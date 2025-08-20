Захарова обратилась к «чикатилам киевскорежимным»

Захарова: Украина не желает забирать из плена тысячу своих военных

Tекст: Денис Тельманов

Киев не выражает желания забирать тысячу военных Вооруженных сил Украины, находящихся в российском плену. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание на слова украинского посла в Польше Василия Боднара, который заявил, что Украина ценна для НАТО, потому что «знает, как убивать русских».

Захарова прямо спросила: «Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают».

Ранее неоднократно поднимались вопросы обмена пленными между Россией и Украиной, однако, по словам дипломата, Киев зачастую затягивает процесс и неохотно идет на возврат своих военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о получении от России перечня украинских военных, которых Москва готова освободить при условии согласия Киева принять их обратно.

В Сумской области родственники погибших солдат Вооруженных сил Украины не могут получить тела из-за распоряжения украинского командования, даже если смерть зафиксирована в госпитале. Из тысячи украинских военнослужащих, ранее обратившихся к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое.