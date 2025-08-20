МЧС и ученые не обнаружили угрозы для трассы и поселков Камчатки

Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.5 комментариев
Экспедиция с участием МЧС и ученых оценила последствия извержения Ключевской сопки и других вулканов после июльского землетрясения.
Специалисты МЧС и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН не выявили угроз для населенных пунктов Камчатки после извержения вулканов, передает РИА «Новости».
Как заявил заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС по Камчатскому краю Олег Кистанов, «по результатам нашего обследования угрозы жизнедеятельности населения нет».
Особое внимание исследователи уделили Ключевской сопке – самому высокому и активному вулкану Евразии. Ранее ученые опасались пеплопадов и грязекаменных потоков, которые могли бы перекрыть дороги и создать угрозу для близлежащих поселков.
Директор института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров подчеркнул, что главная задача обследования заключалась в оценке возможного взаимодействия лавы Ключевского вулкана с ледником Богдановича. Он отметил, что был проверен весь путь, который может угрожать федеральной трассе.
По итогам проверки ученые пришли к выводу, что опасности для федеральной трассы Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск нет. Даже при увеличении активности вулкана лавовые потоки, по прогнозам, будут двигаться по старым руслам в низинах, что предотвращает риск повреждения дороги.
