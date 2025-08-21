  • Новость часаИзраильская армия начала операцию по захвату Газы
    Украина не смогла осилить «ракету для бедных»
    На Украине решили изменить границы областей, чтобы не отдавать Донбасс
    Вассерман назвал недостающий в школах урок
    В московских аэропортах начали ловить нелегальных таксистов-зазывал
    Путин: Ядерный щит России сформирован надежно
    Финляндия заявила о тяжелых последствиях разрыва с Россией
    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США
    На Украине заявили о начале процесса смещения Зеленского с поста
    В Киево-Печерской лавре решили провести «дерусификацию» росписей собора
    Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    21 августа 2025, 01:56 • Новости дня

    Опыты ученых в США выявили связь между бегом на длинные дистанции и риском онкологии

    Tекст: Ирма Каплан

    Исследование врачей из клиники Inova Schar Cancer в США под названием «Риск развития предраковых прогрессирующих аденом толстой кишки у бегунов на длинные дистанции» выявило связь между интенсивным длительным бегом и опухолями.

    В исследовании участвовали люди в возрасте 35-50 лет, которые пробежали от двух ультрамарафонов (более 50 км) или пять обычных марафонов (чуть более 42 км).

    «Интенсивный бег на длинные дистанции служит фактором риска развития аденом, имеющих высокий риск прогрессирования в рак толстой кишки», – приводит РИА «Новости» аннотацию исследования из журнала Американского общества клинической онкологии.

    Ученые сообщили, что референсные значения, используемые для оценки ожидаемого количества аденом у пациентов из группы среднего риска в возрасте 40-49 лет, составили 1,2%.

    «Из 100 участников данного исследования у 15% <...> были обнаружены прогрессирующие аденомы. У 39 из 100 участников была выявлена как минимум одна аденома», – заявили ученые.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, современные вакцины и генетические тесты позволяют формировать персонализированные схемы терапии рака, что, по прогнозам, увеличит выживаемость пациентов в четыре раза к середине XXI века.

    20 августа 2025, 12:36 • Новости дня
    Минцифры: В Мах можно получить код для входа в аккаунт «Госуслуг»

    Россияне теперь могут получать одноразовые коды для входа на портал «Госуслуги» через мессенджер Мах, заявили в Министерстве цифрового развития.

    Сервис отправки одноразовых кодов для входа на портал «Госуслуг» стал доступен через мессенджер Мах, сообщается на сайте ведомства.

    Функция пока работает в тестовом режиме, но вскоре появится для всех пользователей портала. Новая опция реализована в соответствии с законом о национальном мессенджере.

    Пользователь может выбрать Мах как второй фактор аутентификации, чтобы получать OTP-коды для входа. Перед выдачей кода чат-бот задает вопросы для проверки, чтобы исключить попытки мошенничества. При подозрительных ответах бот не выдаст код и предупредит пользователя.

    Подключить функцию можно при входе на «Госуслуги» через браузер компьютера, после чего появляется баннер с предложением добавить Мах как способ получения кода. Для получения кода необходимо установить на устройстве мессенджер Мах и подтвердить его как доверенное, отсканировав специальный QR-код. В дальнейшем одноразовые коды будут приходить в чат «Коды подтверждения».

    Сервис не отменяет других способов подтверждения входа: по-прежнему доступны СМС, коды из специальных приложений или биометрия. Для восстановления доступа и смены пароля по-прежнему требуется подтверждение через СМС.

    Ранее сообщалось, что в мессенджере MAX зарегистрировались 18 млн пользователей

    Пользователи как на iOS поставили оценку в 4,4 приложению MAX, пользователи Android – 4,6.

    Также в MAX опровергали сообщения о том, что приложение якобы постоянно использует камеру на ПК у пользователей.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    20 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери армии Украины

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    База данных Генштаба украинских вооруженных сил содержала информацию о 1,7 млн украинских потерь за время СВО, ее обнародовали взломавшие базу хакеры.

    В распоряжении хакеров оказались файлы с личными данными, фотографиями украинских военных, а также документы с описанием обстоятельств и мест их гибели или пропажи, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Отмечается, что за годы спецоперации Украина потеряла 1,7 млн военнослужащих. В эти данные включены погибшие и пропавшие без вести. Наибольшие потери, по информации хакеров, пришлись на 2025 год – 621 тыс. человек.

    Согласно этому источнику, в 2022 году потери составили 118,5 тыс., в 2023 году – 405,4 тыс., в 2024 году – 595 тыс. человек. Хакеры подчеркнули, что получили доступ к подробной информации о каждом погибшем и пропавшем без вести, включая обстоятельства и места происшествий.

    В июле хакеры получили доступ к ключевой программе управления войсками на Украине, позволявшей ВСУ в реальном времени отслеживать позиции российских подразделений и наводить удары.

    Речь идет о системе «Дельта», использовавшей данные разведки, беспилотников и спутников, и отображавшей карту с расположением подразделений ВС России в режиме реального времени.

    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    20 августа 2025, 12:09 • Новости дня
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель задержанных в Брянской области украинских диверсантов Александр Жук заявил, что группу, подорвавшую мост в Брянской области в мае 2025 года, возглавлял капитан спецопераций Украины Максим Салашак.

    Минирование и подрыв в мае 2025 года автомобильного моста вблизи населенного пункта Выгоничи Брянского района Брянской области проводила ДРГ из боевиков сил специальных операций Украины, сказал Жук, передает ТАСС.

    Командиром группы был капитан Салашак Максим Валерьевич с позывным «Фокс».

    Напомним, в результате подрыва автомобильного моста в Брянской области погибло семь мирных граждан.

    В среду в Брянской области поймали трех участников ДРГ из кадровых сотрудников сил службы специальных операций ГУР Минобороны Украины. Трех других боевиков ликвидировали. Задержанные признали свою вину.

    В числе задержанных оказался командир ДРГ Александр Жук.

    20 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб на примере Украины образно предложил американцам представить отказ от Флориды и еще пяти штатов, сообщает NBC.

    Президент Финляндии Александр Стубб в интервью каналу NBC News провел параллели с ситуацией на Украине и штатами в США.

    «Для американской аудитории лучший способ это объяснить – представить, что Россия сейчас требует у Украины такую часть территории, как если бы вы отдали Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину, даже Вирджинию, а потом приблизились к Мэриленду», – заявил Стубб.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб уточнил, что ситуация в 1944 году отличалась, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    20 августа 2025, 10:33 • Новости дня
    Экс-депутат Гаджиев продал секретные данные за границу за 45 млн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев (иноагент), находясь за рубежом, получил 45 млн долларов от структур США за передачу секретных сведений, говорится в иске Генпрокуратуры, в котором требуется признать его и двух других лиц экстремистским сообществом.

    Гаджиев за пределами России выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами. В обмен он просил иностранное гражданство, говорится в иске, передает РИА «Новости».

    Гаджиев ранее получил не менее 45 млн долларов от правительственных структур США за раскрытие секретных сведений. Эту информацию выявил департамент государственной эффективности правительства США (DOGE). Какие именно сведения он передал, в документах не указано.

    Между тем источник агентства пояснил, что у Гаджиева есть гражданство Турции, но он хочет паспорт США. Польские СМИ писали о наличии у Гаджиева банковских счетов в США и доле в компании Fantom Foundation, выпускающей криптовалюту Fantom.

    Ранее Генпрокуратура через суд попросила признать Гаджиева и еще троих лиц экстремистским объединением, также в иске изложено требование об изъятии у них имущества на 2 млрд рублей.

    В прошлом году Гаджиева обвиняли в организации слухов о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова.

    20 августа 2025, 10:58 • Новости дня
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин согласится на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины, пишет New York Times.

    Российский лидер якобы испытывает глубокое презрение к Зеленскому и почти никогда не называет его по имени, отмечает New York Times.

    Кремль настаивает на нелегитимности Зеленского, а российское телевидение называет его «клоуном».

    Однако президент США Дональд Трамп считает, что встреча Путина и Зеленского необходима для окончания конфликта. Трамп заявил, что начал подготовку к такой встрече во время телефонного разговора с Путиным.

    Издание обратило внимание на то, что в Кремле не исключают возможности встречи, но не говорят о ее скором проведении. Аналитики считают, что Путин согласится на встречу только в том случае, если Зеленский будет готов принять ключевые требования России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Путина и Зеленского.

    По данным СМИ, Британия и ЕС начали разрабатывать новые антироссийские санкции на случай срыва трехсторонней встречи президентов России, США и главы киевского режима.

    20 августа 2025, 15:35 • Новости дня
    СВР раскрыла хитрости Киева при обмене пленных европейцев

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти исключают граждан Европы, сражавшихся против ВСУ, из официальных списков на обмен пленными, предпочитая их тайную передачу, сообщила Служба внешней разведки России.

    Украинские власти не включают граждан стран Западной Европы, попавших в плен в ходе боев против ВСУ, в официальные списки на обмен, передает СВР.

    По данным российской спецслужбы, речь идет о добровольцах из Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других стран Евросоюза.

    В СВР уточнили, что киевские власти особо тщательно скрывают случаи добровольного участия граждан этих стран в боях против украинской армии. В сообщении отмечено: «При попадании таких добровольцев в плен украинские власти не включают их в списки на обмен, а выдают странам Европы под обязательство не допустить обнародования такого факта в СМИ».

    СВР заявила, что этот подход связан с желанием Киева и его западных покровителей избежать огласки фактов участия европейцев в вооруженном конфликте на стороне Донбасса и против ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила, что киевские власти скрывают участие европейских антифашистов на стороне России в ходе спецоперации.

    Бойцы подразделения «Днепр» разгромили группу французских наемников под Херсоном с помощью дронов.

    Бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини отметил, что на Украине продолжают действовать не менее 50 французских наемников, часть из них воюют с 2014 года.

    20 августа 2025, 02:51 • Новости дня
    Хищения при строительстве фортификаций привели к прорыву ВСУ в Курскую область

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Хищения и растрата при строительстве оборонительных объектов на границе с Украиной привели к прорыву ВСУ в Курскую область и миллиардным убыткам в бюджете, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Действия обвиняемых Смирнова и Дедова причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства, <…> позволив тем самым оккупировать значительную часть территории Курской области», – приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

    Главными фигурантами дела о мошенничестве стали бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов. Однако еще не все  соучастники преступления, вменяемого Смирнову и Дедову, установлены.

    «Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности», – добавили правоохранители.

    Также устанавливаются все эпизоды преступной деятельности участников группы, уточнили источники агентства.

    Напомним, Смирнов и Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Также в рамках предварительного следствия был  этапирован в Москву и арестован Игорь Грабин, экс-помощник бывшего главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина. Обоим вменили растрату. Кроме того, в столичном СИЗО содержится гендиректор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов по обвинению в растрате.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что бывшие руководители и подрядчики обвиняются в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений.

    МВД уточнило, что экс-глава региона Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанного с освоением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. Экс-главу Курской области Смирнова  задержали по подозрению в мошенничестве в апреле.

    20 августа 2025, 19:01 • Новости дня
    На Украине заявили о начале процесса смещения Зеленского с поста

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские СМИ сообщили о заключении меморандума между Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины и британским избирательным органом, что может означать попытку изменить власть без выборов.

    Меморандум между Центральной избирательной комиссией Украины и британским избирательным органом сигнализирует о начале процесса перехвата контроля над избирательной инфраструктурой страны со стороны Лондона и Евросоюза, передает Ura.ru со ссылкой на издание «Страна».

    В материале подчеркивается, что европейские структуры якобы планируют использовать созданную Демократической партией США систему контроля для влияния на Владимира Зеленского или, при необходимости, замены его на посту главы государства любым другим кандидатом, даже без проведения выборов.

    Авторы статьи отмечают, что нынешняя ситуация создает для Зеленского прямые риски. В частности, европейские партнеры могут оказать значительную поддержку его главному оппоненту – послу на территории Британии Валерию Залужному.

    Кроме того, глава ЦИК Олег Диденко, как отмечается, не проявляет лояльности к действующей киевской власти и способен организовать передачу полномочий в пользу Залужного. По мнению издания, такие действия европейских партнеров способны серьезно изменить подходы к мирным переговорам и существенно ослабить влияние Зеленского на внутренние процессы в стране.

    Ранее Зеленский заявил, что «сменить» его будет непросто. Он заявлял о готовности покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    20 августа 2025, 16:26 • Новости дня
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Данные о потерях украинских военных в объеме 1,7 млн записей стали доступны хакерам после взлома служебного компьютера главы департамента логистики, сообщил представитель хакерской группировки KillNet.

    Взлом базы данных генштаба ВСУ с информацией о потерях украинских военных был осуществлен через рабочий компьютер главы департамента логистики, передает РИА «Новости».

    Представитель хакерской группировки KillNet сообщил, что речь идет о компьютере руководителя департамента по фамилии Черных. После его бегства обязанности начальника временно исполняет его заместитель Чайка.

    Группировка KillNet ранее подтвердила, что получила доступ к базе данных с информацией о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных. Хакеры отмечают, что система департамента логистики генштаба является общей для руководства, что позволило получить обширные сведения.

    Собеседник агентства заявил: «Взлом произошел через рабочий ПК руководителя департамента логистики структуры генштаба МО Украины». По его словам, на текущий момент руководит департаментом заместитель Чайка, а у подразделения общая информационная система.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры опубликовали базу данных Генштаба украинских вооруженных сил с информацией о потерях. В базе содержатся данные о 1,7 млн потерь украинской стороны за время спецоперации на Украине.

    20 августа 2025, 20:32 • Новости дня
    Финляндия заявила о тяжелых последствиях разрыва с Россией

    @ Pius Koller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми подчеркнул высокую зависимость экономики страны от связей с Россией и негативное влияние их прекращения.

    Финляндия сильнее других европейских стран пострадала от прекращения экономических связей с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора Центральной торговой палаты страны Юхо Ромакканиеми.

    «Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний», – сказал он.

    Ромакканиеми также отметил, что если стороны конфликта придут к компромиссу «прямо сейчас», это станет хорошей новостью для Финляндии. По его словам, этого остро требуют интересы финской экономики и уровень благосостояния страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров напомнил Финляндии о вступлении в НАТО вопреки нейтралитету.

    На фоне обсуждения последствий конфликта глава Белого дома провел переговоры с Владимиром Зеленским. К разговору присоединились лидеры ряда европейских стран, которые обсуждали гарантии безопасности для Киева, координируемые странами ЕС совместно с США.

    20 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Российский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском

    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по пункту временной дислокации третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Славянска в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Ведомство в Telegram-канале также опубликовало видеозапись применения комплекса «Искандер». На кадрах видно, как ракета поражает обозначенный объект.

    Ранее в результате удара комплексов «Искандер» под Стахорщиной в Черниговской области были ликвидированы несколько грузовиков с техникой и вооружением, а также до 20 украинских военных.

    До этого Минобороны России показало удар Су-34 по пункту дислокации подразделения ВСУ.

    20 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины

    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Рассуждения Европы о размещении контингента на Украине – провокационный разогрев информационного поля. Лидеры ЕС, делающие ставку на продолжение конфликта, таким образом стремятся сорвать урегулирование, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. По его словам, лучшей гарантией безопасности Украины станет безъядерный и нейтральный статус страны.

    «Позиция России относительно присутствия контингента стран НАТО на Украине известна: для Москвы неприемлемо размещение иностранных сил. Тем не менее европейские политики продолжают педалировать идею о вводе своих войск в рамках мирного соглашения. Делают это они не просто так: их цель – торпедировать любые договоренности между российской и американской сторонами», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По словам собеседника, Брюссель делает ставку на конфликт, а мир ему не нужен, ведь в таком случае лидеры ЕС теряют источник финансового заработка и возможность заполучить дополнительные политические очки. «Поэтому тот же Эммануэль Макрон практически каждый день выступает с заявлениями, направленными на то, чтобы сбить нас с последовательной, уравновешенной и спокойной позиции», – указал дипломат.

    Вместе с тем никто из европейцев на деле не готов отправлять свои войска на Украину. Долгов напомнил, что ранее британские официальные лица рассматривали развертывание до 30 тыс. военнослужащих, позже эта цифра была сокращена. «Этого хватит на то, чтобы «обеспечить безопасность» полевой кухни», – иронично отметил спикер, назвав громогласные заявления Европы о контингентах «провокационным разогревом информационного поля».

    Кроме того, европейцы не станут предпринимать шаги по размещению войск без финального согласия со стороны Вашингтона, добавил собеседник. «Ни Владимир Зеленский, ни группа европейских политиков, которые приехали в Белый дом в понедельник, не обладают субъектностью. На этом фоне важна позиция Дональда Трампа и его администрации», – подчеркнул он, указав на продуктивные переговоры президентов России и США на Аляске, по итогам которых позиции сторон сблизились.

    «Лучшей гарантией безопасности Украины является ее возвращение к основам, которые были определены при обретении независимости. Речь идет о безъядерном и нейтральном статусе – отказе от участия в военных альянсах и от размещения иностранных баз на своей территории; обеспечении прав русского языка. Другими словами, Киеву следует вернуться к истокам и убрать все, что было привнесено за последние несколько десятков лет», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о готовности около десяти стран направить войска на Украину. По информации источников Bloomberg, в рамках разрабатываемого пакета гарантий безопасности на первом этапе западные государства окажут помощь украинским военным в «обучении и подкреплении». Франция и Британия намерены отправить «сотни» своих солдат, которые будут находиться вдали от линии соприкосновения.

    На следующем этапе США будут делиться разведданными, помогать с поставками оружия и, возможно, с противовоздушной обороной, говорится в материале. Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что отправка американских сил на Украину не рассматривается, но Вашингтон может в рамках гарантий безопасности обеспечить защиту страны с воздуха.

    В ближайшие дни европейские военные чиновники встретятся с коллегами из Штатов, чтобы конкретизировать планы «по предоставлению надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил обеспечения безопасности в случае прекращения боевых действий», сказано в заявлении британского правительства.

    Напомним, вопрос о предоставлении гарантий безопасности Киеву затрагивался и на саммите на Аляске. Тогда Владимир Путин согласился с необходимостью подобной инициативы, а также заявил, что Москва готова работать над ее реализацией – но не в ущерб базовым вопросам национальной безопасности России.

    В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о неприемлемости размещения войск государств НАТО на Украине. По ее словам, подобный шаг «чреват неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями».

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал пресечь дискуссии о вводе иностранных сил на Украину. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону относительно гарантий безопасности и как Москва может повлиять на планы европейцев.

    20 августа 2025, 09:01 • Новости дня
    @ @Scavino47

    Tекст: Вера Басилая

    Карта Украины, продемонстрированная в Белом доме на переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, стала мощной оплеухой для киевского режима и его сторонников, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что карта Украины, выставленная в Белом доме во время переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, стала своеобразным сигналом для украинских властей и их сторонников. По ее словам, карта должна «привести в чувство» всех тех, кто в последние годы игнорировал исторический и географический контекст событий. передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что карта, по ее мнению, наглядно показала Зеленскому и его окружению, а также тем, кто зависит от него и кого он защищает, масштаб их утрат «во всех смыслах», и стала мощной оплеухой для киевского режима.

    Она также отметила, что «привести Зеленского в чувство окончательно будет очень сложно кому бы то ни было».

    Ранее помощник президента Владимир Мединский назвал любопытным тот факт, что на карте, попавшей в объектив, название Украины разместилось только на западной части страны.

    Напомним, перед началом закрытой части переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.

    Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    20 августа 2025, 04:42 • Новости дня
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Ирма Каплан

    США продают оружие европейским странам, которое те будут перепродавать Украине с наценкой в 10%, рассказал министр финансов Скотт Бессент.

    «Я думаю, что президент Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, и президент Трамп берет 10%-ную надбавку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», – цитирует сказанное Бессентом в интервью Fox News болгарский портал Fakti.

    Американский министр так ответил на вопрос журналиста, будут ли американские налогоплательщики платить за воздушную защиту, которую США предоставляют  европейским странам на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина обязалась приобрести американское оружие на сумму 100 млрд долларов в рамках соглашения о гарантиях безопасности, сообщает Financial Times. До этого США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия на Украину.

    Аэропорт Люблина на востоке Польши стал основным хабом для поставок западного вооружения на Украину.

