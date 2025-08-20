Вертолет направили на подтопленную трассу «Колыма» для эвакуации женщин и детей

Tекст: Валерия Городецкая

Из-за паводков в Магаданской области были перекрыты практически все дороги, включая трассу «Колыма», где около 40 автомобилей оказались отрезанными в районе поворота на Омсукчан, передает РИА «Новости».

«Вертолет вылетел в район поворота на Омсукчан для эвакуации женщин и детей с отрезанного участка трассы… В районе поворота на Омсукчан отрезанными оказались люди на автомобилях, среди них женщины и дети. Всего около 40 машин», – сообщило правительство региона.

Как уточнил глава Центра управления регионом Павел Береговой, на место уже доставили продукты и воду. «Еду и воду ранее на место доставили из артели «Герба» – об этом с предприятием договаривался министр транспорта региона Александр Георгиевич Просин.

По поручению губернатора Сергея Константиновича Носова, на место вылетел вертолет «Авиации Колымы», чтобы вывезти женщин и детей. Мужчинам доставят пайки и воду», – сказал он.

Магаданская область пострадала от ливневых дождей, которые шли почти неделю. В регионе выпала полутора месячная норма осадков. Проливные дожди вызвали размывы дорожного полотна, разрушение подъездов к мостам и перебои с электроснабжением. В нескольких поселках работают аварийные бригады.

В июле в нескольких поселках Якутии из-за паводка эвакуировали десятки жителей, часть из них разместили в пунктах временного пребывания.