Марочко сообщил о начале боев за Глущенково Харьковской области
Марочко сообщил о начале штурма Глущенково
Военнослужащие России приступили к активным боевым действиям за освобождение Глущенково, добившись продвижения в районах Нового Мира и Редкодуба, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские военные начали бои за взятие населенного пункта Глущенково Харьковской области, передает ТАСС.
Марочко добавил, что войска продвинулись сразу на нескольких участках сватовско-кременского направления.
Он отметил, что за последние несколько суток силы России уничтожили ряд укрепленных районов ВСУ в окрестностях населенных пунктов Новый Мир Харьковской области и Редкодуб в соседней ДНР. Эксперт подчеркнул, что также удалось продвинуться северо-западнее Новомихайловки в ДНР и занять там новые рубежи и позиции.
