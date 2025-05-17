В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.18 комментариев
Приговор генералу Шамарину по делу о взятке вступил в силу
Шамарину назначили семь лет колонии строгого режима и лишили звания
Вадим Шамарин, ранее занимавший высокие должности в Генштабе России, окончательно получил семилетний срок за взятку в особо крупном размере.
Как сообщает ТАСС, приговор бывшему начальнику главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину, осужденному на семь лет строгого режима за получение особо крупной взятки, вступил в законную силу. Адвокат Шамарина Владимир Шелупахин заявил, что ни защита, ни прокуратура не обжаловали решение военного суда.
Шамарин осужден по делу о получении взятки при выполнении государственного оборонного заказа и признал вину полностью, из-за чего дело рассматривалось в особом порядке.
Суд лишил его воинского звания «генерал-лейтенант» и запретил занимать госдолжности в течение семи лет. По решению суда, у экс-генерала будет конфисковано около 36 млн рублей. Гособвинитель ранее требовал 12 лет колонии и штраф 107 млн рублей. Ранее обвиняемый подавал прошение об отправке на СВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал-лейтенант Вадим Шамарин получил приговор по делу о крупной взятке. Он выразил готовность участвовать в спецоперации на Украине в качестве обычного военного. Суд запретил регистрационные действия с автомобилем Mercedes-Benz семьи Шамарина, что исключает возможность его продажи.