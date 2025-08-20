Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Врио главы ЕАО подарила Путину шеврон «Доблесть Хингана» от бойцов СВО
Временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк вручила президенту России Владимиру Путину шеврон «Доблесть Хингана», созданный для ветеранов спецоперации на Украине.
Эту награду разработали в рамках регионального кадрового проекта «Время героев», который стартовал в ЕАО, передает ТАСС.
По словам Костюк, название выбрано в честь Малого Хинганского хребта, который символизирует героизм жителей области. Она подчеркнула, что проект и шеврон посвящены не только военным заслугам, но и трудовой доблести. Врио губернатора передала Путину привет от участников проекта, отметив командную работу региона.
Путин поблагодарил Костюк, приняв шеврон. «Спасибо большое», – сказал он.
Ранее в ходе встречи с Костюк Путин выделил положительную динамику ВВП Еврейской автономной области и обсудил ключевые социальные вызовы региона.
В ноябре 2024 года Путин назначил Костюк врио губернатора Еврейской АО.