Мишустин призвал увековечить имена героев специальной операции
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность поддержки героев и создания памятных объектов, которые должны стать частью территориального планирования по всей России.
Власти России должны системно подходить к увековечению имен героев специальной военной операции, заявил Михаил Мишустин на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что необходимо учитывать памятные объекты при территориальном планировании и поддерживать семьи защитников Родины.
Мишустин отметил, что участники спецоперации проявляют мужество и силу характера, защищая родные города и исторические поселения страны. «Мы должны всячески их поддерживать, помогать их семьям, увековечивать имена тех, кто сейчас выполняет важнейшую задачу, чтобы и через много лет новые поколения помнили об их подвиге», – заявил премьер.
Он подчеркнул, что при развитии российских городов важно помнить о героях, отдавших жизнь за Родину в разные исторические периоды, и напомнил, что нынешний год объявлен Годом защитника Отечества.
Премьер положительно оценил идею создания интерактивной «Карты героев», представленную участниками Молодежного форума, и заявил, что она может стать основой для мемориалов, названий улиц и общественных пространств. Мишустин добавил, что к созданию таких памятных мест следует подходить по единому стандарту и учитывать их при планировании территорий.
