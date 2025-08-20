Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Осужденный за взятку экс-генерал Шамарин дал показания на генерала Оглоблина
Занимавший ранее должность начальника Главного управления связи Вооруженных сил России и заместителя начальника Генерального штаба бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин, этапированный в колонию за взятки, дал показания на генерал-майора Александра Оглоблина.
«В рамках уголовного дела обвиняемого Оглоблина был допрошен в качестве свидетеля осужденный Шамарин», – сообщили ТАСС правоохранители.
Информацию о даче показаний подтвердил и адвокат Шамарина Владимир Шелупахин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший генерал Шамарин получил семь лет лишения свободы по делу о крупной взятке. Приговор вступил в законную силу.
В январе сообщалось, что сообщалось, что Александру Оглоблину предъявлено обвинение в получении взятки свыше 10 млн рублей. В марте дело бывшего руководителя управления планирования связи Главного управления связи российских Вооруженных сил генерал-майора Оглоблина передали в суд.