «коалиции желающих» под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, была вновь озвучена идея размещения западного военного контингента на Украине в случае достижения договоренности о прекращении огня. Министр обороны Британии Джон Хили 15 августа заявил о готовности отправить на Украину британских военных для поддержания режима прекращения огня, когда он будет установлен.

    В Москве считают роль Британии в разжигании конфликта на Украине хорошо известной. Сообщается, что Лондон не скрывает своего стремления использовать Украину как геополитический инструмент для давления на Россию и пытается продемонстрировать лидерство в вопросе поддержки киевских властей и мобилизации помощи для украинских вооруженных формирований. Российские власти уверены, что британская политика лишь подталкивает ситуацию к опасной грани и увеличивает риск глобального конфликта.

    Москва вновь подтвердила свою категорическую позицию против любого присутствия военных контингентов стран НАТО на Украине, расценивая это как провокацию и источник эскалации. В заявлении отмечается, что подобные идеи со стороны Британии и ряда других европейских стран фиксируют их провокационные и агрессивные устремления на украинском направлении.

    По мнению российских властей, подобные заявления Лондона способствуют затягиванию конфликта и не оставляют Киеву шансов на мирное урегулирование. В завершение Россия призвала Британию отказаться от опасных геополитических шагов и не мешать переговорам между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее глава МИД Германии не исключил отправку военных на Украину.

    20 августа 2025, 01:25
    Guardian описала момент, когда Зеленский заставил евросвиту поволноваться

    Guardian описала напряженный момент с Зеленским и Трампом в Белом доме

    Guardian описала момент, когда Зеленский заставил евросвиту поволноваться
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский получил гораздо более радушный прием как со стороны американского президента Дональда Трампа, так и со стороны вице-президента Вэнса, однако был момент, когда его европейская группа поддержки сжала кулаки.

    «Самый волнующий момент во вступительном слове наступил, когда Зеленский начал подробно рассказывать о приоритетах Украины по прекращению войны, обо всех положительных моментах, которые Трамп, казалось, не был заинтересован подробно обсуждать», – пишет Guardian, описывая сложный для евросвиты Зеленского момент.

    По мере того, как шли минуты, лицо президента Франции Эммануэля Макрона становилось все мрачнее. Когда Трамп попытался перебить Зеленского, он продолжал говорить, отмечает газета.

    «Затем внезапно, словно придя в себя, украинский лидер выпрямился на стуле и быстро завершил речь. Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, быстро вскочил и, как можно скорее, произнес главные слова, которые хотел услышать Трамп: «Спасибо», – говорится в материале газеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил надежду на проведение трехсторонней встречи по Украине. Он заявил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России к любым форматам переговоров по Украине.

    20 августа 2025, 14:26
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    21 августа 2025, 11:01
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России, пишет The New York Times.

    Западные страны могут направить войска на Украину после окончания боевых действий, не дожидаясь согласия России, пишет The New York Times.

    Аналитики считают, что такой шаг может рассматриваться отдельными государствами как возможный вариант обеспечения безопасности Украины в поствоенный период. Однако другие эксперты уверены, что Россия не согласится на мирное соглашение, если угроза появления западных военных на Украине сохранится.

    Европейские и украинские официальные лица назвали идею российских гарантий безопасности Украины абсурдной, что подчеркивает серьезные разногласия между сторонами в вопросах будущей безопасности страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Москва настаивает на своем участии в будущих гарантиях безопасности Украины. По его словам, обсуждать вопросы коллективной безопасности без участия России – «утопия, путь в никуда».

    Лавров также отметил, что Россия готова рассматривать гарантии безопасности для Украины только при условии, что Москва будет одним из гарантов и что на территории страны не будет западных войск. Аналогичные условия обсуждались на переговорах России и Украины весной 2022 года: речь шла о запрете вступления Украины в военные альянсы и размещения иностранных военных баз.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    Премьер Италии Джорджа Мелони отвергла инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину, предупредив о возможных опасных последствиях.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности, которые имеют антироссийский характер.

    20 августа 2025, 12:48
    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины

    Дипломат Долгов: Европа настаивает на вводе войск на Украину, чтобы торпедировать мирные переговоры

    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Рассуждения Европы о размещении контингента на Украине – провокационный разогрев информационного поля. Лидеры ЕС, делающие ставку на продолжение конфликта, таким образом стремятся сорвать урегулирование, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. По его словам, лучшей гарантией безопасности Украины станет безъядерный и нейтральный статус страны.

    «Позиция России относительно присутствия контингента стран НАТО на Украине известна: для Москвы неприемлемо размещение иностранных сил. Тем не менее европейские политики продолжают педалировать идею о вводе своих войск в рамках мирного соглашения. Делают это они не просто так: их цель – торпедировать любые договоренности между российской и американской сторонами», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По словам собеседника, Брюссель делает ставку на конфликт, а мир ему не нужен, ведь в таком случае лидеры ЕС теряют источник финансового заработка и возможность заполучить дополнительные политические очки. «Поэтому тот же Эммануэль Макрон практически каждый день выступает с заявлениями, направленными на то, чтобы сбить нас с последовательной, уравновешенной и спокойной позиции», – указал дипломат.

    Вместе с тем никто из европейцев на деле не готов отправлять свои войска на Украину. Долгов напомнил, что ранее британские официальные лица рассматривали развертывание до 30 тыс. военнослужащих, позже эта цифра была сокращена. «Этого хватит на то, чтобы «обеспечить безопасность» полевой кухни», – иронично отметил спикер, назвав громогласные заявления Европы о контингентах «провокационным разогревом информационного поля».

    Кроме того, европейцы не станут предпринимать шаги по размещению войск без финального согласия со стороны Вашингтона, добавил собеседник. «Ни Владимир Зеленский, ни группа европейских политиков, которые приехали в Белый дом в понедельник, не обладают субъектностью. На этом фоне важна позиция Дональда Трампа и его администрации», – подчеркнул он, указав на продуктивные переговоры президентов России и США на Аляске, по итогам которых позиции сторон сблизились.

    «Лучшей гарантией безопасности Украины является ее возвращение к основам, которые были определены при обретении независимости. Речь идет о безъядерном и нейтральном статусе – отказе от участия в военных альянсах и от размещения иностранных баз на своей территории; обеспечении прав русского языка. Другими словами, Киеву следует вернуться к истокам и убрать все, что было привнесено за последние несколько десятков лет», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о готовности около десяти стран направить войска на Украину. По информации источников Bloomberg, в рамках разрабатываемого пакета гарантий безопасности на первом этапе западные государства окажут помощь украинским военным в «обучении и подкреплении». Франция и Британия намерены отправить «сотни» своих солдат, которые будут находиться вдали от линии соприкосновения.

    На следующем этапе США будут делиться разведданными, помогать с поставками оружия и, возможно, с противовоздушной обороной, говорится в материале. Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что отправка американских сил на Украину не рассматривается, но Вашингтон может в рамках гарантий безопасности обеспечить защиту страны с воздуха.

    В ближайшие дни европейские военные чиновники встретятся с коллегами из Штатов, чтобы конкретизировать планы «по предоставлению надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил обеспечения безопасности в случае прекращения боевых действий», сказано в заявлении британского правительства.

    Напомним, вопрос о предоставлении гарантий безопасности Киеву затрагивался и на саммите на Аляске. Тогда Владимир Путин согласился с необходимостью подобной инициативы, а также заявил, что Москва готова работать над ее реализацией – но не в ущерб базовым вопросам национальной безопасности России.

    В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о неприемлемости размещения войск государств НАТО на Украине. По ее словам, подобный шаг «чреват неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями».

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал пресечь дискуссии о вводе иностранных сил на Украину. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону относительно гарантий безопасности и как Москва может повлиять на планы европейцев.

    19 августа 2025, 01:25
    В Белом доме сообщили о завершении встречи Трампа с Зеленским и лидерами Европы

    Tекст: Антон Антонов

    В Белом доме завершились переговоры между президентом США Дональдома Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями европейских стран, сообщил пресс-пул Белого дома.

    «Многосторонняя встреча завершилась», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что после того, как завершилась основная часть переговоров, встреча продолжилась за закрытыми дверями.

    19 августа 2025, 01:40
    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы

    Трамп обсудил гарантии безопасности для Украины с Зеленским и лидерами Европы

    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами Европы обсуждалось предоставление Украине гарантий безопасности.

    «В ходе встречи мы обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он заявил, что обсуждались гарантии, которые будут предоставлены европейскими государствами «в координации с США».

    По словам Трампа, участники встречи выразили радость в связи с возможностью мирного урегулирования между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Трамп сообщил о начале подготовки к встрече Путина с Зеленским.

    19 августа 2025, 19:44
    Каллас пообещала новые санкции против России

    Каллас: ЕС будет тренировать ВСУ и вводить санкции против России

    Каллас пообещала новые санкции против России
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз не доверяет договоренностям с Россией по урегулированию на Украине, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Каллас написала, что Брюссель «не верит, что Россия выполнит свои обязательства и обещания» по данному вопросу, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что, по мнению ЕС, «гарантии безопасности для Украины должны сдержать Россию и не дать ей перегруппироваться». В связи с этим, европейские страны продолжат тренировать Вооруженные силы Украины и разрабатывать новые антироссийские санкции.

    Она сообщила, что следующий пакет санкций ЕС против Москвы должен быть готов к следующему месяцу. Вопрос об ужесточении ограничительных мер будет вынесен на обсуждение министров иностранных дел и обороны Евросоюза на встрече, намеченной на 28–30 августа в Брюсселе. Общего заявления по итогам экстренного саммита ЕС пока не опубликовано.

    Ранее глава нидерландского правительства Дик Схоф заявил, что европейские страны намерены дальше поддерживать Украину и усиливать санкционное давление на Москву.

    Официальный представитель Европейской комиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе рассказала о планах ввести новый пакет санкций против России в сентябре.

    В июле МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций.

    21 августа 2025, 12:24
    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине

    Политолог Рар: План Мелони не остановит милитаризацию Украины Европой

    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Хотя план премьера Италии по гарантиям Украине не предусматривает размещения иностранных войск, у инициативы есть недостаток: Европа не остановит милитаризацию страны, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложение Джорджи Мелони варианта «НАТО-лайт» для Киева.

    «После того как активизировалась дискуссия о мирном урегулировании украинского кризиса, в повестке вновь возникла тема о гарантиях безопасности для Украины. Членство страны в НАТО исключается – этот вопрос никто больше не поднимает», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Между тем, по его словам, «на столе» как минимум три варианта. Первый – план Эммануэля Макрона, который поддерживают Кир Стармер и Фридрих Мерц. «Он предусматривает размещение контингентов Франции, Британии и Германии на территории Западной Украины и на западном побережье Черного моря», – указал собеседник.

    «Однако без поддержки США идея нереализуемая, а Дональд Трамп не хочет направлять американские войска», – добавил эксперт. Второй вариант гарантий предполагает дислокацию «миротворческих сил» ООН на линии боевого соприкосновения, продолжил Рар, уточнив, что решение не может быть принято без согласия всех постоянных членов Совбеза организации.

    Еще один вариант – это план премьера Италии Джорджи Мелони. Ее предложение подразумевает отдельные договоры между Киевом и его союзниками о военном сотрудничестве и помощи, отметил спикер. «Несмотря на то, что речи о размещении иностранных войск на Украине не идет, что отвечает интересам России, у инициативы есть недостаток: она не остановит милитаризацию страны при участии Европы», – детализировал политолог.

    «Как будут развиваться события, и удастся ли найти компромисс? В былые годы мирные договоры основывались на пактах о ненападение. Может, такой путь окажется приемлемым для Москвы и Киева?», – задается риторическими вопросами Рар.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила вариант «НАТО-лайт» в качестве гарантий безопасности для Украины. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, инициатива не предусматривает вступления украинской стороны в Североатлантический альянс, однако формирует институциональный механизм оказания коллективной поддержки, аналогичный пятой статье устава блока.

    Так, согласно предложенному Мелони плану, союзники Киева берут на себя обязательство в срочном порядке – в течение 24 часов – определять меры ответного характера в случае нападения. Среди возможных вариантов действий: быстрое предоставление Украине военной поддержки и экономической помощи, усиление армии, уточнили источники Bloomberg.

    Дискуссия о гарантиях активизировалась после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Именно тогда президент России заявил, что Москва готова к совместной работе над обеспечением безопасности Украины. Затем американский лидер обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским и главами европейских государств на встрече в Белом доме.

    По ее итогам была создана профильная группа, целью которой стала итоговая разработка гарантий безопасности. Возглавил ее госсекретарь Марко Рубио. Несмотря на то, что «коллектив» западных дипломатов до сих пор не предоставил официальной позиции по содержанию будущих договоренностей, некоторые европейские лидеры уже озвучили свои «пожелания» в их отношении.

    Так, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». При этом Трамп в интервью Fox News заверил сторонников MAGA, что он не станет посылать американские войска на Украину. 

    Россия настаивает на том, чтобы гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и учитывали интересы ее соседей. В этой связи глава МИД Сергей Лавров напомнил, что данный вопрос уже поднимался в ходе двусторонних переговоров Киева и Москвы в Стамбуле в 2022 году.

    Тогда украинская делегация самостоятельно предложила разработать гарантии безопасности, участниками которой стали бы все постоянные члены Совета безопасности ООН (СБ ООН), а также некоторые отдельные страны, в частности, Германия и Турция. По словам Лаврова, российская сторона подобную инициативу поддержала.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу.

    20 августа 2025, 11:31
    Politico: Лидеры Европы ждут провала мирных переговоров по Украине
    Politico: Лидеры Европы ждут провала мирных переговоров по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры крупнейших европейских стран выразили сомнения в готовности Москвы к заключению мира и поддержали жесткую стратегию по отношению к России, сообщает Politico.

    Европейские лидеры не верят в искреннее стремление президента России Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта на Украине, передает Politico.

    Основной план европейцев – поощрять инициативу Дональда Трампа, чтобы тот лично убедился в нежелании Москвы договариваться и усилил давление на Россию.

    «Думаю ли я, что президент Путин хочет мира? Нет. Думаю ли я, что президент Трамп хочет мира? Да», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон подчеркнул, что Москва настаивает на капитуляции Киева и требует уступок по территории, отвергая ключевые гарантии безопасности для Украины.

    Дипломаты, участвовавшие в экстренных консультациях в Европе, отмечают, что общий настрой лидеров – поддержка идеи переговоров ради проверки позиции России и одновременное лоббирование жестких санкций. Европейские страны рассчитывают, что санкционное давление США и возможное ужесточение ограничений по торговле с Китаем помогут склонить Москву к уступкам.

    Лидеры Евросоюза провели серию экстренных совещаний на фоне подготовки к возможному саммиту России и Украины. Одновременно в Вашингтоне прошли переговоры военных и политических лидеров, где обсуждались гарантии безопасности для Киева. ЕС также смягчил требование о немедленном прекращении огня до начала переговоров, чтобы поддержать американскую инициативу.

    В то же время Дональд Трамп впервые публично допустил, что президент России может не идти на уступки в переговорах. «В ближайшие недели мы узнаем, хочет ли президент Путин заключить сделку», – заявил Трамп.

    Ранее США и ЕС поддержали предоставление Украине гарантий безопасности. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что их центральным элементом должно стать создание мощной армии, способной самостоятельно противостоять любым угрозам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа пытается навязать Украине гарантии безопасности с антироссийским уклоном.

    19 августа 2025, 17:47
    Орбан предложил провести саммит лидеров ЕС с Россией

    Орбан предложил на онлайн-саммите ЕС срочно собрать саммит с Россией

    Орбан предложил провести саммит лидеров ЕС с Россией
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский премьер Виктор Орбан выступил с инициативой экстренно организовать встречу Евросоюза и России по итогам онлайн-саммита.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением собрать саммит лидеров Евросоюза с Россией, передает РИА «Новости». Он сообщил, что инициатива обсуждалась на онлайн-саммите ЕС во вторник.

    Орбан написал в соцсети Facebook (продукт компании Meta, запрещенной в РФ как экстремистская): «На повестке дня венгерская инициатива о том, чтобы Евросоюз как можно скорее предложил провести саммит Европа – Россия». Другие детали инициативы и возможные сроки обсуждения не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская стратегия по изоляции России не дала результатов и конфликт на Украине требует дипломатического решения.

    Вопрос санкций на российско-американском саммите на Аляске не обсуждался, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Президент США Дональд Трамп допустил, что договоренности по урегулированию ситуации на Украине могут так и не быть достигнуты.

    19 августа 2025, 10:01
    Медведев: «Коалиция желающих» войны с Россией не смогла переиграть Трампа
    Медведев: «Коалиция желающих» войны с Россией не смогла переиграть Трампа
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коалиция, выступающая за войну с Россией, не смогла переиграть президента США Дональда Трампа на его поле.

    Дмитрий Медведев выразил мнение, что западная коалиция, стремящаяся к войне с Россией, не смогла добиться преимущества над Дональдом Трампом во время переговоров по Украине в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    По его словам, Европа выражала благодарность и старалась угодить, однако остается вопрос.

    «Вопрос в том, что запоет дома о гарантиях и территориях киевский шут, снова нацепив зеленую военную форму», – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов отметил, что заявления Трампа во время встречи с Владимиром Зеленским и европейскими руководителями стали тяжелым ударом для последних. Он подчеркнул, что европейские лидеры продолжают надеяться, что война с Россией с использованием Украины приведет их к победе.

    Ранее президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.

    Встреча представителей ключевых европейских стран в Белом доме, по мнению политолога Тимофея Бордачева, стала символом публичной поддержки американской внешней политики.

    20 августа 2025, 21:36
    Европейские лидеры обсудили создание формата «НАТО-лайт» для Украины

    Bloomberg: Италия предложила решения о поддержке Киева при возможном нападении

    Европейские лидеры обсудили создание формата «НАТО-лайт» для Украины
    @ IMAGO/PRESSEFOTOGRAFIE UDO GOTT/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Европейские страны рассматривают инициативу Италии, предусматривающую быстрые решения о поддержке Киева при возможном нападении, что не эквивалентно коллективной обороне НАТО.

    Европейские лидеры обсуждают вариант предоставления Украине гарантий безопасности по формуле «НАТО-лайт», пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

    По данным агентства, Италия предложила план, согласно которому в случае нападения на Украину страны Евросоюза должны в течение одних суток принять решение о военной поддержке Киева. Окончательный статус этого предложения в обсуждениях среди стран ЕС пока неизвестен.

    План не предусматривает автоматических обязательств по коллективной обороне, как в пятой статье устава НАТО, однако подписавшие соглашение государства должны будут быстро согласовать совместные ответные меры. Среди возможных вариантов: оперативная военная помощь, экономическая поддержка, усиление украинской армии и введение санкций.

    The New York Times сообщала, что Киев считает такие предложения «расплывчатыми». Зампред комитета Верховной рады Украины Егор Чернев заявил, что предложенный европейцами механизм нуждается в доработке. Украинские власти отмечают, что без членства в НАТО только прямое обязательство союзников защищать страну может предотвратить возможные угрозы со стороны России.

    В МИД России ранее подчеркивали, что Москва не приемлет сценариев, связанных с размещением на Украине войск стран НАТО, полагая, что это может привести к неконтролируемой эскалации конфликта. Обсуждения по гарантиям безопасности для Украины в европейских столицах продолжаются, детали предложений могут меняться.

    19 августа 2025, 10:55
    NYT: Европейские лидеры применили новый подход к переговорам с Трампом
    NYT: Европейские лидеры применили новый подход к переговорам с Трампом
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры европейских стран и Владимир Зеленский В ходе переговоров с Дональдом Трампом продемонстрировали новые подходы к общению с американским лидером, учитывая его индивидуальный стиль ведения переговоров, сообщает The New York Times.

    Лидеры европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский собрались в Белом доме на встречу с Дональдом Трампом. В ходе переговоров они продемонстрировали новые подходы к общению с американским лидером, учитывая его индивидуальный стиль ведения переговоров. Зеленский отличился более формальной манерой поведения по сравнению с прошлым визитом, пошутил о смене имиджа и преподнес письмо от своей супруги для первой леди США, пишет The New York Times.

    Лидеры Британии, Германии, Италии, Франции, Финляндии, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объединили усилия в попытке добиться гарантий безопасности для Украины и призыва к немедленному прекращению огня. На переговорах немецкий канцлер Фридрих Мерц особо настаивал на важности перемирия, что заметно охладило настроение Трампа, однако обсуждение продолжилось в конструктивном ключе, пишет издание.

    На протяжении встречи Трамп регулярно упоминал президента России Владимира Путина, заявив, что тот «хочет окончания конфликта» и пообещал проинформировать российского лидера о ходе саммита. По итогам мероприятия Трамп отметил в соцсетях успешное общение с европейскими лидерами.

    Ранее президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Владимир Зеленский во время переговоров в Белом доме сказал Трампу, что выбрал для встречи лучший из своих костюмов.

    Встреча представителей ключевых европейских стран в Белом доме, по мнению политолога Тимофея Бордачева, стала символом публичной поддержки американской внешней политики.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коалиция, выступающая за войну с Россией, не смогла переиграть Трампа на его поле.


    19 августа 2025, 04:15
    Эксперт: Произошедшее в Белом доме требует пересмотра стратегии России на Западе

    Политолог Бордачев: В Белом доме Европа полностью лишилась самостоятельности

    Tекст: Антон Антонов

    Высказывания европейских лидеров на встрече в Белом доме свидетельствуют о полной потере Европой самостоятельности в политике, это требует пересмотра стратегии России на Западе, заявил политолог Тимофей Бордачев в колонке для газеты ВЗГЛЯД.

    Бордачев в колонке для газеты ВЗГЛЯД высказал мнение, что встреча представителей ключевых европейских стран в Белом доме стала символом публичной поддержки американской внешней политики. Он отметил, что Британия, Германия, Франция и Италия, а также руководители Евросоюза и НАТО выступили с заявлениями, подтверждающими их подчинение интересам США. По его словам, «мы были свидетелями принесения клятвы верности американским интересам и полного отказа от своих собственных».

    Бордачев подчеркнул, что демонстративное согласие европейских лидеров с позицией США на ключевых направлениях внешней политики означает окончательную потерю самостоятельности Европы. Ранее, по его словам, европейские страны предпринимали попытки самостоятельной политики, особенно после холодной войны, а в 2003 году Германия и Франция выступили против вторжения США в Ирак. Сейчас же Европа, по оценке эксперта, становится «придатком» США.

    «Доведенное Трампом до конца подчинение Европы требует полностью пересмотреть многие аспекты стратегии России на западном направлении». – заявил Бордачев.

    Ранее Москва исходила из возможности самостоятельных решений европейских стран, которые иногда могли быть учтены для продвижения российских интересов. Теперь, как считает Бордачев, «Европа является частью огромной американской корпорации», и основания для раскола между США и Европой исчезают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялись переговоры Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и президент США провели 40-минутный телефонный разговор. Трамп заявил, что начал подготовку к встрече Путина с Зеленским.

    19 августа 2025, 23:55
    Bloomberg узнало о готовности 10 стран направить войска на Украину
    Bloomberg узнало о готовности 10 стран направить войска на Украину
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    После того, как саммит в Белом доме в понедельник показал приверженность США гарантиям безопасности Украины, европейские лидеры надеются воспользоваться предложением американского лидера Дональда Трампа и укрепить позиции Киева в преддверии возможной встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

    «По словам людей, знакомых с вопросом, встреча европейских чиновников во вторник была посвящена плану отправки британских и французских войск на Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и расположение военного контингента. Около 10 стран готовы направить войска в пострадавшую от войны страну», – передает Bloomberg.

    Пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован на этой неделе, когда лидеры заручатся поддержкой президента Трампа в отношении плана, который предполагает отправку европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения, сообщает агентство.

    Европейские военные чиновники встретятся с американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы конкретизировать «надежные гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию сил обеспечения безопасности, если военные действия закончатся, говорится в заявлении британского правительства.

    В этих переговорах примут участие высшее военное командование НАТО в Европе, а также главы оборонных ведомств государств-членов, сообщили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики заявили, что Киев может получить гарантии безопасности после достижения мира с Россией. Представители Европы назвали достижение мира основным условием предоставления Украине гарантий безопасности. А Владимир Зеленский отказался от требования перемирия.

