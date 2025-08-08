Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».11 комментариев
Ученые зафиксировали двойное смещение Владивостока после землетрясения
Землетрясение на Камчатке привело к смещению Владивостока на 5 см на юг и обратно
Сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8 у побережья Камчатки сдвинуло Владивосток на пять сантиметров сначала к югу, затем к северу.
Землетрясение с магнитудой 8,8, произошедшее 30 июля у побережья Камчатки, стало самым мощным за последние десятилетия, передает ТАСС.
По словам профессора Дальневосточного федерального университета Николая Шестакова, Владивосток, находящийся в 2350 км от эпицентра, зафиксировал значимые сдвиги поверхности. «Даже станции во Владивостоке, удаленном от эпицентра на расстояние 2 350 км, «почувствовали» движения земной поверхности, вызванные камчатским землетрясением. Спустя 10 минут после главного толчка наш город «качнуло» почти на 5 см к югу, а затем на столько же к северу», – отметил профессор.
Ученые Политехнического института ДВФУ совместно с коллегами из институтов РАН проанализировали данные спутниковой геодезии, чтобы подробно изучить механизм смещения горных массивов полуострова. Глобальные системы позиционирования ГЛОНАСС/GPS зафиксировали, что спустя 55 секунд после основного сейсмического толчка началось плавное смещение южной части Камчатки.
В течение двух минут массивы, включая вулканы, сдвинулись примерно на два метра в юго-восточном направлении, одновременно опустившись более чем на 30 см. Сейсмологи отмечают, что подобная реакция земной поверхности фиксируется впервые на столь большом расстоянии от эпицентра. Серия афтершоков продолжается до сих пор.
Ранее профессор Политехнического института ДВФУ Николай Шестаков заявил, что полуостров Камчатка сместился неравномерно из-за особенностей расположения эпицентра землетрясения. Южная часть полуострова смещалась почти на два метра, что может привести к появлению новых островов и изменению береговой линии. Точные приборы подтвердили, что южная часть Камчатки сместилась почти на два метра и опустилась по высоте.